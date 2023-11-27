 缅甸叛军宣称占领新领土 中国军队举行边境演习 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.11.2023

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时政风云

缅甸叛军宣称占领新领土 中国军队举行边境演习

与缅甸军政府作战的少数民族叛军称，他们已占领了北部边境的一个重要贸易站，而中国军队正在边境对面举行军事演习，以提高战备和应急能力。

缅甸军队向缅北叛军活动地区发射导弹

缅甸军队向缅北叛军活动地区发射导弹

（德国之声中文网）据联合国称，缅甸军方与该国少数民族叛乱分子联盟之间一个月来的激烈交战已导致边境地区数万人流离失所。与此同时，中国政府对于边境不稳定的局势和难民涌入的担忧与日俱增。

这场叛乱是装备精良的缅甸军方自2021年发动政变、夺取政权以来所面临的最大的战场挑战。亲民主派武装团体受到北部攻势的鼓舞，增加了对缅甸其他地区安全部队的袭击。

自称"三兄弟联盟"的叛乱组织，声称已经占领了几个城镇和金三角（Kyin-San-Kyawt）边境口岸，这是中国对面的木姐镇（Muse）五个主要贸易区之一。

上周末，在同一地区，一队运货卡车被烧毁，军政府称之为"恐怖袭击"。而叛军则否认对此负责。

叛军：已准备好将行动提升至新水平

叛军联盟周一（11月27日）称，他们已经准备好将袭击行动提升到新的高度。一个月前他们发起了协同攻击，重新从军政府手中夺取领土，并反击军方的空袭和炮击。

他们在一份声明中说："通过协调作战，革命力量已经夺取了军政府军队用来炮击平民的前哨阵地和战略要地，他们为此付出了鲜血、汗水甚至生命。"

叛军联盟的声明还表示，"我们正在团结一致，逐步实现每个组织的目标以及我们的共同目标"。

叛军德昂民族解放军（Ta'ang National Liberation Army，TNLA）称袭击了掸邦的两个军事哨所

叛军德昂民族解放军（Ta'ang National Liberation Army，TNLA）称袭击了掸邦的两个军事哨所

针对边境安全 中国举行军事演习

缅甸军方誓言恢复秩序，并表示正在与中国协调以维护稳定。

中国军队从上周末开始在相关的边境地区进行实战演习，演习将持续到本周二，中国官媒称，演习旨在检验战区部队的快速机动能力、作战能力，确保做好准备、保护与缅甸边境的安全。

缅甸军政府表示对于这些演习是知情的。

叛军联盟成员之一德昂民族解放军（Ta'ang National Liberation Army，TNLA）周一表示，他们袭击了掸邦的两个军事哨所，在三个地点同缅甸军队发生了冲突。

克钦新闻集团（Kachin News Group）周一发布了一段视频，称成千上万人因担心战事加剧，正骑着摩托车逃离掸邦的老街镇（Laukkaing）。

联合国人道主义事务协调厅上周称，自叛军发动协调攻势以来，已有33.5万人因战事流离失所。自2021年缅甸军事政变以来，已经有200万人被迫离开家园。

缅甸反对派影子政府在社交媒体上分享了两段视频，一段视频显示，人们聚集在布满铁丝网的金属栅栏一侧，呼吁中国安全部队释放一名据说被拘留的男子。另一段视频显示，在围栏的缅甸一侧，流离失所者在催泪瓦斯之下争相躲避。

路透社无法独立证实发生了什么以及何时发生的，但能够核实显示内容是在缅中边境。

中国寻求中缅边境实现和平稳定

（路透社）

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