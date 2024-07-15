缅甸战火重开 新增两支少数民族劲旅

由于两个此前未曾卷入的少数民族部队加入战局，缅甸东北部新一轮战斗变得更加复杂。中国政府在其中扮演了什么角色？

（德国之声中文网）最近，在缅甸东北部，军政府部队与少数民族民兵之间重开战火。在过去几天里，由于两个此前未曾卷入的少数民族部队加入战局，声称作为第三方力量维护稳定，形势变得更加复杂。

佤邦联合军和北部掸邦军这两支劲旅的介入，凸显了缅甸各少数民族游击队之间的紧张关系。数十年来，这些游击队一直在争取从缅甸中央政府获得更大的自治权。

2021年2月从昂山素季的民选政府手中夺权后，军政府与包括缅甸民族民主同盟军（MNDAA）在内的许多少数民族武装组织之间的战斗愈演愈烈。

虽然许多团体与缅甸民族民主同盟军结盟，但他们优先考虑自己的目标，包括控制更多的土地。

现在，各个团体的重点都在腊戍。腊戍位于曼德勒东北约210公里处，是掸邦北部最大城市，缅甸第二大城市，也是缅甸军政府东北军事指挥部的总部所在地。

上周，两个少数民族武装团体——塔昂民族解放军（TNLA）与缅甸民族民主同盟军——向腊戍挺进。

塔昂民族解放军代表掸族或巴朗族少数民族，而缅甸民族民主同盟军则是果敢少数民族的军事力量，果敢族是世居于缅甸果敢的当地华人。

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“三兄弟联盟”

去年10月，这两个团体和另外一支。这个被称为“三兄弟联盟”的少数民族武装联盟成功夺取了与中国接壤边境沿线的大片土地。上个月再次爆发的战斗标志着中国斡旋的停火协议正式终止。

上周，未参与十月攻势的佤邦联合军和北部掸邦军将各自的部队调往腊戍地区，显然是为了阻碍塔昂民族解放军与缅甸民族民主同盟军的攻势。

佤邦联合军宣布，已于上周四（7月11日）向与腊戍接壤的当阳镇派遣了约2000名士兵，该镇此前一直受到塔昂民族解放军的袭击。当阳镇居住着大量的佤族人。

佤邦联合军是缅甸最大最强的少数民族武装组织，拥有一支由约3万名装备精良的士兵组成的军队，并配备有包括重型火炮在内的尖端武器，这些武器来自中国。佤邦联合军与中方关系密切。

该组织联络官尼·朗（Nyi Rang）上周五（7月12日）在给美联社的短信中表示，此举是为了防止武装冲突蔓延到当阳镇。他说，佤邦联合军在部署部队前应居民要求与军政府进行了谈判。

北部掸邦军于周五和周六向附近的孟崖镇派遣了1000多名士兵，缅甸民族民主同盟军（MNDAA）一直在那里与缅甸军政府部队作战。北部掸邦军认为孟崖镇属于他们的势力范围，不应被其他团体接管。

该组织通过其所辖媒体在Facebook上发表声明，称派遣部队是为了维护该地区的稳定和人民的安全。

参与掸邦局势的所有民族武装团体均与中国保持密切关系。人们普遍认为，去年10月的攻势得到了北京的默许，因为缅甸军政府似乎对中缅边境沿线日益猖獗的毒品贸易以及缅甸境内运营的网络诈骗中心漠不关心，这些诈骗机构大量雇佣中国人，中国政府对此日益不满。

中国政府表示坚决支持打击诈骗犯罪，数万名诈骗活动参与者被遣返回中国，而协助这场打击行动的缅甸民族民主同盟军则被允许重新占领曾经拥有的边境重镇。

然而，中国在该地区的首要利益是维护稳定，而新的战事则对此目标构成威胁。因此，中国可能会尝试支持各方军事力量的平衡。

（美联社）

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