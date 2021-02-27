 缅甸军方镇压示威民众造成多人伤亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.02.2021

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时政风云

缅甸军方镇压示威民众造成多人伤亡

缅甸反对军政府的抗议活动不断，警方周日动用闪光弹、催泪瓦斯、鸣枪等方式驱散人群，警民冲突愈发激烈，造成多人伤亡。

Myanmar Yangon Putsch Proteste Polizei Verhaftung

一名在仰光示威者被逮捕

（德国之声中文网）缅甸警方用闪光弹、催泪瓦斯、鸣枪等方式，吓阻民众上街游行，至少6人在抗争中丧命。在周日发生警民暴力冲突的前一天，警方进行了大规模镇压。政治活动人士邱敏希 Kyaw Min Htike告诉路透社，警方在南部城镇土瓦（Dawei）开枪，3人死亡，数人受伤。有当地媒体也报道有三人死亡。

DW.COM

由工业发达国家组成的七国集团呼吁缅甸当局停止对军事政变反对者的恐吓与镇压。反对军事政变的抗议浪潮发生以来，已有3人被杀害。

缅甸警方周六大规模镇压反对军政府统治的示威活动，上百人被捕。此前，缅甸驻联大使在联合国慷慨陈词，呼吁国际社会采取行动推翻政变。这位代表随即被缅甸官方免职，被指“背叛了国家”。

在仰光，警方也开了枪。据一名医生表示，一名被送往当地医院的男子中枪，最终因伤势过重而死。缅甸Mizzima媒体也报道了这一死亡事件。

自2月1日缅甸发生政变以来，抗争民众遭到愈发严厉的镇压。仰光有数十名学生和教师被逮捕，有人看到几个浑身是血的民众被送离抗议现场。参加示威的教师Hayman May Hninsi表示：“警察从车里冲出来，毫无预警地开始投掷闪光弹。一些老师在逃离时受伤了。我们正在评估情况，看是否会再出去。”

网络上传播的视频显示，有警察在一所医学院外发射闪光弹，医生和学生们四散逃离。在北部城市曼德勒（Mandalay），一名医生在电话中告诉路透社，警方朝天鸣枪，将参加示威的医务人员围困在一家医院。

有击者说，警方有备而来，很早在缅甸这两个大城市的主要示威地点部署。警察试图驱散抗议者，而居民们设置了临时路障以阻挡警察。

观看视频 01:45

军政府实弹镇压未遏制缅甸民主运动

缅甸驻联大使与军政府公开决裂

周日的暴力事件发生之前，缅甸常驻日内瓦代表吴觉莫吞（U Kyaw Moe Tun）在联合国大会发言时，出人意外地宣布他将效忠昂山素季领导的缅甸民选政府，公开与缅甸军方决裂。他还表示，自己是代表民选政府发言，并呼吁国际社会进行干预：“我们需要国际社会采取更强有力的行动，立即结束军事政变。”这位代表随即被缅甸官方免职，被指“背叛了国家”。

缅甸军方发动政变后表示紧急状态维持一年，之后举行选举。
 

 

文木 / 李鱼（路透社，法新社，美联社）

 

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