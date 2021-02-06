缅甸抗议升级 民众自发互助

（德国之声中文网）虽然缅甸军政府对政变反对者发起逮捕行动，但是本周六（2月13日）仍有数以万计的抗议者走上街头，连续第八天举行大规模抗议活动。

此前一天，联合国人权理事会应英国和欧盟的要求召开了缅甸特别会议，通过一项决议，要求释放所有“被任意拘留”的人员，并“恢复民选政府”。

2月1日，缅甸军方突然发动政变结束了长达十年的民主制度，该国总统温敏、国务资政昂山素季及一些高级官员被军方扣押。据联合国人权事务委员会专员娜达·纳希夫(Nada al-Nashif)在特别会议上介绍，自政变以来，除了昂山素季和温敏之外，还有350余人被拘留，其中包括活跃人士、记者、学生和僧侣。她强调，全世界都在关注该国发生的事件。

缅甸僧侣也加入抗议浪潮

抗议浪潮不断

除了面临来自国际的压力，军方的行为也引发缅甸民众的抗议浪潮。持续数日的抗议活动使该国多地的城市中心陷入瘫痪。当地公务员、医务人员、铁路职员、教师和工人等也通过罢工的形式抗议军方接管政权，其中一些人由此遭到军方的逮捕。

据法新社报道，由于坊间谣传警方计划展开新一轮的逮捕行动，缅甸民众周五晚不顾宵禁禁令，在天黑后再次上街集结。其中有一群民众聚集在伊洛瓦底省首府勃生（Pathein）的一家医院外，原因是他们听说该医院一名深受欢迎的医生可能会被抓。 他们在医院外高声吟诵佛经，祈求佛主保护这个名叫丹敏图（Than Min Htut）的医生免受伤害。

丹敏图向前来声援他的团体代表说：“如果我遭遇困难，我一定会向你们寻求协助。”他还举起了象征抵抗军人政变的三根手指。丹敏图周六向法新社表示，他目前仍有人身自由，将会继续参与民间向军方政变发起的不合作运动。

抗议人群中也有医护人员的身影

避开封锁 邻里互助

另外，仰光的示威者也成功绕过军方封禁Facebook的措施，号召邻里守望团体协力阻止军方可能发起的逮捕行动。仰光北部的一女店主向法新社表示：“我们不知道谁会被抓走，但只要一听到风声，我们便会和左邻右舍一起出来大声敲击抗议。”她补充道：“就算他们向我们开枪，我们也不会害怕。”

截至目前，虽然有城市的警察使用催泪瓦斯、高压水枪和橡皮子弹驱散集会，但全国范围的示威活动基本保持和平。在首都内比都的一场集会上，有两人遭到警察枪击而受重伤，其中一名20岁的妇女仍在重症监护病房接受治疗。

周五在缅甸南部港口城市毛淡棉（Mawlamyine），警察向学生发射橡皮子弹以驱散静坐抗议活动。部分示威者受伤，另有9人被拘留。后来，一群示威者围攻了一个警察局要求释放这些人员，他们也最终获释。

至少在目前来看，缅甸军方似乎并没有被街头抗议和国际压力所威慑。昂山素季所在的全国民主联盟（NLD）在2020年11月8日的大选中获得了压倒性胜利。缅甸军方则拒绝承认大选结果，指控选举出现舞弊，并以此为由发动最新政变。

美国本周宣布将对缅甸军方实施制裁，并冻结缅甸在美国超过10亿美元的资产。与缅甸军方关系密切的中国和俄罗斯却认为对该国的批评和制裁都是 “干涉内政”的行为。

昂山素季在近两周前被拘留后一直没有露面，民盟官员齐托（Kyi Toe）周六表示，她在内比都， “健康状况良好”。

安静/任琛 （法新社，路透社）

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