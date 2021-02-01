缅甸军事政变： “真正的噩梦”

（德国之声中文网）短短数小时内，缅甸"变天"。军方宣布逮捕包括全国民主联盟主席昂山素季在内的政府主要领导人，军方掌控权力，并实施为期一年紧急状态。军方称，这是基于去年11月选举中的"舞弊"问题，同时许诺，缅甸将在国家紧急状态结束后重新举行大选。

缅甸执政党全国民主联盟（NLD）在去年11月8日的大选中获得多数席位，新一任国会原定今天就任。NLD的主席、目前已被捕的昂山素季在一份声明中呼吁民众，不要接受军方发动的政变，使国家重新处于军事独裁统治之下，并号召进行抗议。

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在国际上，缅甸军方的行动也引发批评浪潮。继美国白宫发言人普萨基 (Jen Psaki) 的声明后，国务卿布林肯也呼吁缅甸军方，立刻释放所有政府官员和公民社会领袖，遵从缅甸人民在11月8日民主选举中所表达的意愿。

英国首相约翰逊同样谴责了这次政变，要求释放昂山素季等人。德国外长马斯在声明中表示，缅甸军方的行动是在破坏该国目前的民主进程。

此外，欧盟方面以及澳大利亚、日本、土耳其等多国都做出了谴责军方政变并且要求放人的表态。

联合国秘书长古特雷斯更是"严厉"谴责军方对昂山素季、总统温敏等领导人的扣押，其发言人在一份声明中称，"事态的发展是对缅甸民主改革的沉重打击"。

在联合国通常反对外界对缅甸进行干预的中国称正在进一步了解情况。中国外交部发言人汪文斌表示，"中国是缅甸的友好邻邦，我们希望缅甸各方在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定"。

国际国内都将有激烈反弹

"人权观察"亚洲区副总监罗伯逊（Phil Robertson）在接受德国之声采访时表示，缅甸军方的接管行动是"真正的噩梦"，"这对于缅甸的人权和民主来说是一场真正的灾难"。他表示，昂山素季和NLD在去年11月的选举中取得了压倒性的胜利，而这场选举如今遭到"未经证实的选举欺诈指控的破坏"。

罗伯逊表示，昂山素季及其政党在选举中表现出色的一个原因是他们被看作是"抵御缅甸重回旧时代糟糕的军事独裁统治的民主堡垒"。他表示，缅甸民众没有重回军方统治的意愿，会作出激烈反弹，国际社会也会有强烈反应，缅甸将处于外交孤立状态。

让人想起1988民主运动

其他缅甸问题专家也表示，对于诺贝尔和平奖得主昂山素季的逮捕会有严重后果。新加坡东南亚研究所缅甸研究计划的助理研究员凯洛德（Romain Caillaud）对德国之声说，在缅甸民主过渡进程开始十年后，该国正面临巨大挫折。

凯洛德将周一的事件与缅甸1988民主运动（也称8888民主运动）进行了对比，当年那场由学生发起的抗议活动遭到了军事镇压，导致了全国民主联盟（NLD）的崛起。他认为，军方的这次行动也一定会引起强烈的反弹。

"现在是一个与1988年不同的世界"，凯洛德告诉德国之声，"在全球化、社交媒体、新冠病毒、美国新政府、中国基建雄心这些背景下，针对缅甸政府军的反弹将会异常激烈"。他也表示，缅甸政府军的此次动机让人难以理解，这可能是由执政党与军方"信任与联络的中断"、若开邦持续冲突所带来的沮丧以及对2008年宪法的质疑所导致的。

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