为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
Greenpeace，是一个国际非政府组织，主要从事环保工作。
绿色和平1971年在加拿大成立，现在全球41个国家设有办事处。它开始时以使用非暴力方式阻止地面和地下核试验以及公海捕鲸著称，后来也关注其他问题，包括水底拖网捕鱼、全球变暖和转基因工程。
绿色和平组织的调查团队获得泄密文件，发现澳大利亚、沙特阿拉伯和日本等国为了本国经济利益，试图对即将发布的联合国气候报告进行修改。
按人头计算，中国的二氧化碳排放量超过欧盟，而且仍在继续建造新的燃煤电站。美国政府气候专员、前国务卿克里致力于说服北京转变思维。
本周二晚欧锦赛法国对阵德国的赛场出现意外：赛事开始前，绿色和平一名环保人士乘滑翔伞空降赛场，途中撞上电缆，导致两人受伤。
日本表示考虑将福岛第一核电站所存放的核废水排入太平洋之后，引发各界关注和忧虑。绿色和平近日发表报告指出，福岛核废水中含有大量放射性同位素氚和碳-14，存在损害人类DNA的潜在危险。
1986年一天深夜，绿色和平组织下潜到莱茵河底，在化工厂排水口取样。许多数值超标，媒体大篇幅报道。数百个民间环保组织诞生；专家也参与表态。——若没有公民社会，很难想象河水的变清，以及经济界、政界的态度转变。
有机产品是当前潮流，H&M、Zara、C&A等时装品牌都推出了有机系列并盖上专属的绿色标志。但是价格低于20欧元的有机棉成衣究竟有多永续环保？
据绿色和平组织公布的消息，成千上万吨的德国塑料垃圾被存储在马来西亚的非法垃圾填埋场，对环境和人类健康构成威胁。
在马德里举行的联合国气候大会可能将以失败告终。多国代表和非政府组织纷纷对最终成果文件草案提出批评。
“双十一”掀起网购狂潮之际，绿色和平发出警告称，如果不采取应对措施，快递行业造成的包装垃圾将造成灾难性的后果。
新德里的印度教民族主义政府不欢迎外界的批评，尤其是来自非政府组织的批评。压制手段之一是一项限制接受外国资助的法律。现在大赦国际组织也面临这一命运。
俄罗斯修建的海上浮动型双核反应堆已经离开圣彼得堡港，开始了前往西伯利亚漫长而缓慢的旅程。环保人士对此提出强烈批评，称这个可以移动的海上核反应堆一旦发生事故，会给北极部分地区带来危害。
源于英国的和平符在当今世界被广泛应用。设计这个符号的初衷本是反核标志，很快就被作为反对暴力、仇恨和压迫的符号。
在波恩举行的气候会议上中国将是一个关键因素。煤炭虽然仍是中国的能源的支柱，但同时北京也在大力发展再生能源。
正在访问欧洲的美国总统忙得团团转，在参加北约峰会之前，还要抽出时间与欧盟代表们进行一番会晤。欧盟理事会主席图斯克出面欢迎他的到来。如影随形的当然还有抗议者。
绿色和平一份报告指出，尽管福岛核灾难发生地附近一座村庄的辐射指标仍超过国际标准，但此前疏散的居民仍被迫重返家园。
新年伊始，新一轮雾霾来袭，72个城市拉响空气污染预警。与此同时，多家企业被环保部点名。对此，绿色和平的专家表示，中国官方近年花了很大力量治污，但“猫追老鼠式的执法”恐怕并非最有效的办法。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式