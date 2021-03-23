缅甸军政府释放600多名示威者

（德国之声中文网）根据目击者消息，缅甸上个月政变后被关押的数百人在周三（3月24日）获得释放，这似乎是军方为安抚坚持不懈的抗议者而做出的第一个让步。

多辆载满囚犯的巴士一早驶离仰光臭名昭著的的永盛监狱。缅甸国家电视台说，有628人被释放。

据新闻网站Myanmar Now报道，其中大部分是之前被关押在警察局和监狱的学生。

美联社说，其中一人是该通讯社记者、摄影师Thein Zaw。他告诉家人说，自己正在被释放。他是2月27日仰光街头抗议活动中被拘留的9名新闻工作者之一，被控违反公共秩序法。

自2月1日军方发动政变以来，共有约40名记者被拘留。

Thein Zaw在电话中告诉美联社，处理他案件的法官已经撤销了对他的所有指控，因为他在被捕时只是在从事记者职业的分内工作。他曾拍下警察冲向反政变抗议者的照片。

缅甸政治犯援助协会(AAPP)表示，自政变以来，至少有2000人遭逮捕。

又有五人被枪杀

据Myanmar Now报道，周二在曼德勒，至少有5人被枪杀，其中包括一名7岁女孩。

根据缅甸政治犯援助协会数据，自政变开始以来，血腥镇压已造成约275人死亡。

被剥夺权力的昂山素季的律师说，对她的庭审推迟到4月1日。这是第二次推迟。

2月1日军方夺权时被捕的昂山素季，面临的指控包括涉嫌非法进口6台手持对讲机和违反新冠疫情规定。

欧盟批准制裁措施

本周一，欧盟各国外长批准了对参与缅甸政变的11人的制裁，其中包括缅甸军政府首领敏昂莱。

欧盟表示，敏昂莱因在缅甸 "破坏民主和法治 "而面临资产冻结和签证等禁令。

正式名称为缅甸国防军的军方控制着两家商业集团，经营范围从矿业涵盖到银行业。

张平/ 洪沙 (美联社、路透社、德新社)

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