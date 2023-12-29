缅因州宣布特朗普不具备在该州参加总统初选资格

（德国之声中文网）缅因州州务卿选举官员12月28日宣布，美国前总统特朗普不具备在该州参加2024年美国总统选举预选的资格。

缅因州州务卿申娜·贝洛斯（Shenna Bellows）表示，特朗普因1月6日美国国会大厦袭击事件中所扮演的角色而无法再次竞选公职，并称她并非"轻易得出这个结论"。在长达34页的决定书中，贝洛斯写道，"我注意到，没有哪位州务卿曾根据美国宪法第十四修正案第三款剥夺总统候选人出现在该州总统选举预选选票上的资格。 然而，我也注意到，以前没有任何总统候选人参与过叛乱。"

缅因州的决定是近期第二个不利于特朗普再次竞选美国总统的决定。科罗拉多州最高法院12月19日裁定，根据美国宪法第14修正案第三款，特朗普因参与2021年1月6日袭击国会大厦事件而丧失担任总统职务的资格。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 灯火通明——黑暗的一天 特朗普的成千上万支持者聚集在华盛顿国会大厦周围。他们挥舞旗帜并要求将据称被窃取的选举成果还给他们。其中有 800 人强行闯入国会大厦，追击政界人士，殴打警察，并留下毁灭的痕迹。暴力事件中有5人丧生，十几人受伤。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普：“空气中充满了爱” 在很多人看来，这是一场暴动，甚至是特朗普煽动、策划的未遂政变。目前，美国国会一特别委员会正调查这位前总统在冲击国会事件中所扮演的角色。特朗普本人新近称，那天，“空气中充满了爱”，以自己的方式做出回应。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 一切都只是合法抗议？ 国会大厦风暴震惊了全世界。但是，很多共和党人却坚称，它是对涉嫌选举操控的合法抗议行为。他们甚至在关押嫌疑人的监狱外组织活动。澄清事实或颠倒黑白——谁对国会山风暴的解释占上风，谁就最有可能赢得2022年11月8日的中期选举。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 700多名被告 袭击国会大厦者将受到法律制裁。迄今，已有50 多人被定罪。最有力的证据常来自被告本人：他们在社交媒体上炫耀自己的所作所为。同意“认罪协议”者可望获假释：若被告承认自己有罪，可获较轻量刑。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 调查人员聚焦“骄傲男孩” 首都华盛顿已起诉这个右翼激进组织，要求赔偿。该组织被认为是特朗普最忠实的支持团体之一。根据一项民事诉讼，该组织负责人图谋经由“国内恐怖主义协调行动”打击华盛顿。针对数名“骄傲男孩”成员已展开刑事调查。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 鞭手琼斯 电台主持人和阴谋论者亚历克斯·琼斯（ Alex Jones ）是这场骚乱的推动者之一。在华盛顿举行的亲特朗普抗议游行过程中击鼓打气，并极力主张百万人上街声援特朗普，抗议腐败的民主党人。国会特别调查委员会称，琼斯还为这次活动的融资提供了帮助。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 “QAnon（匿名者）萨满”系狱 他的脸、纹身、戴水牛角毛帽的形象传遍全球，使他成了国会大厦冲击风暴的象征性角色：雅各布·钱斯利（ Jacob Chensley ）。这个来自亚利桑那州凤凰城的自诩为“匿名者”萨满的阴谋论支持者已认罪，获刑三年半。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 警官梦魇 在审看 2021年1月6日事件视频时，联邦警察戈内尔 (Aquilino Gonell) 再也无法忍住泪水。他在众议院调查委员会作证时说， “若保卫这个入口，我就会死亡。”一警官在暴力事件中丧生，另有4名警官后来自杀身亡。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 更多安全措施 特朗普支持者们之所以能进入国会大厦，也在于安全部门工作不力。国会参议院调查结果：尽管有迹象显示，袭击事件发生在即，但警方领导层未发出任何指示；国民警卫队的介入被一再推延；联邦调查局和国土安全部对网上威胁未加重视。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普重返华盛顿？ 对特朗普的反对者来说，那绝对是一场噩梦；在他的支持者眼里，那却将是一次凯旋。许多政治事务专家确信，2024 年，这位前总统将再度竞选总统。到目前为止，丑闻尚未真正使特朗普受伤。他在 1月6日事件上所起的作用似乎未能阻碍他卷土重来。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 拜登：我们想要成为什么样的国家？ 在冲击国会大厦事件一周年之际，美国总统拜登呼吁人们维护民主。他在2022年1月6日说，美国人必须决定“我们想成为什么样的国家”。“我们要成为一个接受政治暴力为常态的国家吗？”拜登警告说，“我们不能成为这样一个国家”。



科罗拉多州最高法院的裁决被认为是非同寻常的，因为这是第一次用宪法第十四修正案第3条来取消一名前总统的参选资格。该条款是在美国内战后增订的，禁止"参与叛乱"的人担任公职，当时的目的在于阻止前南部邦联的军官重返政府。

科罗拉多州最高法院的裁决尚未得到执行。美国最高法院将是否根据该修正案禁止特朗普担任公职。

民主党人贝洛斯有关特朗普不具备在缅因州参加下届美国总统选举预选资格的决定是首次由选举官员单方面取消一位前总统参选资格。

特朗普竞选团队立即猛烈抨击了这一裁决。竞选发言人史蒂文·张(Steven Cheung)在一份声明中表示，"我们正在实时目睹企图盗窃选举和剥夺美国选民选举权的行为。"

特朗普竞选团队表示，将就贝洛斯的决定向缅因州法院系统提出上诉。美国最高法院很可能对特朗普是否出现在缅因州和其他州的选票上拥有最终决定权。

（路透社、美联社）

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