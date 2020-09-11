缅甸大选：昂山素季政党宣布胜利

（德国之声中文网）周一，缅甸全国民主联盟宣布在议会选举中获得胜利。上周日的这次选举是缅甸开始民主过渡之后的第二次民主选举。但是国际上对于罗兴亚族群被剥夺投票权提出批评。

“我现在可以确认，我们已经获得超过322个议席”，全国民主联盟发言人孟尼瓦昂欣（Monywa Aung Shin）表示，该党已经拿下议会642个议席中的多数优势，“我们的目标是377个席位，但是最终结果可能还会超出这个数字。”

选举委员会周一开始宣布各地投票结果，但是等到所有结果全部出炉可能需要一周的时间。到目前为止，选举委员会宣布的获胜者均来自全国民主联盟。

昂山素季：权力稳固

诺贝尔和平奖得主昂山素季所领导的执政党在2015年大选中获得压倒性的胜利——这也是缅甸摆脱近50年军政府统治之后的首次民主选举。但由于她的身份不符合宪法对总统候选人的限制，她无法出任总统一职。五年来，她以国务资政身份成为该国实际意义上的领导人。

尽管此前外界一直担心选举期间会出现暴力冲突，但是根据缅甸选举监督机构“人民可信选举联盟”（PACE）表示，这次投票过程整体在和平状态下进行。

一名选民展示自己印有墨水的手指

少数族群被剥夺选举权

由于在罗兴亚问题中所扮演的角色受到争议，曾经一度被视为缅甸“民主斗士”的昂山素季近年来在国际社会中的声誉大打折扣。2020年大选中最大的争议点就在于数以百万计的罗兴亚人无法参与投票，他们当中很多人的基本公民权利被剥夺。

“符合国际法的选举最核心的原则就是公平的普选，而这一点在周日的选举中并没有得到实现”，人权组织“Fortify Rights”的地区主任沃尔夫（Ismail Wolff）表示。

“国际社会必须毫不含糊地对剥夺罗兴亚和其它少数族群选举权的行为加以谴责，否则就有可能为未来更多的侵权现象铺平道路”，他补充道。

雨涵、叶宣（美联社、法新社）

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