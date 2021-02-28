缅甸军人节当天 军警开枪镇压导致多人死亡

（德国之声中文网）周六是缅甸军人节，缅甸国防军总司令敏​昂莱在阅兵式上发表讲话，发言时他再次为政变发出辩护，并承诺会在新选举后放弃权力。不过他也对自政变以来各地爆发的示威活动发出警告，指恐怖主义行动会对国家的平静和安全有害，是不可接受的。敏​昂莱说：“如果他们不尊重和违反法律的话，我们渴望的民主是没有纪律的。”

缅甸军人节是纪念缅甸二战反抗日军的日子，每年都举行阅兵仪式，并邀请外国政要及外交官员出席。

今年2月1缅甸发生军事政变，昂山素季等多名及高级官员被军方扣押。缅甸军方随后宣布实施为期一年的紧急状态。

路透社援引当地媒体和目击者说，缅甸安全部队开枪射击，至少有64人被杀。

周六中午时分，全国各地爆发了暴力事件，抗议者上街游行表达民主诉求。目击者告诉法新社，曼德勒中部的温敦(Wundwin)的一名医生证实，有两名抗议者死亡，而在东北部的掸邦，警察和军队在大学生集会上开火。一名救援人员证实，至少有三人死亡，证实了当地媒体之前的相关报道。

仰光的商业区上空升起了浓烟，最近几个星期，仰光地区尤为动荡。一名居民说，在城南一间警察局前，有示威者在夜间举行集会，呼吁释放他们的朋友，不过这场示威发生了暴力事件，枪击持续到凌晨4点左右才。这名居民说，至少有5人死亡，其中一人是她们小区附近的一名20岁的男子。她告诉法新社：“我们今天要去参加他的葬礼，现在当地的状况非常可怕。"

黎明前，在永盛监狱附近的集会因士兵开枪而陷入混乱。 抗议者戴着自行车头盔，用沙袋做路障。至少有一人被杀，是一名叫做Chit Lin Thu的21岁警察，他曾参加过反政变运动。他的父亲告诉法新社：“他头部中弹，死在家中。我感到极度悲伤，但同时，我也为我的儿子感到骄傲。”

反对军政府的缅甸联邦议会代表委员会(CRPH)对血腥七周之后的这场强权表演发出谴责。

联合国特使萨萨博士(Doctor Sasa)说：“我们不应该让这些军官在杀了我们的兄弟姐妹之后，还能举行庆祝。”他在脸书上直播的 "全球线上抗议 ”中发言，全球各地的缅甸侨民都参加了这场会议。萨萨说：“他们是民主的敌人，在实现民主之前，建立联邦民主国家之前，在我们的人民获得自由之前，我们决不投降。”

最近几周，安全部队对示威活动的镇压愈演愈烈，使用催泪瓦斯、橡皮子弹、枪击等手段驱散集会。

该国官媒播放新闻警告年轻人不要参加所谓反对军政权的 „暴力运动“，因该“从那些惨死的人身上吸取教训，不要白白牺牲"。

根据缅甸援助政治犯协会（Assistance Association for Political Prisoners）的统计，近330人在反政变示威中死亡，其中包括大量被安全部队直接枪击头部丧生的死者，另有3000多人被捕。公务员也大范围罢工参与抗议，这使得许多基本的政府运转陷入停滞。

遭到疫情重创的缅甸，政变以来，经济上受到打击。世界银行警告说，该国2021年GDP将面临10%的大幅下滑。





文木 / 任琛（法新社等）

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