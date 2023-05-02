 缅甸大赦政治犯：两千余人获释 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.05.2023

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时政风云

缅甸大赦政治犯：两千余人获释

在佛教徒迎接重要节日之际，缅甸军政府再次宣布对2000多名政治犯实行特赦。2021年该国军人政变后爆发的民众抗议运动中，有数万人被拘捕。

今年4月中佛教新年之际，缅甸开始大赦数千名囚犯

今年4月中佛教新年之际，缅甸开始大赦数千名囚犯

（德国之声中文网）据法新社报道，周三（5月3日），缅甸军政府宣布赦免了两千多名政治犯。大量被关押者的家人涌向监狱，迎接亲人出狱。

2021年2月缅甸发生军事政变、昂山素季领导的民选政府被推翻后，抗议运动席卷全国。军方在镇压过程中逮捕了数千名示威者和活动人士。

缅甸军政府周三发布声明称，为庆祝佛教“卫塞节”（Kasone Full Moon Day，5月5日）， “为了人民的和平信念和出于人道主义”，政府已赦免2153名根据《刑法》第505(a)条服刑的囚犯。该条款针对散播虛假信息或可能引起恐慌的言論，最高刑期为三年。卫塞节是纪念佛陀诞辰的重要节日

法新社记者看到，约50人聚集在仰光殖民时代修建的永盛监狱外。当一辆黄色大巴驶出监狱时，人群中的一些人将写有他们亲属名字的纸举到窗前。一名在监狱外与家人团聚的男子把一个小婴孩抱到手中。

一位母亲对记者说，希望能看到自己的儿子获释，她一早从亲戚处获知大赦的消息后赶来监狱，但不知道儿子是否在名单上。     

缅甸军事政变一周年

赞赏中国立场“客观公正”

在缅甸，在纪念官方节日或佛教节日时，政府通常会对成千的囚犯实行大赦。今年一月，为纪念该国的独立日，缅甸政府大赦了7000多名囚犯。2022年11月，缅甸国庆节期间，也有近6000名犯人获释，包括数名在2021年抗议运动期间被捕的外国人。     

中国外长秦刚正在缅甸访问。周二，他会见了军政府领导人敏昂莱，成为缅甸政变以来会见该国军方首脑的最高级别的中国官员。军政府上台以来在国际社会备受孤立。

据中国官媒新华社报导，秦刚表示"中方主张国际社会尊重缅主权，为缅实现和平和解发挥建设性作用"；敏昂莱则称"缅方赞赏中方在涉缅问题上秉持客观公正立场，欢迎中方发挥更大作用"。         

北京支持的多个基础设施项目计划贯穿缅甸北部，将中国的内陆省份云南与印度洋连接起来。中国是缅甸最大的贸易伙伴、第二大的外来投资者和最大的军火供应商

中国外长秦刚在内比都会晤缅甸军政府领导人敏昂莱

中国外长秦刚在内比都会晤缅甸军政府领导人敏昂莱

据当地一个人权关注组织称，自军方推翻昂山素季政府以来，已有超过21000人被捕；超过3400人在军方对异议人士的镇压中被杀。而根据联合国的数据，在这段时间里，至少有170名记者被拘捕。

 

（法新社）

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