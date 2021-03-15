缅甸抗议殃及台商 台外交部建议挂国旗

（德国之声中文网）周日（3月14日）仰光发生的冲突中，有数间中资工厂遭纵火。同一天，一家台湾人所开设的工厂亦遭纵火。台湾中央广播电台报道，抗议民众进入厂区并破坏警卫室、四辆公务用车，有10名台籍干部一度受困厂房。

台湾外交部及驻缅甸代表处周一建议台商，可在工厂外明显标示为“台湾企业”，并悬掛中华民国旗帜，已免被当地人误认作中国大陆企业而成为泄愤的目标。

台湾外交部发言人欧江安说：“建议台商要高度注意自身安全，并在工厂外以缅甸文字标示是“台湾企业”且悬掛中华民国旗帜，并向当地员工还有附近居民说明是台湾的工厂，避免外界人士混淆误判。”

在数间中资工厂遭纵火后，中国驻缅甸大使馆也发表声明称，有不明身份人士对位于莱达雅区的成衣厂纵火，让许多中国员工受伤并受困。中国大使馆呼吁缅甸保护中国财产和公民。

仰光部分地区进入战时状态

仰光的中资工厂被冲击后，缅甸军方派出军队试图平息暴力，冲突中有多人死亡。在14日安全力量与示威者的冲突中，至少有39人丧命，其中包含一名警察。这一天成为缅甸政变发生以来，镇压最为血腥的一天。

缅甸军政府周一宣布，在包括莱达雅区在内的仰光两个城区实施战时法，仰光的安全力量指挥官将被赋予更大权限。

设在东南亚国家的台湾公司被误认作中国企业，因而在抗议活动中成为冲击目标的事件，此前也曾有发生。2014年，越南民众不满中国在南中国海越南提出主权要求的海域勘探石油，上街抗议并焚烧中资工厂，也有台商被殃及。

台湾立法院侨委会委员长童振源周一表示，目前在缅甸约有一千多名侨台商，目前仅传出有台商无法及时上工等零星冲击。

台湾经济部投资处的资料显示，依当地台商会估计，目前在缅甸台商约270家，投资金额逾10亿美元，投资经营行业包括汽车零件、建筑木材、成衣鞋业、农业与金融等，投资厂商以中小企业为主，主要聚集于仰光地区。

台湾金融监管委员会主委黄天牧在台北对媒体表示，设在缅甸的台资银行仍在正常营业。目前共有三家台湾银行在缅甸有分行，分别是国泰世华银行、兆丰国际商业银行和玉山商业银行。

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