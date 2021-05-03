 缅甸军民冲突 至少六民兵死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.05.2021

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时政风云

缅甸军民冲突 至少六民兵死亡

缅甸的军民冲突愈演愈烈，周日传出至少有六名民兵在冲突当中丧生，美国丶英国丶甚至教宗方济各都对该国动乱发出了呼吁。

Myanmar I Erneute Proteste gegen Militär Coup in Yangon

缅甸军方5月7日在仰光街上搜查参加示威民众。(资料画面)

DW.COM

日本首相菅義偉在訪問華盛頓時，表示將與世界各國一起攜手關注緬甸、新疆與香港局勢。緬甸當地民主運動已經超過兩個月，造成不少傷亡，不少人士呼籲日本應該跟進歐美，採取制裁，不過至今，日方仍未有明顯動作。

政变后，除了缅甸军政权逮捕记者并禁止独立报导，反对派也对媒体报导设限，在这种压力下，缅甸记者们依旧想办法维持中立，报导真相。

活动人士称，仅4月9日一天，缅甸安全部队杀害了数十名示威者，一些受伤的示威者也无法得到医疗援助。与此同时，伴随着武装团体的加入，缅甸混乱与血腥的局面进一步恶化。欧盟方面指出，俄、中影响了国际社会针对缅甸政变的一致反应。

有报道说，军事参赞掌控了缅驻英大使馆。消息甫一传出，大使馆前很快聚集了示威者。

（德国之声中文网）缅甸一支由平民组成的防卫部队周日表示，在多日的军民冲突后，至少有六名民兵被杀。英国和美国则谴责军方对平民的暴力行为。

自从军方在2月1日的政变中推翻该国民主领导人昂山素季以来，缅甸一直处于动荡之中，而缅甸当局则试图用致命武力来平息大规模的起义。

天主教教宗方济各（Pope Francis）周日在梵蒂冈举行纪念缅甸的弥撒中呼吁结束流血事件，并呼吁人们「保持信仰」。

缅甸军方安全部队对平民部署实弹; 一些反对军政府的人则以自制武器建立起地方民兵，以保护他们的城镇。

在缅甸西部的钦邦（Chin），敏达镇（Mindat ）已成为动乱热点，那里的一些居民成立了钦邦保卫部队（Chinland Defence Force）。

钦邦保卫部队周日的一份声明说：「我们钦邦保卫部队的六名成员试图保护敏达镇人民的安全，他们袭击了（军政府部队），为国家革命牺牲了自己的生命。」一位发言人告诉法新社，他们在本周有超过10名成员受伤，同时也有5名敏达居民被军方逮捕。

由于全国各地的移动数据被封锁，有关争斗的信息细节迟迟未传出，又由于当地人害怕遭到报复，让实地核查变得更加困难。

一位不愿透露姓名的发言人告诉法新社，钦邦保卫部队的民兵放火烧毁了几辆军用卡车，并伏击了增援部队; 军方则用炮火攻击了该镇。

他说，直至周日，钦邦保卫部队已经撤退到丛林中。「我们不会再待在镇上了......但我们很快就会回来进攻。」他说：「我们只有自制的枪。这是不足够的。」

周四以来，敏达镇一直处于戒严状态。他补充，留在敏达镇的居民不敢离开他们的家，他们担心成为军队的目标。

暴力「没法被正当化」

针对敏达镇的动乱，美国和英国驻缅甸的大使馆周六呼吁军方的安全部队停止暴力。

美国大使馆周六在一条推文中说：「军方对平民使用战争武器，包括本周在敏达镇的事件在内，进一步显示了该政权为了掌握权力而不择手段的程度。」

英国大使馆则在提及敏达的暴力事件时说：「对平民的攻击是非法的，是没办法被正当化的。」

英国大使馆还在推特上写着：「暴行的证据应该被送到联合国的缅甸独立调查机制(United Nations Independent Investigative Mechanism for Myanmar)，这样才能追究肇事者的责任。」

人权观察（Human Rights Watch）的亚洲副主任罗伯逊（Phil Robertson）周日强烈批评了军方在敏达的行动。他在一份声明中说，当前军方已经控制了敏达，也凸显了对以下问题的担忧：可能的任意逮捕丶拘留中的虐待和酷刑丶对武装分子家庭的报复丶以及与缅甸国防军(Tatmadaw)有关的侵犯权利行为。

「缅甸应该认识到全世界都在关注敏达发生的事情，应停止所有侵犯人权的行为，并确保所有留在那里的人都能获得医疗服务和其他关键的人道主义服务。」

 「坚守信念」

当地一个监督组织称，自2月1日政变以来，至少有796人被军方安全部队杀害，同时有近4000人被关进监狱。

尽管有暴力与逮捕的威胁，缅甸各地的抗争者仍每天上街游行争取民主，有些人还为敏达保卫部队的抵抗而欢呼。

Myanmar I Erneute Proteste gegen Militär Coup in Yangon

缅甸民众5月11日在仰光游行抵御军政府。

当地媒体展示了蒙育瓦（Monywa）市中部居民周六举行夜间罢工的照片，他们用蜡烛拼出了「敏达，坚持住」的字样。

周日，帕敢（Hpakant）镇北部的示威者在玉石生产区游行，他们高举着「要坚强，敏达！我们帕敢人永远支持你们！」

教宗方济各周日在梵蒂冈的圣彼得大教堂内为缅甸举行了一场特别仪式，呼吁信徒们不要失去希望。「在这些日子里，你们锺爱的缅甸正经历暴力丶冲突和镇压，让我们扪心自问：我们被召唤来保有什么？首先是要保持信仰。」

自政变以来，方济各多次就缅甸危机发表讲话，敦促军政府尊重与人民的「民主共存」，同时呼吁释放政治领导人。

（法新社丶德新社）

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