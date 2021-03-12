缅甸军队镇压导致39人丧命 中资工厂遭纵火

(德国之声中文网) 路透社引述缅甸当地的倡议组织的消息称，14日在仰光的莱达雅区(Hlaingthaya)的中资工厂遭纵火后，缅甸军方至少杀死了22名反政变的示威者。另有16名抗议者在缅甸其他地区被杀，还有一名警察被杀。39人不幸丧命後，14日成为政变爆发以来，缅甸示威最血腥的一天。

而在数间中资工厂遭纵火後，中国驻缅甸大使馆发表声明称，有不明身份人士对位於莱达雅区的成衣厂纵火，让许多中国员工受伤并受困。中国大使馆呼吁缅甸保护中国财产和公民。在政变发生後，中国被视为支持军政府。

当地媒体称，随着工业区冒出的浓烟，缅甸军队对这个住着来自全国各地移工的社区的抗议者开火。一名不愿透露姓名的摄影记者向路透社表示：「太可怕了，人们在我眼前被枪杀。这些景象永远不会离开我的记忆。」

缅甸的国营媒体14日宣布，军政府将在仰光的莱达雅区和另一个地区实行戒严。缅甸军方经营的Myawadday电视台说，在四家成衣厂和一家化肥厂被烧毁后，缅甸军队采取行动。报导称，约有2 000人阻止消防车前往这些工厂。缅甸军方代表并未回覆路透社的采访要求。

在军政府发动政变後被迫下台的议会民选议员代表萨萨博士(Doctor Sasa)公开声援莱达雅区的人民。他在发给路透社的讯息中表示：「肇事者丶袭击者丶缅甸人民的敌人丶邪恶的国家行政委员会将为每一滴伤亡者的血负责。」

缅甸政治犯援助协会(Assistance Association for Political Prisoners)表示，最新的死亡人数使缅甸反政变示威爆发以来的总死亡人数增加至126人。该组织说，至周六为止，已有2150多人被拘留，目前仅有超过300人获得释放。

中国呼吁缅甸保护中资企业与人员

在中资工厂遇袭後，中国大使馆发表声明称工厂遇袭情况「非常严重」，但中国使馆并未就缅甸人民丧命之事发表声明。中国使馆在声明中说：「中方敦促缅甸进一步采取有效措施，制止一切暴力行为，依法惩处肇事者，确保在缅中资企业和人员的生命与财产安全。」

目前，没有任何团体声称对焚烧工厂负责。在发布声明後，中国大使馆的脸书页面被缅甸语的负面评论轰炸，超过2.9万名用户使用了笑的表情符号。自从缅甸陷入政变以来，当地反中国的情绪逐渐上升，反对军队接管的人注意到，与西方的谴责相比，中国政府的批评很普通。示威领袖Ei Thinzar Maung在Facebook上发文称，目前只有两家工厂被烧毁。

她在脸书贴文中称：「如果你想在缅甸稳定地做生意，那就尊重缅甸人民。莱达雅区的人民，继续战斗吧，我们为你们感到骄傲！！」

联合国的缅甸问题特使伯格纳 (Christine Schraner Burgener) 谴责军方对示威群众使用武力，她称这是「持续性的暴行」。伯格纳说，她「从缅甸的联系人那里亲耳听到了令人心碎的描述，内容与周末发生的杀戮丶虐待示威者和折磨囚犯的事件有关」。

她说，军事镇压破坏了和平与稳定的前景，并呼吁国际社会支持缅甸人民及其民主愿望。缅甸的前殖民统治者英国表示，对於缅甸军队在莱达雅区和其他地方对无辜民众使用致命武力感到震惊。

英国驻缅甸大使楚格 (Dan Chugg) 表示：「我们呼吁军方立即停止这种暴力，要求军方政权将权力交还给缅甸人民民主选出的人。」自从缅甸军方上个月发动政变後，他们虽然承诺将举行新的选举，但却迟迟未确定日期。

自政变以来，民选政府领袖昂山素季一直被拘留，并预定於15日重新出庭。她面临至少四项指控，包括非法使用对讲机和违反新冠病毒相关规定以及贿赂。

杨威廉/李玟仪 (路透社、法新社)

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