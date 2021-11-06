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绿色和平

Greenpeace，是一个国际非政府组织，主要从事环保工作。

绿色和平1971年在加拿大成立，现在全球41个国家设有办事处。它开始时以使用非暴力方式阻止地面和地下核试验以及公海捕鲸著称，后来也关注其他问题，包括水底拖网捕鱼、全球变暖和转基因工程。

Power stations, Cologne November 8, 2019. The smoking chimneys of the brown coal Power stations RWE Power AG Kraftwerk Frimmersdorf, Neurath and Niederaussem seen from Cologne, November 08, 2019

绿色和平：泄密文件显示多国企图修改联合国气候报告  06.11.2021

绿色和平组织的调查团队获得泄密文件，发现澳大利亚、沙特阿拉伯和日本等国为了本国经济利益，试图对即将发布的联合国气候报告进行修改。 
--FILE--Thick smoke rises from a power plant at dusk in Dezhou, east Chinas Shandong province, 4 January 2013. China has unveiled sweeping measures to tackle air pollution, with plans to close old polluting steel mills, cement factories and aluminium smelters, and slash coal consumption and boost the use of nuclear power and natural gas. China has been under heavy pressure to address air pollution after thick and hazardous smog engulfed much of the industrial north, including the capital, Beijing, in January. It has identified coal burning as a key area to tackle. China said its new plan would aim to cut total coal consumption to below 65% of total primary energy use by 2017, down from 66.8% last year. It would also aim to raise the share of non-fossil fuel energy to 13% by 2017, up from 11.4% in 2012. Its previous target stood at 15% by 2020. To help meet the target, it would also raise installed nuclear capacity to 50GW by 2017. By the end of 2015, it said it would add 150bn cubic metres of natural gas trunk pipeline transmission capacity.

克里、煤炭与中国 31.08.2021

按人头计算，中国的二氧化碳排放量超过欧盟，而且仍在继续建造新的燃煤电站。美国政府气候专员、前国务卿克里致力于说服北京转变思维。

Soccer Football - Euro 2020 - Group F - France v Germany - Football Arena Munich, Munich, Germany - June 15, 2021 A Greenpeace protestor glides on to the pitch before the match Pool via REUTERS/Alexander Hassenstein

危险的降落！ 环保人士空降欧锦赛场导致他人受伤 16.06.2021

本周二晚欧锦赛法国对阵德国的赛场出现意外：赛事开始前，绿色和平一名环保人士乘滑翔伞空降赛场，途中撞上电缆，导致两人受伤。
An aerial view shows the quake-damaged Fukushima nuclear power plant in the Japanese town of Futaba, Fukushima prefecture on March 12, 2011. Japan scrambled to prevent nuclear accidents at two atomic plants where reactor cooling systems failed after a massive earthquake, as it evacuated tens of thousands of residents. Tokyo Electric Power, which runs the plants, said it had released some radioactive vapour into the atmosphere at one plant to relieve building reactor pressure, but said the move posed no health risks. AFP PHOTO / JIJI PRESS (Photo by STR / JIJI PRESS / AFP) / Japan OUT (Photo credit should read STR/AFP via Getty Images)

绿色和平：福岛核废水或改变人类基因 26.10.2020

日本表示考虑将福岛第一核电站所存放的核废水排入太平洋之后，引发各界关注和忧虑。绿色和平近日发表报告指出，福岛核废水中含有大量放射性同位素氚和碳-14，存在损害人类DNA的潜在危险。
5. September 1978*** Walter Haltrich, Leiter der Emissions-Überwachung Wasser der BASF, präsentiert am 5. September 1978 ein Exemplar des amerikanischen Flußkrebses, der im Rhein gefangen worden war. Der Sauerstoffgehalt des Rheins unterhalb der BASF in Ludwigshafen ist fast wie vor hundert Jahren. Sichtbares Zeichen ist der zunehmende Fischbestand. | Verwendung weltweit

（下篇）莱茵河重又“呼吸” 24.08.2020

1986年一天深夜，绿色和平组织下潜到莱茵河底，在化工厂排水口取样。许多数值超标，媒体大篇幅报道。数百个民间环保组织诞生；专家也参与表态。——若没有公民社会，很难想象河水的变清，以及经济界、政界的态度转变。
ARCHIV - 16.07.2010, Brasilien, Luis Eduardo Magalhaes: Die Sonne scheint über einem Baumwollfeld. Ob in der Jeans, im T-Shirt oder in der Unterwäsche: Baumwolle ist aus dem täglichen Leben nicht wegzudenken. (zu dpa Jeanskauf ohne schlechtes Gewissen: Bio-Baumwolle boomt vom 03.01.2019) Foto: Sebastiao Moreira/EFE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

绿色潮流当道 有机棉真的环保？ 28.06.2020

有机产品是当前潮流，H&M、Zara、C&A等时装品牌都推出了有机系列并盖上专属的绿色标志。但是价格低于20欧元的有机棉成衣究竟有多永续环保？
Rubbish, mostly plastic, strewn across a beach on Hon Sin island in the southern province of Kien Giang. | Verwendung weltweit

绿色和平：德国塑料垃圾存储马来西亚 31.05.2020

据绿色和平组织公布的消息，成千上万吨的德国塑料垃圾被存储在马来西亚的非法垃圾填埋场，对环境和人类健康构成威胁。
People attend the U.N. climate change conference (COP25) in Madrid, Spain, December 3, 2019. REUTERS/Susana Vera

联合国气候大会或将无果而终 14.12.2019

在马德里举行的联合国气候大会可能将以失败告终。多国代表和非政府组织纷纷对最终成果文件草案提出批评。
ARCHIV - 12.11.2018, China, Yinchuan: Ein Mitarbeiter versucht Ordnung in die zahllosen Pakete in einem Vertriebszentrum eines Express-Versandunternehmens zu bringen. (zu dpa «Singles Day»: Chinas Online-Händler hoffen auf Verkaufsrekorde am 10.11.2019) Foto: Wang Peng/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

“双十一”背后的环境灾难 11.11.2019

“双十一”掀起网购狂潮之际，绿色和平发出警告称，如果不采取应对措施，快递行业造成的包装垃圾将造成灾难性的后果。
ARCHIV 2016 *** Executive Director, Amnesty international India, Aakar Patel (L)addresses a press conference in New Delhi on July 13, 2016. India's state-controlled coal firm routinely violates the rights of local communities in the rush to open new mines to meet the country's growing demand for power, Amnesty International said July 13, 2016. / AFP / MONEY SHARMA (Photo credit should read MONEY SHARMA/AFP/Getty Images)

大赦国际印度分部遭查封 帐户冻结 26.10.2018

新德里的印度教民族主义政府不欢迎外界的批评，尤其是来自非政府组织的批评。压制手段之一是一项限制接受外国资助的法律。现在大赦国际组织也面临这一命运。
ST PETERSBURG, RUSSIA - APRIL 28, 2018: The Akademik Lomonosov, a barge containing two nuclear reactors, leaves St Petersburg; the Akademik Lomonosov, which has been built at Baltic Shipyard for a nuclear power station in the town of Pevek in Russia s far north, is to be towed from the Baltic Sea to an Atomflot base in Murmansk on Russia s Barents Sea coast to be loaded with nuclear fuel. Peter Kovalev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS07D855

俄罗斯“浮动切尔诺贝利”出海 29.04.2018

俄罗斯修建的海上浮动型双核反应堆已经离开圣彼得堡港，开始了前往西伯利亚漫长而缓慢的旅程。环保人士对此提出强烈批评，称这个可以移动的海上核反应堆一旦发生事故，会给北极部分地区带来危害。
CND (Campaign for Nuclear Disarmament) demonstrators leaving Maidenhead on their march from London to Aldermaston Atomic Weapons Research Establishment in Berkshire, 6th April 1958. The march is part of a four-day Easter demonstration against nuclear weapons and missile bases in Britain. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

和平标志60年：“要做爱，不要战争！” 21.02.2018

源于英国的和平符在当今世界被广泛应用。设计这个符号的初衷本是反核标志，很快就被作为反对暴力、仇恨和压迫的符号。
ARCHIV 2014 **** --FILE--A Chinese woman rides her electric bike past a coal-fired power plant in Huaian city, east China's Jiangsu province, 16 May 2014. China's emissions of climate-warming carbon dioxide fell in 2014 for the first time in more than a decade, offering fresh evidence that efforts to control pollution in the nation of 1.4 billion people are gaining traction. Total carbon emissions in the world's second-biggest economy dropped 2 percent in 2014 compared with the previous year, the first drop since 2001, according to a data. In the battle to rein in pollution, China has cut its dependence on coal. The nation, the world's biggest carbon emitter, has also poured money into clean energy sources such as solar, wind and hydro developments.

中国：从气候杀手到减排模范 06.11.2017

在波恩举行的气候会议上中国将是一个关键因素。煤炭虽然仍是中国的能源的支柱，但同时北京也在大力发展再生能源。
25.5.2017*** BRUSSELS, BELGIUM - MAY 25: US President Donald Trump (R) delivers a speech on the unveiling ceremony of Berlin Wall, 9/11 and Article 5 Memorials during the NATO (North Atlantic Treaty Organization) summit at the NATO headquarters, in Brussels, Belgium on May 25, 2017. Turkish President Recep Tayyip Erdogan (3rd R) and NATO Secretary General Jens Stoltenberg (2nd R) also attended the ceremony. Kayhan Ozer / Anadolu Agency |

特朗普来访：到处忙开会 抗议永相随 25.05.2017

正在访问欧洲的美国总统忙得团团转，在参加北约峰会之前，还要抽出时间与欧盟代表们进行一番会晤。欧盟理事会主席图斯克出面欢迎他的到来。如影随形的当然还有抗议者。
25.02.2016++++++An employee uses a a radiation dosage minitor as workers continue the decontamination and reconstruction process at the Tokyo Electric Power Co.'s embattled Fukushima Daiichi nuclear power plant on February 25, 2016 in Okuma, Japan. March 11, 2016 marks the fifth anniversary of the magnitude 9.0 earthquake and tsunami which claimed the lives of 15,894, and the subsequent damage to the reactors at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant causing the nuclear disaster which still forces 99,750 people to live as evacuees away from contaminated areas. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images) (c) Getty Images/C. Furlong

核污染仍严重 福岛“鬼村”居民被迫返乡？ 26.02.2017

绿色和平一份报告指出，尽管福岛核灾难发生地附近一座村庄的辐射指标仍超过国际标准，但此前疏散的居民仍被迫重返家园。
23.12.2015 ZHENGZHOU, CHINA - DECEMBER 23: (CHINA OUT) Cyclists wearing masks ride along a road in heavy smog on December 23, 2015 in Zhengzhou, China. According to the Ministry of Environmental Protection of the People's Republic of China, more than 50 cities, including Beijing, Tianjin, Shanghai and Guangzhou, were affected by severe air pollution on Wednesday. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

雾霾锁城 为何仍有企业违规“顶风作案” 03.01.2017

新年伊始，新一轮雾霾来袭，72个城市拉响空气污染预警。与此同时，多家企业被环保部点名。对此，绿色和平的专家表示，中国官方近年花了很大力量治污，但“猫追老鼠式的执法”恐怕并非最有效的办法。
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