 缅甸再掷催泪弹 联合国特使吁停止镇压 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.03.2021

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时政风云

缅甸再掷催泪弹 联合国特使吁停止镇压

星期六，缅甸军警再次动用闪光弹、催泪弹驱散示威者。联合国缅甸问题特使则呼吁，国际社会不再承认缅甸军政府。中国驻联合国大使则说，不愿看到缅甸出现不稳定局面。

Myanmar | Proteste gegen Militärputsch

警方动用了催泪弹

DW.COM

继缅甸周三38人被打死、成为该国反军政变抗议以来最血腥的一天之后，周五，媒体和目击者称，再有一名示威者被打死。与此同时，缅甸驻联合国以及驻美外交人员作出谴责军政变、谴责武力的表态。

士兵毫无预警地向民众开枪，也阻止医护人员救治伤员。看来为了镇压席卷全国的抗议浪潮，缅甸军政府已经毫无顾忌了。

大规模反政变示威抗议浪潮进入第30天，大开杀戒的缅甸安全力量已肆无忌惮。对越来越多的人而言，缅甸已然成了 "战区"。   

缅甸的示威活动遭到血腥镇压后，白宫方面表示，拜登政府准备对责任方采取进一步行动，让其付出更大代价。在仰光等城市，抗议活动仍在继续。

(德国之声中文网)联合国缅甸事务特使伯格纳(Christine Schraner Burgener)周五晚间(3月5日)发表讲话，呼吁联合国安理会采取紧急行动，以应对缅甸民众"绝望的恳求"。伯格纳在联合国的一场会议上说，"镇压行径必须停止。"

这位来自瑞士的外交官指出，仅在本星期，缅甸军警在镇压行动中就杀害了大约50名和平示威者。她还透露，近期她每天都收到大约2000条"直接求助信息"，都是"来自母亲、学生、老人的绝望恳求"。伯格纳呼吁国际社会不再承认缅甸军政府，而是"尽快坚定地推动恢复民主"。她要求联合国明确谴责缅甸军政府的政变行动，指出这已经严重损害了联合国的原则。

不过，分析人士认为，联合国不太可能在缅甸问题上采取强硬姿态，任何措辞相对严厉的涉及缅甸提案都会遭到中国或者俄罗斯的否决。

就在本周六(3月6日)，缅甸军警再次使用了闪光弹、催泪弹驱散仰光街头的示威民众。据当地媒体报道，当天，仰光街头有一些小规模的示威。在其他城市也有零星示威的报道。暂时没有人员伤亡的消息。而在周五的示威中，至少有一人在军警的镇压行动中丧生。

 

Myanmar | Proteste gegen Militärputsch

3月6日仰光街头的示威民众

民众提出四大诉求

缅甸民众在本星期的示威中提出了四大诉求：终结军政府统治、释放政变中被捕人士、恢复民主、废除赋予了军方太大权力的2008年宪法。

美国国务院周五表示，美方已经采取措施，阻止缅甸军政府动用存放在美国的10亿美元缅甸主权基金。

缅甸军政府方面则一再表示，在驱散示威行动的过程中始终保持克制。但是军方同时又强调，不会允许示威者破坏稳定。军政府还曾明确告知联合国观察员，他们不会惧怕任何制裁和孤立。 一个月前发动军事政变夺取政权的敏昂莱将军更是宣称："我们已经学会了，同较少的朋友一道共同前进。"

根据路透社获得的纪要文件，就在周五的会议上，中国驻联合国大使张军呼吁"各方都应保持绝对冷静和克制"，强调"中方不愿看到缅甸出现不稳定甚至混乱局面。"

在去年秋天的大选中，昂山素季领衔的执政党全国民主联盟获得大胜，而与军方结盟的反对党仅获得国会476个议席中的33席，遭到严重削弱。缅甸军方在今年2月1日发动政变，拘捕了包括国务资政昂山素季在内的诸多执政党要员，并宣布全国进入为期一年的紧急状态，之后再重新举行选举。

文山/任琛/(路透社、美联社等)

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