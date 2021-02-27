缅甸军方镇压示威民众造成多人伤亡

（德国之声中文网）缅甸警方用闪光弹、催泪瓦斯、鸣枪等方式，吓阻民众上街游行，至少6人在抗争中丧命。在周日发生警民暴力冲突的前一天，警方进行了大规模镇压。政治活动人士邱敏希 Kyaw Min Htike告诉路透社，警方在南部城镇土瓦（Dawei）开枪，3人死亡，数人受伤。有当地媒体也报道有三人死亡。

在仰光，警方也开了枪。据一名医生表示，一名被送往当地医院的男子中枪，最终因伤势过重而死。缅甸Mizzima媒体也报道了这一死亡事件。

自2月1日缅甸发生政变以来，抗争民众遭到愈发严厉的镇压。仰光有数十名学生和教师被逮捕，有人看到几个浑身是血的民众被送离抗议现场。参加示威的教师Hayman May Hninsi表示：“警察从车里冲出来，毫无预警地开始投掷闪光弹。一些老师在逃离时受伤了。我们正在评估情况，看是否会再出去。”

网络上传播的视频显示，有警察在一所医学院外发射闪光弹，医生和学生们四散逃离。在北部城市曼德勒（Mandalay），一名医生在电话中告诉路透社，警方朝天鸣枪，将参加示威的医务人员围困在一家医院。

有击者说，警方有备而来，很早在缅甸这两个大城市的主要示威地点部署。警察试图驱散抗议者，而居民们设置了临时路障以阻挡警察。

缅甸驻联大使与军政府公开决裂

周日的暴力事件发生之前，缅甸常驻日内瓦代表吴觉莫吞（U Kyaw Moe Tun）在联合国大会发言时，出人意外地宣布他将效忠昂山素季领导的缅甸民选政府，公开与缅甸军方决裂。他还表示，自己是代表民选政府发言，并呼吁国际社会进行干预：“我们需要国际社会采取更强有力的行动，立即结束军事政变。”这位代表随即被缅甸官方免职，被指“背叛了国家”。

缅甸军方发动政变后表示紧急状态维持一年，之后举行选举。



文木 / 李鱼（路透社，法新社，美联社）

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