缅甸军政府领导人敏昂莱访问中国

敏昂莱将到访中国昆明，参加大湄公河次区域经济合作领导人会议。这是敏昂莱自2021年政变夺取政权以来首次出访中国。缅甸军政府希求籍出访在国内外寻求支持，但有专家认为，此次访问反而可能对其产生负面影响。

（德国之声中文网）缅甸军政府领导人敏昂莱本周二（11月5日）开始对中国进行正式访问，这是他自2021年2月政变夺取政权以来首次出访中国。

据报道，敏昂莱将于周三前往中国云南省会昆明，出席在那里举行的大湄公河次区域经济合作（GMS）第八次领导人会议。该区域包括中国、缅甸、泰国、老挝、越南和柬埔寨。

缅甸国家广播电视台（MRTV）称，敏昂莱还将与中国政府官员举行会谈，讨论两国政府和人民之间的友谊，发展和加强经济和各部门领域的合作关系。

中国外交部发言人毛宁周一（11月4日）在例行记者会上提到大湄公河次区域经济合作领导人会议时说："当前全球复苏乏力、地缘政治动荡的背景下，加强团结合作、聚焦发展繁荣的必要性更加凸显。"

她表示，中国国务院总理李强将出席并主持会议。"中方期待通过此次领导人会议，同各方深入交流，紧扣开放、创新、融通、协同四大关键词，推动地区互联互通、贸易投资、农业、减贫等重点领域合作取得新进展，为促进地区可持续发展，实现经济一体化作出更大贡献"。

缅甸军方正努力平息少数民族武装团体和"人民国防军"的武装抵抗。

微妙的中缅关系

中国是缅甸军政府的主要盟友以及武器供应国，分析人士称，北京还与控制边境领土的缅甸少数民族武装团体保持联系。前不久，缅甸一些少数民族武装团体从军政府手中夺取了位于掸邦北部的领土，扰乱了通往中国重要贸易公路的交通。

虽然中国与缅甸军政府保持良好的合作关系，但缅甸国内的不稳定被视为对中国战略和商业利益的威胁。

缅甸是中国 "一带一路"倡议的重要一环，通过铁路和管道将中国内陆西南地区与印度洋连接起来。

然而，两国关系数十年来受到不信任的困扰。

法新社指出，由于缅甸军政府未能打击缅甸边境地区针对中国公民的网络诈骗窝点，北京与内比都的关系受到了考验。来自中国和其他国家的公民被贩卖到这些诈骗窝点并被强迫对同胞实施诈骗。据分析师称，这个行业的规模高达数十亿美元。

去年，缅甸军政府支持者声称，中国默许了叛军的大规模攻势，而作为回报，中国人贩子在缅甸当地运营的大型网络诈骗基地被捣毁。

分析人士亦认为，掸邦各民族叛乱组织联盟发动的攻势得到了北京的默许，该叛乱组织联盟称，此次攻势的部分目的是为铲除诈骗团伙。

DW调查报导：中国黑帮的诈骗工厂 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国官媒当时将缅甸军政府政变称为"内阁重组"。

今年8月，中国外交部长表示，北京支持缅甸军政府举行新选举的计划，让这个饱受冲突蹂躏的国家重新走向"民主过渡"。

但反对者们表示，军政府计划中的选举既不自由也不公平，许多反对党被禁止，缅甸全国大部分地区都发生了冲突。

自政变以来，敏昂莱曾多次访问俄罗斯--缅甸的另一个关键支持者和国防供应商。敏昂莱在2022年与俄罗斯总统普京举行了会见。

国际危机组织（International Crisis Group）缅甸事务高级顾问理查德·霍尔西（Richard Horsey）表示，自2021年政变以来，敏昂莱一直在游说以争取获得官方邀请，以期作为一种得到公开支持的象征。

霍尔西对法新社（AFP）表示："尽管这次[邀请参加峰会]意味着对其作为国家元首身份的承认，但它并不具备与受邀去北京进行国事访问相同的外交分量。"

这次访问还可能给正在争夺国家控制权的军政府带来潜在的负面影响。

美国和平研究所研究员杰森·塔沃尔（Jason Tower）对法新社表示："[此次访问]可能会带来新的问题，敏昂莱可能被视为向北京做出重大经济和地缘战略让步，以换取中国的援助。"

（美联社、 法新社）

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