绿色潮流当道 有机棉真的环保？

（德国之声中文网）H&M网络商店里的粉红色蓬蓬袖有机棉夏季洋装只要19.99欧。Zara的优雅挂脖洋装售价是12.95欧，材质同样是有机棉。

棉花等天然材质在夏季特别畅销，此时正是时装品牌大力推销可持续系列商品的绝佳时机，而且各大品牌都为产品取了响亮的名称：C&A的有机系列名为"wear the change"，还有Zara的"join life"，以及H&M的"CONSCIOUS"。这些品牌传递的中心思想是：只要花点小钱就能买到有机时装。美丽的绿色时尚新世界果真存在吗？



全部都有机？



联邦环境与自然保护联盟（BUND）的农业专家温茨（Katrin Wenz）观察后发现："时装品牌利用了消费者喜欢购买公平制造及有机产品的这一现象。使用有机棉无疑是朝正确方向迈进的一步，因为种植有机棉既不能用基因技术，也不能喷洒合成农药。但是进一步的生产过程又是怎么样？各家公司自行设计的可持续标志并不能说明什么。"

时装品牌自行推出的可持续标志



因为可持续产品的标准是由这些时尚品牌自行制定的，绿色和平组织的织品专家沃尔格姆特（Viola Wohlgemuth）解释道。"可持续性并不是受保护的词汇，这为'漂绿'（Greenwashing）大开方便之门。"



独立的可持续标志更具公信力



两名专家都指出，独立的有机标志更具参考性，其标准包括保障劳动者权益，例如"全球有机纺织品标准"(GOTS)以及国际天然纺织品协会（IVN）的"IVN Best"认证标志。



国际天然纺织品协会的柏林办公室负责人黑斯（Heike Hess）表示："只有有机棉这份原材料，还不足以让成衣真正达到可持续性。"因为成衣制造需要经过去籽、纺纱、染色、印花到缝制等许多工序。"在每一个步骤中，生态和社会标准都很重要，例如使用最少的污染物质、水和废物管理、二氧化碳平衡、人权、公平薪资、劳动保障等等。只有合乎条件的衣物才具有可持续性。"

而此类产品并不便宜。一件能盖上GOTS标志的有机棉夏季洋装价格通常介于60到100多欧。

污染水源的成衣业

绿色和平的沃尔格姆特指出，在纱线生产、染色和织布等需要用水的纺织工序中，经常使用大量污染物质。根据联合国环境规划署（UNEP）统计，全球约有20%的废水来自纺织的染色和处理过程。亚洲是全球纺织品的主要产地，当地居民和自然环境深受废水污染所苦。

一间牛仔布染色工厂的工人没有穿着防护衣







全球目前有约80家纺织和制鞋业者参与了绿色和平发起的"去毒"运动（Detox），承诺在2020年前实现"无毒时尚"。但是这还不足以达到"有机"标准。



南风研究所（Südwind-Institut）的可持续纺织及有机棉专家菲伦希尔德（Sabine Ferenschild）指出，在水源方面还有进一步问题：种植有机棉需要大面积土地以及极大量的灌溉用水。





"只有在印度等多雨地区种植有机棉，并且与粮食混合栽种、不对粮食作物构成竞争性，这样的棉花才真正具有可持续性。但就我们的观察，在沙漠地区种植棉花的情况越来越常见。这永远不可能永续环保。"



有机系列只是利基产品



此外菲伦希尔德还批评称，时尚大牌只生产寥寥无几的可持续产品，而且是依照自定的绿色标准，其他多数产品还是用常规方式生产。



德国则在推行国家认证的"绿纽扣"（Grüner Knopf）标志。服装企业只有在所有产品都符合环保及劳动保护的标准时，才有资格印上"绿纽扣"。



虽然"绿纽扣"并不是真正意义上的有机标签，但多数专家认为这已是正确的一步，因为"绿纽扣"标志能防止企业将责任转移给承包商。



20欧的"有机"洋装是怎么办到的？



根据不来梅棉花交易所的数据，全球市场上的有机棉价格高于一般棉花10%到50%（高级纤维）。如此看来，原材料并不是决定性因素。



据绿色和平组织的排名，H&M是全球第二大时装公司。纺织品专家 菲伦希尔德指出，这样的时装巨头因为生产数量庞大，所以能推出价格便宜的"有机"系列产品。



但是H&M的有机标志并没有清楚标明，CONSCIOUS系列的棉花织品是否是百分百有机棉。H&M的这个标志只承诺，衣服"至少包含50%的可持续材料，例如有机棉"。该公司在书面答复德国之声时写道："H&M使用的有机棉占所用棉花总数的16%。"



不到1%的有机棉



即使时装巨头想朝可持续环保的方向大步前进，目前几乎难以实现。不来梅棉花交易所指出，2017/2018年全球的有机棉比例只占棉花总产量约0.7%。





但真正的问题在于服装的产量过高。绿色和平指出，每年全球约生产近800亿件成衣。据该组织调查，单是德国在2015年就囤积超过50亿件衣物。绿色和平组织的沃尔格姆特说："一件小礼服上衣最多只会穿1.7次。"

从制造商转型为服务商



沃尔格姆特指出："快时尚就是时装界的SUV车，永远都不可能永续环保。时装业必须从时装制造商转型成时尚服务商。"



如今已经出现第一批范例：有些户外服饰品牌推出维修服务；牛仔裤制造商除了生产具有可持续性的新裤子，也成立了维修部门以及贩卖二手商品的区域。就连快时尚大牌H&M都在网页上提供修补和保养衣物的建议。



但消费者也必须尽一份心力。联邦环境与自然保护联盟（BUND）的温茨表示："少买一点衣服，改买更耐穿的新衣，缝补破损的衣服；将不穿的衣物投入二手循环中，自己也要多利用二手衣。"如此才能创造美丽的绿色时尚新世界。

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