 缅甸安全部队又枪杀7名示威者  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2021

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时政风云

缅甸安全部队又枪杀7名示威者 

大规模反政变示威抗议浪潮进入第30天，大开杀戒的缅甸安全力量已肆无忌惮。对越来越多的人而言，缅甸已然成了 "战区"。   

Myanmar | Proteste nach Militärputsch

在曼德勒市（Myingyan ），示威者趴在地上躲避警察的子弹

DW.COM

缅甸的示威活动遭到血腥镇压后，白宫方面表示，拜登政府准备对责任方采取进一步行动，让其付出更大代价。在仰光等城市，抗议活动仍在继续。

遭软禁已一个月的昂山素季周一再度以视频方式接受法庭审理，周日缅甸多个城市的抗议活动遭军政府血腥镇压，据称有至少18人丧生。

缅甸警方周六大规模镇压反对军政府统治的示威活动，上百人被捕。此前，缅甸驻联大使在联合国慷慨陈词，呼吁国际社会采取行动推翻政变。这位代表随即被缅甸官方免职，被指“背叛了国家”。

（德国之声中文网）缅甸安全力量暴力对付示威人群，至少打死7人。有报纸报道说，仅敏建市（Myingyan ）就有5名示威者遭警察射杀，在曼德勒市，至少有2人丧生。当地一名医生证实，受害人死于胸部和头部中弹。来自这个东南亚国家的其他报道甚至称有9人丧生。这样，自2月1日发生军事政变以来，已至少有30人丧生。

反军事政变的抗议浪潮进入第30天，缅甸全国各地再度有成千上万人走上街头。在最大城市仰光，示威者用轮胎和铁丝网构建路障，封锁主要道路。抗议者们试图用头盔和路障保护自己，抵挡安全部队。

在著名的苏雷塔附近，抗议者将印有军政府头目敏昂莱（Min Aung Hlaing）面孔的贴纸粘在地上，以阻止忌讳踩到这个军方首领画像的警察前进。据“今日缅甸通讯社”　（NOW）报道，示威行动后被安全部队解散，约300示威者被捕。

记者受到 "制造恐慌“指控

有6名记者因报道反军人统治抗议活动而受到指控，其中就有美联社摄影记者登卓（Thein Zaw）。他的律师说，登卓在上周六报道仰光的示威活动时被捕。

这名律师表示，这些记者被起诉的罪名是 "制造恐慌、传播虚假新闻以及煽惑政府雇员"。上月，军政府修改了法律，将最高刑期从2年增至3年。美联社负责国际新闻的副社长伊恩·菲利普斯（Ian Philips）声明 "最强烈谴责任意拘押登卓"。 

Myanmar | Proteste nach Militärputsch

缅甸议会人民院议长昆迈目前也在军方手中

1200多人被拘捕

据政治囚犯援助协会(AAPP)提供的数字，政变以来，已有1200多人被拘捕，其中有34名记者。实际的逮捕人数可能远高于此。据缅甸官方媒体报道，仅上周日就有1300多人被拘押。

鉴于缅甸军事政变的反对者遭暴力镇压，联合国安全理事会定于本周五再度举行磋商。在社交媒体上，呼吁联合国提供帮助的声音继续高涨。目击者越来越多地将缅甸称为 "战区"。

德国议院议长声援缅甸下院议长

联邦德国议院议长朔伊布勒（Wolfgang Schäuble）发表一封公开信，声援遭软禁的缅甸联邦议会人民院（下院）议长昆迈（T.Khun Myatt）。在公开信中，朔伊布勒强调，军事政变纯属非法。

朔伊布勒在公开信中要求立即释放被捕议员和前政府成员。他写道："2020年11月当选的议员们的民主合法性体现在了目前正遭到暴力镇压的民众抗议浪潮中。"    

 

凝炼/李鱼（德新社、路透社）

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