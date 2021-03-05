缅甸工会吁全国罢工 民盟官员羁押期间死亡

(德国之声中文网) 缅甸最大的城市仰光的局势在3月7日依旧非常紧张，连续第二个晚上在晚上8点宵禁开始后，几个街区的街道上随机响起了连续的枪响。在社交媒体上发布的视频中能清楚听到闪光弹的声音。

目前外界仍无法直接确定缅甸军队在抗议者离开街道时使用闪光弹的确切目的，但这似乎是其策略中的一部分，目的是让任何可能想参与示威的人感到恐惧。同时，有许多示威民众拍摄到的警察和士兵在众目睽睽之下野蛮地殴打被他们拘留的抗议者。

此外，当地的医院附近也传出不少枪击声。美联社报道称，附近居民试图阻止警察和士兵进入医院。缅甸军队经常以医务人员和设施为目标，袭击救护车及其工作人员。军方接管医院可以让他们轻易逮捕伤者，而伤者常会被推定为抗议者。

缅甸许多城镇每天都会发生大规模的抗议活动，缅甸军方的反应也越来越多激烈，他们对示威者使用致命武力，并大规模逮捕群众。据联合国人权办公室统计，2月28日至少有18名抗议者被枪杀，3月3日则有38名抗议者被枪杀。独立的政治犯援助协会说，已有1500多人被捕。

7日，缅甸各城市和城镇的示威活动再次遭到警察鸣枪警告，警察也使用催泪瓦斯丶橡皮子弹和闪光弹来驱离示威群众。美联社报导，在商业首都仰光的雪碧达区，至少有100名学生被捕，据说在其他城市，特别是在大学，许多示威者也被拘留。

工会呼吁全面罢工

缅甸工会7日发出联合声明，要求各产业从8日开始在全国各地延长罢工时间，目标是让「缅甸经济全面丶长时间停工」。他们在7日晚间发出的声明中表示：「各产业该照常进行经济和商业活动，但全面延後罢工，只会对军方有利，因为他们会持续打压缅甸人民。」

声明呼吁各产业持续罢工，「直到缅甸重新获得民主」。几个星期前，缅甸几个行业的工人加入了示威运动，最引人注目的是来自国家铁路和银行业的工人。

仰光的工厂工人主要是服饰业的劳动者，这些工人偶尔参加了反对军政府的运动，但由于他们担心失去微薄的收入，所以无法每天都参与示威行动。

主张对军政府实施制裁的人有意避免呼吁国际社会对缅甸实施全面的贸易制裁，因为他们担心这些制裁会伤害到缅甸人民的生计。相反地，他们呼吁并颁布了旨在伤害军方领导层和与军方有关联的公司的定向制裁。

文化古城抗议不歇

7日，根据目击者的描述和社交媒体上的视频，缅甸前首都蒲甘的警察向示威者开火，造成数人受伤。美联社报道称，在警察试图驱散蒲甘示威群众时，至少有5人受伤。照片显示，一名年轻人的下巴和脖子上有血迹，据信是橡皮子弹造成的伤势。现场收集到的弹壳显示，警察还向示威群众发射实弹。

蒲甘位于缅甸中部的曼德勒地区，是联合国教科文组织的世界文化遗产，因为那里仍有2000多座源自9世纪至13世纪的佛塔或遗迹。当时，蒲甘是一个王国的首都，后来被称为缅甸。

蒲甘是缅甸最着名的旅游景点之一，但它也一直是反对军政府的大型抗议游行的现场。

7日，其他地方的抗议活动，包括仰光和曼德勒这两个最大的城市，也遭到了警察的武力攻击。警察对空鸣枪，并对示威者使用了催泪瓦斯丶橡皮子弹和闪光弹。

全国民主联盟的官员在羁押期间死亡

路透社报导称，6日晚上警察发动突袭，试图抓住示威运动的组织者和支持者。昂山素季的政党全国民主联盟议员西图貌 (Sithu Maung)在脸书上发文表示，该党一名区主席7日早上被他所在的班贝坦区的居民发现死在一家军事医院。

社交媒体上盛传，58岁的钦貌拉 (Khin Maung Latt)在被带离住所后，因在羁押中遭警方殴打而死亡，但官方没有立即公布死因。在仰光和缅甸其他地方，警察和士兵每晚8点宵禁后，都会发动突袭，而这些逮捕行动往往是在没有逮捕令的情况下由军警带枪进执行。

缅甸军方镇压的暴力升级也为国际社会带来压力，缅甸人民要求国际社会采取行动限制军政府。这次政变扭转了缅甸多年来在民主方面的缓慢进展。缅甸曾经历过50年的严格军事统治，导致该国被国际社会孤立和制裁。

昂山素季的政党在2015年的大选中取得压倒性胜利，并在去年的选举以更大的得票率，让缅甸延续民选政府主政的情况。上个月，该党本可连任五年，但昂山素季丶缅甸总统温敏与其他民选政府成员却在政变中遭军方拘留。

杨威廉/邹宗翰 (美联社、路透社)

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