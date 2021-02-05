缅甸军方承诺举办选举 美国重申与人民同在

(德国之声中文网) 缅甸军方领导人8日表示，军政府将举行新的选举，并将权力转移给获胜者。这一天也是民众抗议的第三天，成千上万的人走上街头，抗议推翻昂山素季文职政府的政变。

缅甸武装部队的总司令敏昂莱8日在电视讲话中表示，军政府将建立一个「真正有纪律的民主制度」，并强调该制度将与以往的军事统治时代不同。

他指责缅甸选举委员会以新冠疫情为借口，阻止各党派举行公平的竞选活动，并表示缅甸政府必须对这样的作法进行改革。他说：「我们将举行多党选举，我们将根据缅甸民主规则，把权力转移给在选举中获胜的人。」

敏昂莱并未在演说中提到何时举行选举，但他强调缅甸的紧急状态将持续一年。此外，他一再强调去年11月由昂山素季领导的全国民主联盟（NLD）获胜的投票存在舞弊行为。

根据缅甸当地媒体报导与来自事件现场的直播，大批抗议者8日在缅甸首都内比都高呼反政变口号，并告诉警察他们应该为人民而非为军队服务。

警方将水砲对准抗议者，并警告示威者若不散去可能遭受实弹射击，但8日的抗议活动最终在没有发生流血冲突的情况下结束。

美国大使馆表示，收到消息称，仰光和第二大城市曼德勒已实施宵禁。美国国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 8日表示，美国支持缅甸人民和平集会的权利，并对公众集会受到限制表示关切。

美国白宫发言人莎琪 (Jen Psaki) 同日在例行记者会上也说，美国对於中国在近期与缅甸政变相关的国际对话中缺席感到担忧。她表示：「我们对中国缺席对话并未在全球讨论中扮演发声角色感到担忧。」

缅甸多行业呼吁罢工

与此同时，缅甸的公务人员丶医生和教师持续号召缅甸公民加入示威与罢工。缅甸活动人士敏哥奈说：「我们要求所有政府部门的公务人员从8日起不要上班。」

敏哥奈是一名老兵，1988年曾参与让昂山素季於缅甸国内崭露头角示威活动。

自从敏昂莱夺取政权以来，昂山素季一直被单独监禁。她被指控非法进口六部对讲机，将被警方拘留至2月15日。

昂山素季的律师称目前未被允许见她。美国国务院说，美国已经做出了正式和非正式的努力来联系她，但目前都被缅甸政府拒绝。

虽然许多西方国家政府已对缅甸的政变做出谴责，但目前大部分国家都未采取具体行动向将军们施压。联合国安理会已发布声明，呼吁缅甸军方释放昂山素季和其他被拘留的政治领导人。在英国和欧盟的要求下，联合国人权理事会将于12日针对缅甸政变召开特别会议。

美国总统拜登的政府表示正在考虑采取针对性的制裁措施。美国政府周一表示，正在迅速采取行动来应对缅甸的政变。在周一的一封信中，一名全国民主联盟的领导要求联合国秘书长古特雷斯 (Antonion Guterres) 使用所有可用的手段确保缅甸能迅速扭转这场政变。联合国发言人证实收到了这封信。古特雷斯上周承诺动员国际社会施加压力，确保政变失败。

杨威廉/张慈 (路透社、法新社)

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