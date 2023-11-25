 缅甸战火不断 中国在中缅边界展开军演 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.11.2023

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缅甸战火不断 中国在中缅边界展开军演

缅甸北部战火持续蔓延，一队从中国向缅甸运送货物的卡车遭袭起火后，中国军方宣布本周六在中缅边界进行军演。

中国寻求中缅边境实现和平稳定

（德国之声中文网）中国本周六（11月25日）开始在与缅甸接壤的中国边境地区举行实战化军事演习，并敦促中国公民离开自10月以来处于战火之中的缅北地区。

联合国表示，缅甸北部，尤其是靠近中国边境的掸邦大片地区冲突加剧，迫使 8 万多人流离失所。

据缅甸官方媒体昨日（11月24日）报道，一队从中国向缅甸运送货物的卡车在叛乱分子的袭击中起火燃烧。该地区当前局势日益严峻，引起邻国中国的担忧，北京呼吁缅甸实现和平与稳定。车队于木姐镇（Muse）遇袭，缅甸与中国的贸易有很大一部分要经过这个地区。

就在该车队遇袭的当下，中国驻缅甸大使陈海正于缅甸首都内比都与缅甸外交部长丹瑞（Than Swe）等军方官员会面，就双边关系以及“边境地区稳定与法治合作”进行谈话。

三个少数民族武装组织组成的“北方兄弟联盟”10月末对缅甸政府军展开了进攻

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中国官媒新华社报道，解放军南部战区新闻发言人田军里空军大校表示，根据年度训练计划，南部战区组织陆军部队本周六11月25日起，在位于中缅边境中方一侧举行实战化演训活动，旨在检验战区部队快速机动、边境封控、火力打击能力。战区部队时刻做好应对各类突发情况准备。

缅甸军政府发言人绍敏通（Zaw Min Tun）表示，北京向缅甸军政府通报了演习的消息，并补充说军方将 "与中国合作，为和平与边境稳定而努力"。

缅甸军方正在努力应对自2021年政变夺权以来所面临的最大规模协同攻势，该国军方已失去对东北部和国内其他地区的几个城镇和军事哨所的控制

 

(法新社等)

 

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