缅甸军政府领导人敏昂莱本周将访问中国

中缅两国周一均对外证实了军政府领导人敏昂莱本周将访问中国的消息。这是敏昂莱自2021年政变夺取政权以来首次出访中国。三年来，敏昂莱曾多次访问俄罗斯。

（德国之声中文网）缅甸军政府领导人敏昂莱本周将访问该国重要盟友——中国。本周一（11月4日），两国均对外宣布了敏昂莱即将访问中国的消息，并强调这是敏昂莱自2021年政变夺取政权以来首次出访中国。

中国是缅甸军政府的主要盟友以及武器供应国，分析人士称，北京还与控制边境领土的缅甸少数民族武装团体保持联系。前不久，缅甸一些少数民族武装团体从军政府手中夺取了位于掸邦北部的领土，扰乱了通往中国重要贸易公路的交通。

据报道，敏昂莱将于周三前往中国云南省会昆明，出席在那里举行的大湄公河次区域经济合作（GMS）第八次领导人会议。该区域包括中国、缅甸、泰国、老挝、越南和柬埔寨。

缅甸军政府周一发表的声明指出，敏昂莱“将与中华人民共和国政府官员会面，讨论两国政府和人民之间的友谊，发展和加强经济和多部门合作”。

缅甸军方正努力平息少数民族武装团体和“人民国防军”的武装抵抗。

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中国外交部发言人毛宁今天在例行记者会上提到大湄公河次区域经济合作领导人会议时说：“当前全球复苏乏力、地缘政治动荡的背景下，加强团结合作、聚焦发展繁荣的必要性更加凸显。”

她表示，中国国务院总理李强将出席并主持会议。“中方期待通过此次领导人会议，同各方深入交流，紧扣开放、创新、融通、协同四大关键词，推动地区互联互通、贸易投资、农业、减贫等重点领域合作取得新进展，为促进地区可持续发展，实现经济一体化作出更大贡献”。

法新社指出，由于缅甸军政府未能打击缅甸边境地区针对中国公民的网络诈骗窝点，北京与内比都的关系受到了考验。来自中国和其他国家的公民被贩卖到这些诈骗窝点并被强迫对同胞实施诈骗。据分析师称，这个行业的规模高达数十亿美元。

分析人士认为，北京后来默许了掸邦各民族叛乱组织联盟发动的攻势。该联盟称，此次攻势的部分目的是铲除诈骗团伙。

自政变以来，敏昂莱曾多次访问俄罗斯——缅甸的另一个关键支持者和国防供应商。敏昂莱在2022年与俄罗斯总统普京举行了会见。

今年8月，中国外交部长表示，北京支持缅甸军政府举行新选举的计划，让这个饱受冲突蹂躏的国家重新走向“民主过渡”。

但反对者们表示，军政府计划中的选举既不自由也不公平，许多反对党被禁止，缅甸全国大部分地区都发生了冲突。

（法新社）

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