 缅甸军方承诺选举 警方动用橡皮子弹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.02.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

缅甸军方承诺选举 警方动用橡皮子弹

缅甸民众的抗议示威持续，军方领导人称他们将举行新的选举，并将权力转移至获胜者。然而，军方领导人并未公布选举时程，美国也对公众集会受限制表达关切。

Myanmar Proteste nach Militärputsch

(德国之声中文网) 缅甸的反政府示威进入第四天。在多个大城市，民众继续抗议军方夺取权力、关押民选政府领导人。安全力量对示威者动用了催泪瓦斯和橡皮子弹。

军方领导人8日表示，军政府将举行新的选举，并将权力转移给获胜者。这一天也是民众抗议的第三天，成千上万的人走上街头，抗议推翻昂山素季文职政府的政变。

缅甸武装部队的总司令敏昂莱8日在电视讲话中表示，军政府将建立一个「真正有纪律的民主制度」，并强调该制度将与以往的军事统治时代不同。

他指责缅甸选举委员会以新冠疫情为借口，阻止各党派举行公平的竞选活动，并表示缅甸政府必须对这样的作法进行改革。他说：「我们将举行多党选举，我们将根据缅甸民主规则，把权力转移给在选举中获胜的人。」

Min Aung Hlain Rede Zeremonie 2019

武装部队总司令敏昂莱（资料图片）

敏昂莱并未在演说中提到何时举行选举，但他强调缅甸的紧急状态将持续一年。此外，他一再强调去年11月由昂山素季领导的全国民主联盟（NLD）获胜的投票存在舞弊行为。

根据缅甸当地媒体报导与来自事件现场的直播，大批抗议者8日在缅甸首都内比都高呼反政变口号，并告诉警察他们应该为人民而非为军队服务。

警方将水砲对准抗议者，并警告示威者若不散去可能遭受实弹射击，但8日的抗议活动最终在没有发生流血冲突的情况下结束。

美国大使馆表示，收到消息称，仰光和第二大城市曼德勒已实施宵禁。美国国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 8日表示，美国支持缅甸人民和平集会的权利，并对公众集会受到限制表示关切。

美国白宫发言人莎琪 (Jen Psaki) 同日在例行记者会上也说，美国对於中国在近期与缅甸政变相关的国际对话中缺席感到担忧。她表示：「我们对中国缺席对话并未在全球讨论中扮演发声角色感到担忧。」

Myanmar Proteste gegen den Militärputsch

缅甸警方将水砲对准抗议者，并警告示威者若不散去可能遭受实弹射击，但8日的抗议活动最终在没有发生流血冲突的情况下结束。

缅甸多行业呼吁罢工

DW.COM

周日在缅甸仰光，成千上万民众再次走上街头，谴责军方发动政变并要求释放昂山素季等人。与此同时，联合国缅甸人权问题代表以及教宗方济各也对缅甸民众进行声援。

缅甸军方控制政权后，当地爆发大规模反军方的示威活动。为防止民众利用社交媒体组织示威，缅甸军方下令封锁推特和IG。据媒体报道，缅甸互联网线路一度全面瘫痪。

多个国际社媒在缅甸被封之后，网民尚能另辟蹊径。现在，军事政变引发首场大规模抗议，军政府切断了全国范围的网络通信，进一步加大了民众获取独立信息的难度。

与此同时，缅甸的公务人员丶医生和教师持续号召缅甸公民加入示威与罢工。缅甸活动人士敏哥奈说：「我们要求所有政府部门的公务人员从8日起不要上班。」

敏哥奈是一名老兵，1988年曾参与让昂山素季於缅甸国内崭露头角示威活动。

自从敏昂莱夺取政权以来，昂山素季一直被单独监禁。她被指控非法进口六部对讲机，将被警方拘留至2月15日。

昂山素季的律师称目前未被允许见她。美国国务院说，美国已经做出了正式和非正式的努力来联系她，但目前都被缅甸政府拒绝。

虽然许多西方国家政府已对缅甸的政变做出谴责，但目前大部分国家都未采取具体行动向将军们施压。联合国安理会已发布声明，呼吁缅甸军方释放昂山素季和其他被拘留的政治领导人。在英国和欧盟的要求下，联合国人权理事会将于12日针对缅甸政变召开特别会议。

美国总统拜登的政府表示正在考虑采取针对性的制裁措施。美国政府周一表示，正在迅速采取行动来应对缅甸的政变。在周一的一封信中，一名全国民主联盟的领导要求联合国秘书长古特雷斯 (Antonion Guterres) 使用所有可用的手段确保缅甸能迅速扭转这场政变。联合国发言人证实收到了这封信。古特雷斯上周承诺动员国际社会施加压力，确保政变失败。

杨威廉/张慈 (路透社、法新社) 

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Weltspiegel 04.02.2021 | Myanmar, Protest nach Putsch

联合国要求缅军释放昂山素季 美考虑施行制裁 05.02.2021

联合国安理会4日针对缅甸政变发布声明，呼吁军方立即释放遭关押的民选政府领导人，但声明中未提及政变。同时，美国政府再次强调他们会考虑是否对缅甸军方采取制裁。

缅甸军方政变 民众抢购物资 02.02.2021

缅甸军方2月1日發动政变，民众恐慌抢购物资、提领现金。此外，日本、泰国出现示威要求释放昂山素季。

Myanmar Naypyitaw Soldaten Militärparade

中俄拖延安理会行动 美国制裁缅甸军方 03.02.2021

缅甸政变发生以来，国际社会谴责多行动少。人权团体呼吁，国际政治组织，特别是联合国安理会应该立刻行动，发动制裁。

广告

媒体看中国

Symbolbild EU - China

德语媒体：政治是可能性的艺术

俾斯麦有句名言称：政治就是可能性的艺术。《世界报》评论文章称，在任期最后阶段，德国总理默克尔促成了欧中投资协定，就是一种利用可能性的政治艺术。  