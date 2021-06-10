缅甸政变一周年 军方遭无声抗议与制裁

（德国之声中文网）缅甸军人政变2月1日满一周年之际，英国、美国和加拿大本周一（1月31日）宣布对缅甸军政权实施更多制裁。新制裁对象包括缅甸联邦总检察长蒂达乌(Thida Oo)、最高法院院长吞吞乌(Tun Tun Oo)和反腐委员会主席丁乌(Tin Oo)。两家被制裁的实体为KT服务与物流有限公司(KT Services & Logistics Company Limited)和国防军总司令采购局。美国国务卿布林肯表示，希望 "促进对缅甸政权发动政变实施暴力的问责"。被制裁的个人和实体在美国的任何资产都将受到限制或冻结。

周一当天，缅甸原国务资政昂山素季和原民选总统温敏内又受到新的指控。内比都一家法院就缅甸选举委员会提出的诉讼对两人涉嫌选举舞弊一案立案，预定开庭时间为2月7日和2月14日。昂山素季面临一系列刑事和腐败指控。1月12日，缅甸一家军政府法庭判定昂山素季犯有三项刑事指控，并处以其四年监禁，包括非法进口和拥有对讲机、违反新冠防疫相关规定等，昂山素季还被控违反缅甸的官方保密法、租用、维护和购买一架直升机等等。如果各种罪名成立，她可能面临总计100年以上的刑期。

政变以来至少1500人被杀害

缅甸军队2021年2月1日夺取政权，推翻了文官政府，并拘禁了事实上的领导人昂山素季和其他高级官员。据当地人权组织 "政治犯援助协会（缅甸）" （"Assistance Association for Political Prisoners (Burma)"）的数字，自政变以来，至少已有约1500人被杀害。非政府组织 "武装冲突地点和事件数据项目"（ "The Armed Conflict Location & Event Data Project"ACLED）根据报纸、非政府组织报告和社交媒体上的信息，去年登记了11000多起死亡事件。

根据世界银行的数据，缅甸经济2021年萎缩了18%。联合国称，该国境内有近35万人流离失所。越来越多的记者被杀害、被监禁或逃离该国。

缅甸问题专家戴维·斯科特·马西森（David Scott Mathieson）表示，"在我看来，目前的情况是自二战后缅甸独立以来最糟糕的。实际上，军队已经向自己的人民宣战。"

来自各方的抵抗

过去几十年，缅甸境内的冲突主要发生在大多从巴马族人中招募的军队和少数民族之间，而现在，缅甸中心地带也发生激烈的战斗，如缅甸中部的实皆省。全国范围内数十万人的抗议活动未获成功后，缅甸已经出现了武装抵抗。

观察家一致认为，大多数民众很明显反对军政府。军事专家安东尼·戴维斯（Anthony Davis）说，现在缅甸已有大约有50个人民民兵组织（"人民保卫部队"，PDF）。一些组织在少数民族武装团体的支持下，对军事人员、警察、线人和安全设施进行袭击，甚至与军队发生小规模冲突。

少数民族团体及其军队则构成了另一支力量。根据国际危机组织最近的一份报告，其中一些团体向军队的反对者提供庇护和培训。不过，许多少数民族武装团体虽对军方有敌意，但他们并不公开支持反对派，因为冲突的结果并不确定。

观看视频 01:40 缅甸军事政变一周年

三种发展

没有人知道局势将如何发展。可以想象有三种情况：军队获胜，反对派占上风，或者继续僵持。这三种情况对缅甸都不意味着和平与发展。

如果军方取得胜利，重新控制除一些少数民族地区以外的全国大部分地区，并按照政变后的承诺举行选举，那么仍会有很大一部分人反对该政权。军队将长期进行镇压和监视，其地位在可预见的未来不会得到巩固。在这样的情况下，经济和政治发展将是困难的。

如果民族团结政府（行政部门）、民选议会及其武装力量（人民国防军）获胜，那么第一个问题就是胜利者将如何处理军队成员。数十万士兵和他们的家人将不得不以某种方式被整合。否则，可能会出现新的民兵和武装团体，不断地破坏国家的稳定。

此外，还存在国家分崩离析的危险。自独立以来，缅甸中央政府从未控制过全境。政变发生后，一些地区和少数民族开始谋求扩大自治权或独立。如果军队垮台，那么新体制建立前的过渡阶段会被一些少数民族视为一个机会。

不可能有军事解决方案

然而，专家认为，在可预见的未来，不可能有军事解决方案。人民民兵缺乏军事装备、战略和协调。转入地下的民族团结政府财力匮乏。它在缅泰边境地区和泰国都有基地，因此依赖于少数民族和通过军事政变上台的泰国政权的善意。

而另一方面，军方面对遍及全国的动荡，无法集中力量。军事专家安东尼·戴维斯（Anthony Davis）说，军队士气很低，中期内也可能面临征兵困难的问题。

因此，最可能出现的情况是持续的僵局。这也是国际危机组织的结论："在可预见的未来，无论是军队还是反对派都不会取得胜利；由此导致的冲突加剧将带来重大的人道主义后果"。换言之，没有哪方能赢，输的却是整个国家和人民。

一位不愿透露姓名的在仰光的受访者认为，艰苦的消耗战最终会导致谈判，他认为这是唯一的出路。在此之前，这个国家首先需要人道主义援助。而这也是联合国、欧洲和美国能够发挥最大作用的地方。

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