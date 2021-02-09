缅甸军方武力驱离示威群众 至少4人受伤

(德国之声中文网) 缅甸警察9日持续和示威者在多个城市爆发冲突，这是反对缅甸政变示威活动中最暴力的一天。一名医生说，有一名妇女头部受枪伤，存活下来的机会不大。在缅甸首都内比都，警察向空中开枪，并以水砲试图清除抗议者，有三人接受疑似橡皮子弹造成的伤口治疗。

缅甸国家电视台报道警察驱散抗议者时受伤的情况，这也是政变发生以来，缅甸国家电视台首次承认该国发生示威活动。9日的示威行动是缅甸上周发生政变以来，首次出现流血事件。

目击者称，在缅甸首都内比都，警方因示威人群拒绝离开而向空中鸣枪，随后更用水砲攻击示威群众，而示威者则扔石头回应。

缅甸军方称，昂山素季所属的执政党全国民主联盟是通过作弊在去年11月举行的大选中获胜，但缅甸选举委员会和西方国家都驳斥这一指控。两名当选的全国民盟议员向路透社透露，9日晚上，缅甸警方突袭了全国民主联盟在仰光的总部。他们说，大约十几名警察参与该次突袭，在天黑后强行闯入全国民盟在仰光大楼内的总部。

军方过度使用武力

连日来的反政变示威行动是缅甸十多年来规模最大的抗议活动，这也唤起了人们近半个世纪以来，军政府统治的血腥记忆。缅甸一直到2011年，才渐渐展开民主转型的进程。联合国呼吁缅甸军方尊重人民和平抗议的权利。联合国驻缅甸代表阿尔格伦 (Ola Almgren) 指出：「对示威者过度使用武力是不可接受的。」

美国国务院9日也表示，华府正在审核对缅甸的援助，以确保政变责任人面临 「严重的後果」。路透社指出，根据来自内比都丶曼德勒和其他城市的报道，有许多示威者在抗议过程中遭军队打伤，有些人伤势严重。

内比都医院的一名医生说，一名女子头部中枪，可能丧命。一名不愿透露姓名的医生告诉路透社：「她还没有死亡，她目前在急诊室，但我可以百分之百确定她的伤势是致命的。」

在社交媒体上发布并经路透社核实的视频显示，头部中枪的女子和其他示威者在距离防暴警察有一定距离的公交车站找寻遮蔽物，接着警察发动水砲车，现场也传来几声枪响。该女子头上戴着摩托车头盔，接着她突然倒下。图片显示，她的头盔似乎有一个弹孔。

缅甸警方和医院都未回应路透社的采访请求。

此外，一名男子也胸部受伤，但情况并不严重。医生说，目前还不清楚他是被子弹还是橡皮子弹击中的。缅甸国营电视新闻说，在缅甸第二大城市曼德勒的一次示威活动中，一辆警车被毁。电视台播放了示威後的画面，包括受伤的警察。

缅甸国家电视台也称，这些示威活动是由那些想破坏国家稳定的人策划的。根据电视台的叙述，他们的行动很激烈，但电视台没有提到政变或全国其他地区的示威活动。根据缅甸国内媒体报道，警方在曼德勒逮捕了至少27名示威者。傍晚时分，全国局势趋缓。仰光和曼德勒已下令禁止4人以上的集会，并实行晚上8时至凌晨4时的宵禁。

前路透社记者埃敏丹 (Aye Min Thant) 告诉德国之声，示威者已经做好了应对暴力的准备。她说：「我今天看到很多人戴着硬壳帽与运动鞋。他们除了要求释放昂山素季与其他民选政府的官员外，他们还非常公开地要求缅甸军方制定新宪法。他们的目标是要削弱或完全阻止国家的运作。」

杨威廉/邹宗翰 (路透社、德国之声)

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