缅甸军政府处决4名民主派人士

（德国之声中文网）政变上台一年半后，缅甸军政府首次处决了4名民主人士。当局发言人绍敏通（ Zaw Min Tun ）周一（7月25日）作了这一宣布，并称，当事人因协助从事 "恐怖活动 "而被处以极刑。这4名民主人士受控支持反政府武装，在非公开审判中被判死刑。

缅甸数十年来的这一首次国家执行处决，在国际上引起广泛抗议。缅甸反对派成员要求对军政府首脑实施惩罚措施。

据《缅甸环球新光报》报道，被处决者中包括民主倡导者觉敏友（Kyaw Min Yu）和前国会议员、嘻哈艺术家漂泽亚陶（Phyo Zeya Thaw ）。人权组织 "大赦国际 "区域主任范·德博尔（ Erwin Van Der Borght ）称，这是任意杀戮。他指出，"这4人是由一军事法庭在高度保密和极其不公平的程序中被审判的。国际社会必须立即采取行动，因为，可能有超过100人在类似审判中被判处死刑。"

东南亚国家联盟（ASEAN）曾呼吁内比都当局不要执行死刑，未能成功。东盟议会人权事务专家、马来西亚议员桑迪亚戈（ Charles Santiago ）预期，缅甸国家暴力现会增加。他指责国际社会未采取任何有力措施阻止军政府施暴。

日本外相林芳正（ Yoshimasa Hayashi ）指出，缅甸由此将使自己继续在国际上处于孤立地位。

内比都当局拒绝外人批评，认为这是干涉内政行为。中国强调，坚持不干涉原则。北京外交部仅表示，缅甸所有各方应在尊重宪法的前提下努力解决冲突。

缅甸军方于2021年2月1日发动政变，推翻时任政府实际首脑昂山素季，并予以拘押。英国广播公司（BBC）上月报道说，昂山素季已从一监狱被转移到另一个未知地点，但没有引述消息来源。

政变以来，缅甸国内一再发生大规模民众抗议浪潮，其中包括集会、罢工和公民不合作行动，都受到军政府暴力镇压。根据政治犯援助协会（AAPP）提供的数据，迄今，军政府的反对者中已至少有1756人遭杀害、13282人被逮捕。

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（路透社）

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