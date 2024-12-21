缅甸叛军称已夺取西部军事总部

缅甸一支反政府武装宣称已占领该国西部一处重要军事总部，这标志着缅甸军政府第二个地区指挥部失守，缅甸军政府在全国范围内武装抵抗运动中连遭挫折

（德国之声中文网）若开军（Arakan Army，简称AA）在本周五（12月20日）晚间发表声明称，经过两周的激烈战斗，该国西部与孟加拉国接壤的若开邦的军事指挥部，已于周五沦陷。

截至周六，路透社记者无法联系到缅甸军政府发言人就此事置评。

军事政变导致内乱

缅甸军方在2021年2月1日发动政变，推翻了在2020年缅甸议会选举中赢得选举的全国民主联盟政府，逮捕了国务资政昂山素季、总统温敏，中央政府内阁成员和14个省邦领导人，并将权力移交给缅甸国防军总司令敏昂莱。

随后，缅甸全国爆发了反对军事政变的示威，缅甸军方及警察对示威者采取直接枪杀等手段进行镇压，引发各地的武装抵抗。长期存在的民族武装团体再次致力于反叛斗争，反对派民族团结政府（NUG）不断召集民族武装团体加入，以推翻军政府。

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缅甸政府军节节败退

“三兄弟联盟”（Three Brotherhood Alliance）是一个由若开军、缅甸果敢民族民主同盟军和德昂民族解放军组成的反军政府武装联盟。2023年10月，三兄弟联盟发动攻势，在中缅边境地区取得了多次重大胜利。

今年8月，三兄弟联盟占领了东北部城镇腊戍（Lashio），这是缅甸历史上反叛军首次夺取地区军事司令部。

作为孟加拉湾沿岸的一个沿海省份，尽管拥有丰富的海上天然气储备，并计划在皎漂（Kyauk Pyu）建立一个经济区，从那里向中国输送石油和天然气，若开邦仍是缅甸最贫穷的地区之一。

若开邦也是缅甸主要穆斯林少数民族罗兴亚人（Rohingya）的家园。自去年11月若开军与缅甸军政府之间的停火协议破裂以来，若开邦战斗重新爆发，叛军取得了一系列胜利。

一些罗兴亚活动人士指称若开军在若开邦北部发动攻势时，将罗兴亚穆斯林社区为作目标，迫使数万名罗兴亚人逃往邻国孟加拉寻求安全。若开军则否认上述指控。

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（路透社等）

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