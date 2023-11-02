缅北冲突：少数民族武装攻占中缅边境重镇

（德国之声中文网）缅甸军政府一位发言人周四（11月2日）表示：“政府、行政部门和安全机构已经不在当地。”而周三，民族武装一方已宣布控制清水河镇。过去数日，缅甸政府军在该国北部与三个少数民族武装组织组成的“北方兄弟联盟”进行了激战，武装冲突已蔓延至整个掸邦。

“北方兄弟联盟”表示，该组织已经攻占了大量军事据点和重要道路，它们是连接缅甸与其最大贸易伙伴中国的战略要道。

“北方兄弟联盟”由若开军、缅甸果敢民族民主同盟军和德昂民族解放军组成。2021年2月军方发动政变从昂山素季的民选政府手中夺权后，政府军与包括联盟成员在内的许多少数民族武装组织之间的战斗愈演愈烈。约一周前，“北方兄弟联盟”对政府军展开了联合进攻。

民族武装联盟称，此举旨在清剿果敢地区的中国电信诈骗集团，以及他们所称的政府军“政变武装集团”。声明还称，其成员"致力于铲除压迫性的军事独裁统治，这是缅甸全体人民的共同愿望"。

缅甸北部少数民族关系十分复杂。该地区与中国接壤，而中国不仅与缅甸军政府保持着良好的关系，同时与少数民族团体也关系密切，后者承诺保护在其自治领地由中国支持的投资项目。此外，缅甸民族民主同盟军所属果敢民族属于华裔。

缅甸政府计划在东北部地区耗巨资修建的一条铁路，是中国“一带一路”倡议的组成部分。据缅甸官方媒体报道，今年4月至9月，中国与缅甸双边贸易额为18亿美元，其中超过四分之一通过清水河镇流通。

联合国担心，该地区的武装冲突会造成成千上万人流离失所，大量难民越过边境前往中国。

中国外交部发言人汪文斌周四在例行记者会上回答有关提问时表示：“中方高度关注缅北冲突态势，敦促各方立即停火止战，坚持通过对话协商，以和平方式解决分歧，避免事态升级，并采取切实有效措施确保中缅边境安全稳定。”

（法新社、德新社等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。