绿色施工：如何创建零排放工地？

（德国之声中文网）香港许多建筑工地产生的灰尘、气味、噪音和热量，对该市的许多居民来说往往都是“无法忍受的”，尤其在闷热的夏天。

28岁的Dorothy Wong抱怨说：“不管是在冬天还是夏天，工地上都是尘土飞杨，传出阵阵刺鼻的柴油味和非常刺耳的噪音，当我路过时，我通常要捂住耳朵才行。在香港，要绕道而行并不容易，因为这座城市相当拥挤。”

除了给城市居民带来困扰外，建筑工地上使用的机械和燃料也对空气造成污染，例如排放氮氧化物和颗粒物，长期接触这些污染物会对人的心肺造成伤害。

目前，用于建造和运营建筑物的能源占据全球温室气体排放量的39%。虽然建筑工地在整体数据中的占比不得而知，但对一个韩国建筑群的研究显示，建筑施工占总排放量的4.2%。

问题之一是该行业依靠柴油发电机为塔式起重机等高能耗机器提供动力，导致排放量较高。因此，香港大型开发商金门建筑公司于2019年开始尝试使用锂离子电池作为更清洁的动力来源。

香港初创公司Ampd Energy希望为建筑工地的重型机械提供更清洁的动力来源

电力代替柴油

香港初创公司Ampd Energy生产的“Enertainer”电池系统，或将取代两台柴油发电机，为四台塔式起重机供电，由此将工地现场碳排放减少80%以上。

Ampd的首席运营官德·容基耶尔（Julian de Jonquieres）介绍：“在香港，一台为塔吊供电的（柴油）发电机每年的碳排放量约为140吨。而我们的Enertainers充电所需电力的（碳排放）大约是25吨。”

金门建筑公司已在其七个工地上使用了储能系统，它们被存放在不太起眼的白色金属箱中，为重型机械提供动力。随着城市人口和对新建筑需求的增长，各地正在寻找更多绿色施工的方法。

引领绿色施工风潮的城市

2019年，在挪威首都奥斯陆出现了据称是全球首个零排放的建筑工地，主要使用电动机械将一条繁忙的马路改造成一个步行街。

据当地政府称，因为没有使用被化石燃料驱动的设备，所以节省了35000升柴油和避免了92500公斤的碳排放。

奥斯陆与洛杉矶、布达佩斯和墨西哥城等其他大都市一样，承诺在2030年前将所有新建筑和基础设施项目的排放量减少至少一半，并在2025年前实现只使用零排放建筑机械的计划。

奥斯陆的建筑工地主要使用电动设备

与其他城市相比，奥斯陆的这一转变稍显容易，因为它98%的电力来自水电等可再生能源。但是，与该市气候机构合作的安德森（Nils Gelting Andresen）坦言，寻找无化石燃料的机械并确保可靠的电力供应无疑是一种挑战。

新招标标准鼓励建筑工地实现零排放、城市对使用可持续生物燃料、电力或区域供暖的机械提供资助，这些都有所帮助。但是，安德森说，仍需要在全球范围内推行绿色施工，以刺激对此类设备的需求。

安德森接着向德国之声介绍：“确保需求增长关键在于全球范围内的国际合作，毕竟奥斯陆是一个非常小的城市。为了满足对施工现场电力的高需求，必须研发新的技术和解决方案，其中一些已经出现，比如电池和移动充电解决方案。”

寻找替代方案

目前对绿色建筑机械的需要依旧有限，威克诺森（Wacker Neuson）是试图满足这一需求的公司之一。这家总部位于德国的公司自2015年开始生产电动建筑设备，包括挖掘机、轮式装载机和电池驱动的压实机。据该公司介绍，其几乎所有的零排放机器都是由电池驱动，可以离网独立运行。

2020年9月至2021年2月期间，在改用威克诺森的电动机械后，丹麦首都哥本哈根的第一个零排放工地的建筑设备碳排放量减少了85%。但是，做出这种改变是有代价的。例如，氢化植物油（HVO，属于二代生物柴油）比传统柴油贵50%，哥本哈根建筑部门的负责人舒林-曹尔腾（Christina Schulin-Zeuthen）如是介绍。而使用大型电气化机械则会更加昂贵，她补充道：“希望相关价格会下降，因为市场正在寻求气候友好型解决方案。”

建筑工地只是个开始

建筑工地只是建筑行业的一个排放源。全球主要建材——水泥的生产是一个能源密集型的制造过程，约占全球二氧化碳排放量 的8%。制造钢铁和水泥等建筑材料会排放大量的温室气体，因此减少工地排放仅解决部分问题。运营建筑物，即为照明、供暖和制冷提供动力，也占全球碳排放量的28%左右。

香港理工大学建筑及房地产学系教授陈炳泉指出，减少施工阶段的污染至关重要，但不能仅限于此。他强调：“在可持续发展的世界里，运营阶段被认为在确保建筑在其整个生命周期内的长期可持续性方面更为重要和复杂。”尽管如此，陈炳泉认为，零排放的建筑工地可以成为净化建筑行业的推动力，可持续的机械“将引发世界范围内的转变”。

诸如香港这类城市的居民期待这种转变尽快发生。Dorothy Wong表示：“这将有助于建筑公司减少其在工地上产生的额外热量和灰尘。但我知道这也将是相当困难的。”

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