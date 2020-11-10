缅甸发生政变 军方称进入一年紧急状态

(德国之声中文网) 缅甸军方2月1日上午发动政变，在清晨一场突袭中，逮捕了包含缅甸国务资政昂山素季等多名执政党领导人。

根据缅甸一家军方把持的电视台的声明，缅甸军方之所以拘捕多名执政党领导人，是由于军方认定去年底大选存在大规模「选举舞弊」的情况。缅甸军方表示，该国政权将移交给军方领导人敏昂莱 (Min Aung Hlaing)，而军方也宣布立即实施为期一年的紧急状态。军方发言人并未回覆路透社进一步的电话询问。

目前缅甸首都内比都和主要商业中心仰光的通信都被中断。在缅甸国会自去年11月大选以来首次复会的前几个小时，缅甸国家电视台突然停播。媒体报导称该电视台已被军方控制。

在缅甸重要商业大城仰光的居民表示，士兵占据了仰光市政厅，而全国民主联盟据点的互联网数据和电话服务都被中断。监测网络服务的NetBlocks表示，缅甸境内的互联网连接也急剧下降，光是仰光地区的流量就下降75%。

白宫在消息传出後发布声明表示，拜登已经听取了与今日清晨大逮捕相关的简报。

美国白宫发言人莎琪 (Jen Psaki) 在声明中说：「美国反对任何改变最近选举结果或阻碍缅甸民主过渡的作法。如果缅甸军方未停止现下情况，美国将对相关人士采取行动。」

澳大利亚政府则表示，他们「对缅甸军方再次夺取缅甸控制权的报道深表关切」，并呼吁缅甸军方立即释放被非法拘留的领导人。

日本表示，该国政府正在观察局势，目前没有计划将日本国民从缅甸撤离。

1日清晨的大抓捕

缅甸的执政党全国民主联盟发言人2月1日上午表示，缅甸领导人昂山素季和该党的其他高层在1日清晨的一次突袭中被拘留。过去几个月，缅甸的民选政府和军方之间的关系变得越来越紧张。在全国民主联盟赢得去年11月的大选後，缅甸军方称选举存在大规模舞弊的现象。在双方的紧张关系不断升级之后，各界都担忧缅甸恐再发生政变。

全国民主联盟的发言人苗纽 (Myo Nyunt) 通过电话告诉路透社，昂山素季丶缅甸总统温敏 (Win Myint) 和其他领导人在1日凌晨被「带走」。他说：「我想告诉缅甸人民不要草率应对，我希望他们依法行事。」他也说，他预计自己会被逮捕。路透社随后无法与他取得联系。

1日凌晨，联系缅甸首都的内比都的电话线都无法接通。缅甸的议会原定于1日在内比都召开会议。

缅甸军方发言人并未回覆路透社的提问，而国营的MRTV电视台在脸书上发文称，该台因技术问题，无法如常播出。

一位因害怕报复而要求不透露姓名的全国民主联盟议员向路透社表示，另一位被拘留的人是该党中央执行委员会的成员汉塔敏 (Han Thar Myint）。

昂山素季动向受关注

现年75岁的诺贝尔和平奖得主昂山素季在2015年以压倒性的优势赢得大选后上台，此前的数十年，她因参与民主斗争而遭软禁，成为国际指标性的人物。

在2017年在缅甸军方於西部若开邦迫害数十万罗兴亚人後，无数罗兴亚人四处逃难，而昂山素季的处理方式也让她的国际地位受损，但她在缅甸国内仍然大受欢迎。全国民主联盟在2020年11月的选举中以压倒性的优势赢得了胜利，这个结果也重创一个亲军方的政党。

缅甸军方1月30日曾表示，在上周军方言论引起人们担忧军方发动政变后，他们承诺将保护和遵守宪法，依法行事。

此前，缅甸选举委员会驳回了军方关于选票舞弊的指控，称不存在足以影响投票可信度的错误。宪法为军方保留了25%的议会席位，并控制了昂山素季政府的三个关键部会。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

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