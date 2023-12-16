 缅甸少数民族武装夺下贸易重镇 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.12.2023

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缅甸少数民族武装夺下贸易重镇

与缅甸军政府作战的少数民族武装组织周六表示，他们夺取了掸邦的一个贸易枢纽。几天前中国表示，已调解双方达成临时停火协议。

德昂民族解放军（TNLA）是缅北民族武装联盟成员之一

德昂民族解放军（TNLA）是缅北民族武装联盟成员之一

（德国之声中文网）与缅甸军政府作战的少数民族武装组织周六（12月16日）表示，他们夺取了掸邦（Shan）的一个贸易枢纽。几天前中国表示，已调解双方达成临时停火协议。

缅甸民族民主同盟军（MNDAA）、若开军（AA）和塔昂民族解放军（TNLA）于10月底向军政府发动联合攻势以来，缅甸北部掸邦战事一直持续。这个被称为“三兄弟联盟”的少数民族武装周六（12月16日）表示，他们已经占领了军事据点和对华贸易至关重要的边境枢纽，分析人士称这是缅甸军政府自2021年夺权以来面临的最大军事挑战。

本周四，北京宣布该少数民族武装联盟与缅甸军方暂时停火。在缅甸民族民主同盟军控制的地区出现过短暂和平，但在塔昂民族解放军和若开军控制的地区，冲突仍在持续。

塔昂民族解放军称，他们在两周多前向南散（Namhsan）发动进攻，并于周五占领了该地区。该军准将达崩觉（Tar Bhone Kyaw）向法新社表示：“我们占领了该镇。”塔昂民族解放军在脸书上发布了一段视频，显示该组织领导人视察该镇，并与被俘的军政府士兵交谈。

缅甸军方发言人绍敏通（Zaw Min Tun）周五也向国营的缅甸广播电视台（MRTV）表示，南散周边的战斗仍在继续进行。据塔昂民族解放军的达崩觉介绍，缅甸军队还失去了105码贸易区，这是位于掸邦木姐镇、缅中边境的一个主要贸易通道。“三兄弟联盟”称，自10月27日以来，他们共从缅甸军队手中夺取了422处基地和7座城镇。该联盟的攻势激发了其他反对军政府的武装团体加入战斗，冲突已蔓延到缅甸东部和西部。据联合国称，已有超过50万人被迫逃离家园。
    
(法新社）

中国寻求中缅边境实现和平稳定

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