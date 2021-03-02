缅甸再掷催泪弹 联合国特使吁停止镇压

(德国之声中文网)联合国缅甸事务特使伯格纳(Christine Schraner Burgener)周五晚间(3月5日)发表讲话，呼吁联合国安理会采取紧急行动，以应对缅甸民众"绝望的恳求"。伯格纳在联合国的一场会议上说，"镇压行径必须停止。"

这位来自瑞士的外交官指出，仅在本星期，缅甸军警在镇压行动中就杀害了大约50名和平示威者。她还透露，近期她每天都收到大约2000条"直接求助信息"，都是"来自母亲、学生、老人的绝望恳求"。伯格纳呼吁国际社会不再承认缅甸军政府，而是"尽快坚定地推动恢复民主"。她要求联合国明确谴责缅甸军政府的政变行动，指出这已经严重损害了联合国的原则。

不过，分析人士认为，联合国不太可能在缅甸问题上采取强硬姿态，任何措辞相对严厉的涉及缅甸提案都会遭到中国或者俄罗斯的否决。

就在本周六(3月6日)，缅甸军警再次使用了闪光弹、催泪弹驱散仰光街头的示威民众。据当地媒体报道，当天，仰光街头有一些小规模的示威。在其他城市也有零星示威的报道。暂时没有人员伤亡的消息。而在周五的示威中，至少有一人在军警的镇压行动中丧生。

3月6日仰光街头的示威民众

民众提出四大诉求

缅甸民众在本星期的示威中提出了四大诉求：终结军政府统治、释放政变中被捕人士、恢复民主、废除赋予了军方太大权力的2008年宪法。

美国国务院周五表示，美方已经采取措施，阻止缅甸军政府动用存放在美国的10亿美元缅甸主权基金。

缅甸军政府方面则一再表示，在驱散示威行动的过程中始终保持克制。但是军方同时又强调，不会允许示威者破坏稳定。军政府还曾明确告知联合国观察员，他们不会惧怕任何制裁和孤立。 一个月前发动军事政变夺取政权的敏昂莱将军更是宣称："我们已经学会了，同较少的朋友一道共同前进。"

根据路透社获得的纪要文件，就在周五的会议上，中国驻联合国大使张军呼吁"各方都应保持绝对冷静和克制"，强调"中方不愿看到缅甸出现不稳定甚至混乱局面。"

在去年秋天的大选中，昂山素季领衔的执政党全国民主联盟获得大胜，而与军方结盟的反对党仅获得国会476个议席中的33席，遭到严重削弱。缅甸军方在今年2月1日发动政变，拘捕了包括国务资政昂山素季在内的诸多执政党要员，并宣布全国进入为期一年的紧急状态，之后再重新举行选举。

文山/任琛/(路透社、美联社等)

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