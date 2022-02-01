缅甸学校遭空袭 众多学生丧生



（德国之声中文网）自一年半前发生军事政变以来，东南亚国家缅甸局势一直动荡。近日的一次致命军事行动尤其引起震惊：一所学校遭空袭，至少有11名学童丧生。据当地媒体报道，上周五（9月16日），两架武装直升机攻击了西北部实皆省( Sagaing)塔巴因(Tabayin)的一所学校。

联合国儿童基金会也报告有11人死亡，此外，有15名儿童失踪。目击者称，至少有20名学生受伤，部分伤势严重。几名学童的亲人对德新社说，"遭到空袭后，老师让孩子们藏到课桌底下去，但对其中一些孩子来说，已经太晚。”

当局确认

缅甸军政府证实，接到叛乱分子在当地活动的报告后，立即调遣部队乘直升机前往该村。当局指控武装分子利用平民作为盾牌。政府军在村里发现了地雷和其它爆炸物。一抵抗组织领导人强调说："如果他们杀我们，我们可以接受，因为我们在和他们作战。但杀害学校孩子，这不能接受。"

欧盟对相关报道表示震惊。欧盟外交委员博雷利办公室声明，这一以平民为目标的军事行动违反国际人道主义法律，是犯罪行为，必须对之全面调查，“必须问责”，决不能把儿童和学校作为作战目标。

2021年2月发生军事政变以来，缅甸深陷混乱和暴力之中。诺贝尔和平奖得主昂山素季的民选政府被推翻，军政府以铁腕手段实施统治。但该国民众不屈服：抵抗组织蜂起，在许多地方与政府军交战。

空袭后 孩子们的教科书还放在桌上

一再发生儿童死亡事件

根据联合国缅甸人权状况特别报告员今年6月的一份报告，政变以来，至少有382名儿童被武装团体杀害或致残，政府军要负主要责任。报告指出，不少儿童还被胁迫，参与政府军和反叛组织之间的武装冲突。

（德新社，法新社）

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