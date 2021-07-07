缅甸反叛武装：收到中国新冠疫苗

（德国之声中文网）法新社周六援引中国一名官方发言人的表态报道称：中国已向在其南部边境附近活动的缅甸反叛组织——克钦独立军提供了1万多剂新冠疫苗，试图以此缓解这个与自己接壤的邻国的新冠疫情，减少边境输入感染病例的压力。

自今年2月军方掌权以来，缅甸一直处于动荡之中，新冠病毒卷土重来。

克钦独立武装力量发言人科尔·瑙布（Col Naw Bu）上校向法新社透露的消息显示，在缅甸最北部发动了长达数十年叛乱的克钦独立军已经从中国云南当局收到了1万剂疫苗。

他说："克钦独立军向中国寻求帮助，而中国也给我们提供了疫苗方面的帮助。"他没有具体说明获得的是中国的哪种疫苗，也没有说明第一批疫苗何时到达。只是补充说，有些疫苗是付费的，有些则是捐赠的，但没有提供更详细的信息。

边境疫情激增

最近，缅甸的新冠感染病例数量激增，使边境地区双方的监管部门感到不安。

本月早些时候，北京通报了全国范围内的57例新增新冠感染病例，其中包括毗邻缅甸的瑞丽市的15个新冠病例。云南省卫生当局称，其中12人是缅甸国民。

一批由中国国药集团捐赠的73.6万剂疫苗已于本周四抵达仰光，缅甸官员表示，与中国交界地区的居民将被优先考虑施打。

法新社报道称，北京对缅甸有特殊的影响力，迄今为止，它拒绝将缅甸军方的行动称为政变。报道援引观察家指出，北京还与缅甸边境上的少数民族民兵武装力量保持着联盟关系，这些民兵几十年来一直在与缅甸军方作战。

自政变以来，克钦独立军与政府军发生了几次零星的战斗。今年5月，缅甸军方对该武装组织进行了空袭，该组织后来告诉法新社，它在该国最北部的激烈冲突中击落了一架武装直升机。

据中国国家国际发展合作署公布的消息，中国此次援助缅甸的疫苗总量为200万剂。之前，中国已经向该国援助过50万剂疫苗。该部门在7月23发布的公告中指出：近来，中缅边境一线新增确诊病例增加，中国云南省防疫压力明显增大，中缅双方正在加大力度开展疫情联防联控。中国方面希望并相信缅方将继续在边境管控和疫情防控方面给予中方有力配合。

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