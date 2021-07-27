 缅甸延后选举 美国批「拖延时间」呼吁东盟施压 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.08.2021

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时政风云

缅甸延后选举 美国批「拖延时间」呼吁东盟施压

美国官员表示缅甸军方延后选举意在「拖延时间」，要求东盟国家加强施压。同时，美国务卿布林肯在本週将参加五场东盟系列会议，与中国外长王毅互别苗头。美中在东南亚的抗衡似乎正在升温。

USA Aussenminister Antony Blinken

布林肯将于本週参加一系列东盟举办的会议、聚焦话题包括了缅甸及南海议题。

（德国之声中文网）美国官员于8月2日针对缅甸最新局势表示，缅甸军政府正在用两年内举办选举的时限来拖延时间，并呼吁东盟（ASEAN）应加强施压、共同解决缅甸危机。

路透社报导，该名美国官员在参加本週将举办的10个东盟成员国部长级会议前向记者表示，缅甸军政府透过拖延时间以利于發展自身利益，并鼓励东盟国家履行和维护缅甸也签署的五点共识的条款。

这一项五点共识条款是缅甸军政府首脑敏昂莱4月时出席与东盟成员国举行的关于缅甸政变危机的会议时所签署的文件。该条款呼吁军方应立即停止暴力，并设立区域特使等。

但敏昂莱后来既没有任命特使、还在7月31日宣布将延长国家紧急状态至2023年8月。根据缅甸当地组织统计，在为期六个月的镇压异议人士的行动中，已有超过900多人死亡。

Min Aung Hlaing

缅甸军政府领导人敏昂莱于今年2月發动政变，如今又延长国家紧急状态至2023年，恐导致缅甸局势持续动荡。

美国国务卿布林肯相当关注缅甸局势，他7月8日曾在推特上發文称他接见了缅甸的民间代表，并要求缅甸军方终止其对于人民的暴力行径。

8月2日至8月6日间，布林肯也将参加一系列东盟举办的会议、聚焦话题包括了缅甸及南海议题。外界认为，此举将加强美中两国在东南亚地区的抗衡。

东盟中的美中角力

除了布林肯之外，中国外交部网站8月2日發布消息称，中国外长王毅也将于8月3日至6日出席以视像形式举行的中国-东盟（10+1）外长会、东盟与中日韩（10+3）外长会、东亚峰会（EAS）外长会和东盟地区论坛（ARF）外长会，部分时间与布林肯举行会议重叠，但目前布林肯并无与王毅参加同场会议的规划。

DW.COM

在缅甸政变后六个月，军政府领导人敏昂莱正式宣佈自己为总理，并成立看守政府、将国家紧急状态延长至2023年。这使得这个曾经短暂享受过民主的国度，前途更显动盪。

美国国务卿布林肯与东盟外长举行会议，会中对缅甸情势表示「深切关注」，并呼吁东南亚国家立即采取行动，以结束暴力。另外针对南海争议也发表看法，他讲了什麽？

中美的对抗波及全球各个地区，东南亚自然也不会例外。但是，为了抗衡北京，西方国家是不是应当放弃原则去主动接近东南亚的专制国家呢？

路透社报导，近年来，美国高阶官员并不积极于参加每一场东盟会议，他们更常只派初阶官员来参加该地区的峰会。 然而近期美国高阶官员与东南亚的互动显得更加频繁。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）上周访问了东南亚，他在那里重点讨论了南中国海问题，说北京的主张在国际法上没有依据。

美国副总统哈里斯（Kamala Harris）则计划本月访问美国盟友新加坡以及越南，尽管有战争记忆，但越南与华盛顿的关系越来越密切。

印度尼西亚外长马苏迪（Retno Marsudi）也预计将于本周在华盛顿亲自会见布林肯，而副国务卿舍曼（Wendy Sherman）早前也访问了印尼、泰国以及最亲北京的东盟国家柬埔寨。

布林肯预计将在会议上向东盟各国部长提供美国继续支持东南亚对抗新冠疫情的详细方式，同时布林肯还将提出华盛顿认为中国在新疆、香港和西藏侵犯人权的问题。

中国外交部则针对王毅参加东盟会议一事表示，中国将与东盟深化抗疫合作、推动经济復甦、拓展与数字及能源转型有关的可持续發展合作、以及践行真正的多边主义。

中国外交部在声明中表示：「（中方）坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，抵制搞『小圈子』和零和博弈，将支持本地区经济发展的各项承诺落到实处。」

（综合报导）

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