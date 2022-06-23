 缅甸军政府处决4名民主派人士 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.07.2022

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时政风云

缅甸军政府处决4名民主派人士

国际大赦组织认为此次处决行为是任意杀戮，并警告称，会有更多人被处决；东盟维权人士相信，局势会进一步恶化。缅甸军政府拒绝“外来干涉”。

Bildkombo | Kyaw Min Yu und Phyo Zeya Thaw

四名被处决者当中包括觉敏友（Kyaw Min Yu，左）和漂泽亚陶（Phyo Zeya Thaw ）

DW.COM

联合国外交官向美联社透露，中国和俄罗斯阻止联合国安理会周五发表声明，对缅甸发生的暴力和严重的人道主义危机以及旨在恢复该地区和平的东盟《五点共识》的落实“进展有限”表示关切。

缅甸军政府已将77岁的昂山素季送进一所监狱，并将在那里对她进行进一步诉讼。

（德国之声中文网）政变上台一年半后，缅甸军政府首次处决了4名民主人士。当局发言人绍敏通（ Zaw Min Tun ）周一（7月25日）作了这一宣布，并称，当事人因协助从事 "恐怖活动 "而被处以极刑。这4名民主人士受控支持反政府武装，在非公开审判中被判死刑。

缅甸数十年来的这一首次国家执行处决，在国际上引起广泛抗议。缅甸反对派成员要求对军政府首脑实施惩罚措施。  

据《缅甸环球新光报》报道，被处决者中包括民主倡导者觉敏友（Kyaw Min Yu）和前国会议员、嘻哈艺术家漂泽亚陶（Phyo Zeya Thaw ）。人权组织 "大赦国际 "区域主任范·德博尔（ Erwin Van Der Borght ）称，这是任意杀戮。他指出，"这4人是由一军事法庭在高度保密和极其不公平的程序中被审判的。国际社会必须立即采取行动，因为，可能有超过100人在类似审判中被判处死刑。"   

东南亚国家联盟（ASEAN）曾呼吁内比都当局不要执行死刑，未能成功。东盟议会人权事务专家、马来西亚议员桑迪亚戈（ Charles Santiago ）预期，缅甸国家暴力现会增加。他指责国际社会未采取任何有力措施阻止军政府施暴。   

日本外相林芳正（ Yoshimasa Hayashi ）指出，缅甸由此将使自己继续在国际上处于孤立地位。

内比都当局拒绝外人批评，认为这是干涉内政行为。中国强调，坚持不干涉原则。北京外交部仅表示，缅甸所有各方应在尊重宪法的前提下努力解决冲突。

缅甸军方于2021年2月1日发动政变，推翻时任政府实际首脑昂山素季，并予以拘押。英国广播公司（BBC）上月报道说，昂山素季已从一监狱被转移到另一个未知地点，但没有引述消息来源。

政变以来，缅甸国内一再发生大规模民众抗议浪潮，其中包括集会、罢工和公民不合作行动，都受到军政府暴力镇压。根据政治犯援助协会（AAPP）提供的数据，迄今，军政府的反对者中已至少有1756人遭杀害、13282人被逮捕。

观看视频 01:40

缅甸军事政变一周年

（路透社）

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