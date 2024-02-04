 缅甸军政变三周年：军方还能掌权多久？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.02.2024

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时政风云

缅甸军政变三周年：军方还能掌权多久？

三年前，缅甸军方推翻了民选政府。然而，在各武装力量的反抗之下，军方还远未掌控全国局势，该国陷入持续混乱。

Myanmar | Jahrestag Militärputsch Stiller Protest

军事政变三年后，军政府仍难以控制全国局势

（德国之声中文网）自2021年2月1日缅甸将军敏昂莱及其军事力量推翻民选政府以来，该国陷入混乱。

军政变引发各种武装力量的冲突。如今，军政变三周年之际，军方延长三年前宣布的紧急状态六个月

尽管上台三年，但缅甸军方仍无法控制全国的局势。

军事政变带来何种变化？

据人权组织数字，超过4400人已在军政变后被打死，超过25000人被逮捕。

该国经济也因此急剧下滑，据世界银行的一份报告，如今比2019年低10%。

缅甸政治分析人士昂图宁（Aung Thu Nyein）表示，尽管城市地区看来在一定程度上恢复正常秩序，但其余地区仍在混乱中。

"在乡村地区形势很糟糕，供电都有问题，农业生产也下降"，他向德国之声表示。

"由于局势不稳，难以预计接下来的情况，许多商家也停止了经营活动。"

联合国表示，自军政变以来，缅甸流离失所的人已超过200万。联合国秘书长古特雷斯呼吁缅甸停止暴力，重新实行民主。

联合国人权事务高级专员蒂尔克表示，缅甸民众已经承受痛苦太久了。

Myanmar | Jahrestag Militärputsch Stiller Protest

军事政变三周年，仰光街头空无一人

和平解决可能吗？

缅甸政治分析人士塞拉特（Sai latt）表示，没有足够的政治或外交努力来阻止战争。东南亚国家联盟（ASEAN）的外交努力没有取得效果。尽管十个成员国同意一份五点和平计划，缅甸也签署了，但却没有落实。

塞拉特向德国之声表示，敏昂莱并无政治解决当前局势的意愿。"他要求各政党成立武装组织来维护地方治安，而不是一同寻求政治解决方案。"

塞拉特还表示，只要军政府还未下台，反抗武装就不会停止战斗，所以，冲突在2024年还将继续持续。

军政府时常采取杀伤性的空袭以及焦土战略打击反抗武装。

反叛武装攻城略地

近来数月，形势有转折。

缅甸反抗力量取得显著进展，在该国北部掸邦攻城略地。代号"1027行动"的攻势持续了三个月，夺下了数十座城镇以及数百个军方基地的控制权。

缅甸安全专家戴维斯（Anthony Davis）表示，掸邦的攻势对军政府造成重大打击。"军方既没有人力资源，也没有组织能力，来打击各地的攻势。"

少数民族武装联盟攻占了掸邦果敢地区首府老街（Laukkai）。该地区位于缅甸与中国边界。

这引发了中国的关注，因贸易可能受到影响，还可能涌入难民。北京再次尝试调停，过去的两次均以失败告终。

Myanmar | Rebellengruppe TNLA

反叛武装在掸邦攻城略地

推迟的选举

中国外交部表示，反叛武装联盟与军方代表在北京谈判后，同意立即停火

然而，仅仅过了数日，便传出军方向反叛武装开火的消息，而少数民族武装则予以反击。

戴维斯表示，掸邦的停火已在多处被双方破坏。如果反叛武装联盟认为重返攻势对己方有利，那么停火协议不会有什么作用。

攻势也蔓延到该国其他地区，少数民族武装若开军在该国北部的若开邦已控制了几乎全部地区。

戴维斯表示，接下来数月，若开军与军政府在若开邦还将继续展开控制权的争夺战。

昂图宁表示，对军方来说，失去这些地区的控制权是令人羞辱的。他还表示，军方内部也有纷争。"我认为，缅甸会出现一种治国失败的状态。"

他表示，敏昂莱的战略可能是，死守权力，直到明年军方举行承诺已久的选举。

"但我认为，各种危机--政治、军事和经济社会危机在加剧。很多人期待变化。军方商业领域以及其它团体的许多人都在谈论领导层的更换。"

中国寻求中缅边境实现和平稳定

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