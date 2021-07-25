缅甸成立看守政府 延长紧急状态至2023

（德国之声中文网）在缅甸军方發动政变并对该国实施军事统治的六个月后，军政府领导人敏昂莱于周日（1日）正式宣佈自己为总理，并表示他将持续在国家紧急状态下领导缅甸，直到两年后举行选举。这项宣布大大延长了六个月前军方废黜昂山素季时给出的国家紧急状态时限。

《纽约时报》报导，根据密切追踪军方镇压事件的监测小组的统计，自2月1日政变以来，至少有 940 人死于缅甸军队之手、超过 5,400 人被拘留，其中包括众多缅甸的民选政治人物。

8月1日晚间，由缅甸军政府创办的的国家行政委员会（State Administration Council, SAC）宣布将成立一个新的看守政府，且由敏昂莱担任总理。而他也在一场电视演说中说：「我们必须为举行自由和公平的多党制大选进行准备。我保证我们将顺利地举办这场选举。」

敏昂莱说，将在2023年8月前维持国家紧急状态。这延长了军政府在政变后几天宣布的国家紧急状态一年时限。

敏昂莱还表示，他的政府将与东南亚国家联盟（东盟）任命的特使合作。东盟各国外交部长将于2日举行会议，希望最终能指派出一名特使，负责结束缅甸国内的暴力事件、并促进军政府与其反对者之间的沟通。

疫情与抗争下的社会瘫痪

去年年底昂山素季的执政党全国民主联盟（NLD）在选举中获胜，但军方称选举存在舞弊行为并發动了政变。昂山素季被指控犯有包括煽动叛乱在内的各种罪行，这恐将使她被判终身监禁。NLD也已被军方勒令解散。

政变爆發以来，缅甸各地爆發公民不合作运动，大规模罢工使公部门及私营企业皆陷入瘫痪，边境地区也出现军方及反对者之间严重的武装冲突。许多西方企业也已将公司撤离缅甸，包含挪威电信商Telenor。

根据缅甸当地监测小组的统计，自2月1日政变以来，至少有 940 人死于缅甸军队之手、超过 5,400 人被拘留。

另一个严重危及则是新冠疫情。路透社报导，积极参与公民不合作运动的医护工作者是军政府打击的目标，而日渐加剧的疫情也使得早已瘫痪的医疗系统不堪重负。

《纽约时报》报导，军方垄断了氧气供应、并阻止那些反对其统治的人接受治疗。7月31日，缅甸官方宣布了 4,725 例确诊病例和 392 例死亡。随着军政府掌控了卫生单位，人们也对官方死亡人数感到怀疑。

此外，军政府几乎停止了大众的疫苗接种，并将疫苗保留给了士兵。

其中一些少数民族武装团体的代表、缅甸被罢免的民选政府成员以及民间社会领导人组成了平行于军政府的「全国团结政府(National Unity Government)」，该政府目前藏匿了其行踪，并希望寻求国际的支持。

（综合报导）

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