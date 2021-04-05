缅甸名模被捕 军政府通缉异议名人

（德国之声中文网）据多家通讯社报道，缅甸知名演员帕他空（Paing Takhon）周四（4月8日）被军方逮捕。

24岁的帕他空有着运动员的身材和夺人颜值。今年元旦他剃发修行10天，照片曝光后获被称为“地表最帅和尚”。他不仅是演员、歌手，也是模特、网红，在泰国和中国也享有一定知名度。

一段时间来，他参与反对军政府的示威活动。据当地媒体报道，周四早，帕他空在仰光父母家中被捕，当局派出8两军车包围其住所。

帕他空曾在社交媒体上积极发声，反对军人统治。他在脸书和Instagram上拥有上百万粉丝。许多粉丝对他的被捕表示震惊和担忧。有关被拘捕的抗议者在审讯时遭到酷刑和虐待的报道时有传出。

据Eleven Myanmar网站报道，迄今缅甸军方已经逮捕了多名演艺界和网络知名人士，在帕他空之前，还有一名笑星、两名演员和一位脸书明星。据《伊洛瓦底江报》报道，军政府公布了一份通缉名单，上面列出了120名知名人士，包括记者、艺术家、网红等。

据人权组织“政治犯援助协会”（AAPP）估计，自今年2月初军人政变以来，缅甸已有2850人被逮捕。近600人在示威冲突中丧生，其中包括48名儿童。该组织认为，实际数字可能远高于此。

叶宣/王凡（德新社等）

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