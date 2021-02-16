缅甸政变不是北京希望看到的

（德国之声中文网）原本缅甸新选出的议会定于2月1日召开首次全体大会。当日凌晨，缅甸发生政变，军人扣押了数百名议员，包括国务资政昂山素季在内的政府高层官员被解职。东盟发表声明呼吁对话，安理会要求立即放人，联合国人权理事会谴责缅甸三军统帅敏昂莱的夺权行为。紧接着，人们发问，作为有着巨大地缘政治影响力的邻国中国是否在这场政变中扮演了某种角色？

人们注意到，中国官方避免“军事政变”这一词汇，而是说“政府大规模改组”，对于一个民选政府突然间被解职，中国政府没有发表谴责声明，但这也符合北京一贯奉行的不干涉别国内政的政策。

缅甸政变发生两周后，中国驻缅大使陈海接受当地媒体书面采访时表示，“对于此次缅甸政局出现的变化，我们事先并不知情。民盟和军队都同我们有友好关系。”

昂山素季：我们要信守承诺

由于国际制裁，缅甸上届军政权一直不得不依赖邻国中国，它需要从中国购买别国禁运的武器，急需资金发展经济。但中国同缅甸军方的关系长期以来充满张力。直到2015年军政府下台前，中国多个在当地计划的基建项目被冻结，其中最著名的是2011年登盛政府在民众抗议下叫停的密松水坝项目，中国是这个耗资36亿美元工程的投资方，媒体披露的消息称，电站建成后发电量的90%将输向中国。中国正是因为这个项目的中断不得不把缅甸第一投资大国的地位让给了新加披。

密松水电站项目的命运发出一个缅甸试图摆脱对中国单方面依赖的信号。但随着时局变化，尤其是对穆斯林罗兴亚人的迫害而遭受国际孤立，缅甸才又开始向中国靠拢。2019年12月昂山素季亲赴海牙国际法庭替罗兴亚人道危机辩护，临行几天前中国外长王毅访问缅甸高调表达“中国坚定地同缅甸人民站在一起”，这一表态被广泛解读为中国会在国际社会对昂山政府给予道德支持。

昂山政府上台后就密松水电站项目做过一个评估报告，迄今报告内容没有公布，但是表现出有意继续该中国项目的意愿。2019年，昂山素季本人对密松水电站有过如下表态，“为了我们国家的尊严，为了我们国家能得到世界的信任，我们要信守承诺。“

一名德国缅甸问题专家对德国之声表示，事实上，中国跟缅甸民盟政府的交集更为密切，双方都有在“一带一路倡议”框架下展开合作的意愿。随着军政府突然接管政权，最近5年来的相关谈判全将归零。他说，“更重要的是，缅甸军政府同中国的关系历来不热络，这一点又将重现。鉴于中国介入缅甸族群冲突，以及作为地缘大国的崛起，中国同缅甸军方之间存在着相互不信任。”

2020年1月习近平访问缅甸

军政府不可信赖

尽管中国政府与缅甸民盟政府在意识形态上南辕北辙，但5年来双方的关系尤其在经济领域得到实质性发展。

2020年1月习近平对缅甸进行了国事访问，这是近20年来中国国家主席首次踏上这片有着“胞波情谊”的土地。昂山素季和习近平见证了33项协议的签署，其中引人瞩目的是开发位于皎漂经济特区的深水港，该港是纵贯中国云南省到缅甸印度洋的“中缅经济走廊”上的重镇。2018年签署的“中缅经济走廊”涵盖广泛，沿途修建高铁、公路以及建立新兴城市以及与之相配套的5G通信基础设施。中国计划投资90亿美元。

随着中国在缅甸投资规模的扩大，北京更为关注缅甸政府的可信度和稳定性，已不仅仅扮演原材料提供者或者销售市场的角色。“中缅经济走廊”是中国通向印度洋的战略出口。德国埃尔兰根大学政治研究所的宾特教授（Marco Bünte）认为，很难想象中国支持军政府发动政变，“中国人非常务实，他们利用各种可能在缅甸做生意，不论政府是军人统治还是文人政府”。宾特跟缅甸当地大学联合进行“东南亚民主进程”的研究，他在接受ChinaTable采访时说，军事政变不是北京希望看到的，“缅甸军政府一次又一次地暴露出是不可信赖的伙伴；而过去数年间文人政府塑造了很强的可信度。”

抗议者要求中国停止支持缅甸军政府

政变前两周，中国外长王毅于1月12日出访缅甸。会晤过程中，敏昂莱明确向中国客人表示，11月的议会大选出现重大舞弊，必须予以纠正。这是否在向中方传达信息？毕竟军方废除政府实施军管的理由就是选举委员会不处理数百万件对选举舞弊的控告。有人怀疑缅甸军方之所以采取行动，是得到了中国的默许，德国也有政客提出“追查此事”的要求。

缅甸抗议军政府政变期间，社交媒体上有人说，中国政府支持缅甸军方，提供通信设备监控网络。还有人说，中国飞机运来技术人员，将帮助缅军建设“防火墙”。在这些资讯的驱使下，缅甸抗议者不仅在社媒发声，还几乎每天都在中国使馆前举行示威，要求中国“停止支持军政府”。

一名在缅甸做研究的德国专家对德国之声表示，有关中国输送武器或者电信器材的传言，总体而言，传达出缅甸人对中国的惧怕心理。同时北京也担心，抗议活动为该情绪火上加油。

他认为，军方接管政权后，一些项目结构会发生变化。在缅甸，“一带一路”标签下产生的人员和资源的问题，北京无法操控。一些人为拿到项目、实施项目，不惜建立有犯罪嫌疑的网络。这些结构在军政府管辖下能否一如既往地经营下去，还有待观察。

更何况，缅甸军政府长年控制着国防、内政与边境保护三大领域，早已形成庞大的关系利益集团。香港大学政治学南亚问题副教授韩恩泽在政变后发表的文章（East Asia Forum）中指出，中国“深知缅甸军方无能而且腐败”，更倾向将之看作是忘恩负义、贪婪以及品行不佳的商业伙伴。

对话、制裁均行不通

缅甸的街头抗议还在持续，军政府为昂山素季扣上了两项罪名，如果被定罪，都不会超过3年，但75岁的昂山将与军方承诺的一年后的大选失之交臂。这可能是本次政变的真正目的：即便军方不能独霸政坛，也不能全盘交出，不能允许享有极高个人威望的昂山素季再次推动旨在逐步削弱军权的修宪运动。

“出现现在的局面完全是中方不愿意看到的。我们希望缅甸各方在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定”， 中国驻缅甸大使陈海对媒体这样表示。

德国专家认为，这一愿望很难实现，他说，“中国外交官一定知道，目前敏昂莱所领导的军政府同昂山素季的民盟完全没有可能通过对话寻求解决途径。经过多年的权力之争，双方的矛盾早已白日化。”

那么，国际制裁缅甸军方能否迫使其展开对话？缅甸历史上还没有看到这样的例子，目前只有美国提出对部分缅甸军方人士进行定点制裁，而大规模的禁运，将重蹈覆辙，又一次把军方推向中国的怀抱。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季全家福 昂山素季(图下方)在1945年6月19日出生于缅甸仰光。1947年他的父亲昂山将军为缅甸独立与英国谈判，同年被政敌暗杀。1960年，她的妈妈杜钦季出任印度大使。15岁的昂山素季随母亲出国。1964年，她在印度中学毕业后进入英国牛津大学。直到1988年，为了照顾生病的母亲，43岁的她才返回缅甸。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季初登场 缅甸独立英雄昂山将军的女儿昂山素季身边围绕着领导起义的学生们。1988年8月，昂山素季向约50万群众发表了一场着名演说。 曾在国外生活了几十年的她要求缅甸实行民主和多党制。 缅甸专家佐尔纳 (Hans-Bernd Zöllner)告诉德国之声：「在某些方面，昂山素季从西方引入了民主的概念。」他说：「当时缅甸人民还不清楚民主对国家意味着什麽。不过显而易见的是，人们想要改变当时的体制。」

昂山素季与缅甸的民主运动 人民揭竿而起 当昂山素季成为抗议运动的象徵时，民主的呼声也变得越来越强烈。数十万人参加了缅甸各地的抗议活动，要求结束一党专政。人民反对专制，要求经济救济。

昂山素季与缅甸的民主运动 第一次民主梦碎 当军队于1988年9月18日控制缅甸时，抗议者的梦想和希望破灭。武装部队使用暴力打压民主运动。成千上万的人被杀和被捕。许多学生逃往邻国。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季首度遭软禁 昂山素季在1989年7月20日，昂山素季第一次被软禁，目的是防止她参加1990年的大选。 然而她即便在软禁当中，她所创办的全国民主联盟仍然取得选举绝对优势。依法她应该出任主席和总书记，然而选举结果却遭到军方作废。

昂山素季与缅甸的民主运动 选举结果遭军方作废 昂山素季成立的全国民主联盟（NLD），在1990年大选中获得压倒性胜利。 但是，国家恢復法律和秩序委员会（SLORC）的军事将领在新宪法起草之前，拒绝将权力移交给全国民主联盟，也拒绝让昂山素季成为总理，并持续监禁她。此后20年，军方提出将她驱逐出境的交换条件，都被她再三拒绝。图中为1990年选举委员在政府的严密监控下计票的状况。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季获诺贝尔和平奖 1991年，被软禁的她获得诺贝尔和平奖，由画面上的丈夫和兒子代领。昂山素季在答词中说：［在缅甸追求民主，是一国民作为世界大家庭中自由与平等的成员，过一种充实全面、富有意义的生活的斗争。它是永不停止的人类努力的一部分，以此证明人的精神能够超越他自然属性的瑕疵。」她将诺贝尔和平奖的130万美元奖金交付信托，用于缅甸人民的健康与教育。

昂山素季与缅甸的民主运动 哪一种民主? 在接下来的几年裡，军方与昂山素季都一直谈到民主， 但两边对民主的想像很不一样。军方想要一个「纪律严明的民主」，规则由中央政府决定。 另一方面，昂山素季则抱持着人民主权的民主概念。

昂山素季与缅甸的民主运动 军方的民主 在接下来的20年裡，缅甸军队在这个东南亚国家推行了「戒律式民主」(disciplined democracy)， 并在2008年通过了新宪法，规定将四分之一的议会席次留给军方。因此，未经军方同意，宪法修正案就不可能通过。

昂山素季与缅甸的民主运动 将军控制一切 根据宪法，国防、边防和内政部长将由陆军总长直接任命。这意味着军队和警察仍在将军的控制之下。 林特纳 (Bertil Lintner)是一名记者和作家。他写了一本有关缅甸1988年起义的书，名为《8.8.88》，指的是运动开始当天--1988年8月8日。他说：「制定这样的规则，举行选举对军方来说就是安全的。」

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季遭软禁时期 昂山素季数度遭到软禁，最后一次超过五年。国际社会不断呼吁缅甸政府释放她,世界各地也都举行相关的倡议遊行。最终，她在2010年11月13日结束了软禁生涯。获释後，她立即投入政治工作并参与选举。

昂山素季与缅甸的民主运动 2010 的选举 选举最终于2010年举行。军事将领们脱掉了制服，并将自己扮作平民统治者。昂山素季的全国民主联盟抵制选举，拒绝不民主的宪法。军方最后几乎赢得了议会的所有席次。

昂山素季与缅甸的民主运动 国务资政昂山素季 随后缅甸有了进一步的改革。最终，在2015年，全国民主联盟同意在与2010年相同的条件下参加大选。正如所料，全国民主联盟赢得选举，昂山素季成为「国务资政」，一个与总理同样重要的角色。

昂山素季与缅甸的民主运动 民主获胜? 国际媒体盛赞2015年的选举是缅甸民主的胜利。不久后，西方解除了对缅甸的制裁。但林特纳认为，虽然2008年的宪法在某种程度上让缅甸更加开放，但真正的权力从未转移到民选政府。 他说：「全国民主联盟赢得了2015年大选，但没有掌权。」

昂山素季与缅甸的民主运动 「总比过去好」 虽然缅甸实际时仍由军方掌权，但支持1988年民主运动的缅甸大多数人都认为，今天的情况要好于1980年代末和1990年代的情况。

昂山素季与缅甸的民主运动 全国民主联盟的「倒退」 林特纳认为全国民主联盟有足够的空间给军队施加更大的压力，但它却没有自信这样做。 他说：「人们期望他们比在2015年大选中做的更多。不过相反地，他们却像是活在自己的世界般，没有作为。」

昂山素季与缅甸的民主运动 罗兴亚难民危机 林特纳引用罗兴亚难民危机当作例子。去年，军方以打击穆斯林叛乱分子为名，在若开邦发动大规模军事行动，迫使超过50万罗兴亚人逃往邻国孟加拉。联合国将其描述为罗兴亚穆斯林的「种族清洗」。 在冲突期间，全国民主联盟好像消失了一样，没有发出异议。

昂山素季与缅甸的民主运动 妥协後的民主 自缅甸民主「获胜」以来，西方国家在缅甸也变得更加活跃，加强合作，促进民主。但佐尔纳和林特纳都表示西方对缅甸的影响有限。 林特纳说：「西方可以向缅甸宣传民主，但除非民主的推动力来自国内，否则不会有任何改变。」他也补充说这种改变应该不会很快到来。

昂山素季与缅甸的民主运动 跋扈领袖? 昂山素季所属民盟当政后，掌握国会多数。昂山素季稳居有政治实权的国务资政一职，但却不断传出缅甸部长和官员必须对她言听计从，不容许任何异议或违抗的消息。让许多人对她的领导风格感到忧心。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季无视罗兴亚问题 虽然林特纳确信，全国民主联盟无法在罗兴亚问题上与军方对抗，但他表示，联盟至少可以出面回应这场人道主义危机。此外，昂山素季本可以访问若开邦，并会见了当地的政治家和受到冲突影响的人。林特纳认为，这是全国民主联盟无法治理国家的其中一个例子。

昂山素季与缅甸的民主运动 缅甸少数民族文化危机 许多人期待昂山素季可以为缅甸带来族群平等。不过根据媒体报导，缅甸民族主义兴起，佛教主义也愈趋极端，少数族群的文化认同受到压迫。

昂山素季与缅甸的民主运动 缅甸关押路透社记者 2017年底，两名缅甸路透社记者瓦隆(戴眼镜者) 和乔索欧(举手者) 因为采访罗兴亚屠杀遭到当局关押。他们可能面临长达14年徒刑。呼吁释放他们的国际声浪不断。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季人权光环褪色 罗兴亚问题和一系列争议让昂山素季昔日人权斗士的声望直落。许多国际性奖项也被撤销，包括牛津自由奖、都柏林自由奖和魏瑟尔人权奖等等。许多人也不断询问，世界是否错看了昂山素季。前美国驻联合国大使李察逊 (Bill Richardson)更指责她活在自己的世界。

昂山素季与缅甸的民主运动 备受争议的选举 在2020年11月8日举行的缅甸大选中，执政的全国民主联盟赢得胜利，该党获得的席位数量足以组建政府。但是亲近军方的联邦巩固与发展党（USDP）则声称大选存在舞弊，要求在军方监控之下重新举行选举。关于可能发生军事政变的传言甚嚣尘上。图为支持军方的僧侣在仰光上街游行。

昂山素季与缅甸的民主运动 军方发动政变 昂山素季被扣押 2021年2月1日，作为国务资政的昂山素季，和总统温敏还有其他几位执政党高级官员都被军方扣押。军方和文职政府之间的矛盾已持续多年，但这次的抓捕行动则是矛盾不断激化造成的结果。军方宣布去年11月的选举存在舞弊，将权力转移至军方，并实施为期一年的紧急状态。缅甸国防军总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）将接管国家领导职权。



©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。