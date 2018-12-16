 绿色能源创纪录 实现气候目标仍艰难 | 科技环境 | DW | 13.01.2019

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科技环境

绿色能源创纪录 实现气候目标仍艰难

德国40％以上的电力来自可再生能源。可再生能源现在已经超过煤炭。但这个新纪录并不足以实现巴黎气候目标。

Windkraftanlage in Deutschland (picture-alliance/A. Franke)

德国希望继续发展风力发电

（德国之声中文网）乍听起来，这些数字足以说明情况发展很好。 2018年，德国供电电网的风力、太阳能、生物质能和水力发电的总比例首次超过40％。根据弗劳恩霍夫太阳能系统研究所（ISE）的数据，一年之前可再生能源在电力结构中所占比例约为38％，而十年前更是还不到16％。

可再生能源之所以能够创造新的纪录，或许是因为去年阳光充足， 风力发电也略有增加， 而电力需求则下降。因此，与上一年相比, 使用化石燃料发电减少了7%。因此，二氧化碳排放量也有所下降。

其中天然气发电量的下降幅度最大 (-18.5%)，其次是石煤 (-7%)。然而，与2017年相比，尤其影响气候的褐煤发电比去年仅减少了 2%。

2020年德国难以达标

生态发电略微增加、暖冬，加上能源密集型产业的生产水平轻微下降等因素，导致德国的二氧化碳排放量比上一年减少了5000多万吨。2018年，德国的二氧化碳排放量比1990年的水平低32%，联邦政府承诺的减排目标是到2020年减少相当于1990年温室气体排放的40%。

能源转型智库Agora研究所所长格雷钦（Patrick Graichen）说：" 乍一看，通过温室气体排放的下降，2020年的气候保护目标似乎有望实现，但只要下一个冬季的平均气温稍微下降以及出现很小的经济变化, 看似积极的发展就会重新被毁之一旦。"

格雷钦强调，"因此，需要采取可持续性的气候保护措施，特别是在褐煤以及运输和建筑领域，否则，2020年和2030年的气候保护目标就无法实现。"

德国如何才能达到1.5度的目标？

政府间气候变化专门委员会和联合国表示, 将全球变暖的温度限制在1.5度是可行的。 联合国环境规划署副主任姆苏亚（Joyce Msuya）警告说："各国政府必须以更快的速度和更大的紧迫感行动起来。"

Deutschland Zeche Prosper-Haniel | Ende Steinkohleförderung in Deutschland (Reuters/T. Schmuelgen)

去年12月，位于伯特鲁普市的哈尼尔煤矿关闭，德国煤炭工业正式退出历史舞台

根据柏林经济应用技术大学 (htw) 可再生能源系教授夸什宁（Volker Quaschning）的一项研究报告，为了将气候升高控制在1.5摄氏度之内，德国必须在2040之前将化石燃料产生的温室气体排放量降至零, 才能达到1.5 度的目标。由于到那时地面运输几乎完全实现电气化，因此需要大量热泵用来提供热能，因此耗电量也将比今天翻番。

为了保障电力供应，风力发电能力必须达到9千兆瓦， 光伏发电每年必须至少达到 15千兆瓦。但是最近几年德国的风力和太阳能发电远远低于这个数字，风能发电每年只能达到5千兆瓦, 光伏发电约为 2千兆瓦。

由科学家和议会议员组成的能源观察小组希望推动再生能源的发展。前联邦议院绿党议会党团成员、能源观察小组组长菲尔 (Hans-Josef Fell) 呼吁每年扩大发展风能和太阳能发电。他说："到 2030年, 我们必须将德国和全世界的温室气体排放量减少到零，以此避免灾难性的极端天气越来越多地破坏人类的生存基础。

 

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德国著名滑雪胜地楚格峰的冰川正快速消失，降雪量逐年减少。气候变迁对德国阿尔卑斯山区带来巨大冲击，当地民众切身感受到全球暖化造成的影响。 (11.11.2018)  

评论：默克尔总理，说好的气候保护呢？

在布鲁塞尔，德国在气候保护的问题上拖后腿。在欧盟的舞台上，德国联邦政府的不团结表露无遗。德国之声记者Jens Thurau 认为，这是一种可悲的局面。 (10.10.2018)  

德国拖气候保护后腿 获得“活化石奖”

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