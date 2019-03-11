绿色和平：福岛核废水或改变人类基因

（德国之声中文网）上周日本政府考虑把福岛第一核电站核废水排入太平洋的消息发布之后，在国际上引发诸多忧虑。环保组织绿色和平日前也发表了一份报告指出，曾经发生过核泄漏事故的福岛第一核电站如果将核废水排入大海，这些含有放射性物质的污水可能会造成改变人类DNA的严重后果。

绿色和平：核废水存在损害人类基因的危险

该环保组织表示，福岛第一核电站已蓄积123万吨核污水处理水，其中放射性同位素碳-14和其他放射性物质的含量之高已经相当“危险”。这些废水如何排入太平洋，将会“给地区和环境造成长期的严重后果”。

为了冷却已经损毁的福岛第一核电站的核反应堆堆芯，东京电力公司（TEPCO）这些年来已经使用了数以万吨计的处理水，而这些流经已损毁反应堆的废水，都被储存起来。然而日积月累下来，储存这些废水的空间已经告急。

身穿防护服的东京电力公司技术人员

日本政府上周刚一表示考虑将这些废水排入大海就引发了舆论的反弹，因此东京方面目前采取谨慎态度，将有关如何处理这些废水的决定暂时推迟。上周五，日本经济产业大臣梶山弘志表示，“为了避免福岛第一核电站退役进程遭到延迟，我们需要就如何处理日益增多的核废水的问题做出决策”，但是他也承认当局需要顾及“忧虑的声音”。有日媒报道称，政府或在本月之后才会宣布相关的决定。



绿色和平在最新发布的这份报告中指出，福岛第一核电站的核废水中，除了放射性同位素氚外，还含有放射性同位素碳-14，它们都会“大幅增加人类的集体辐射剂量并且存在损害人类DNA的潜在危险”。



绿色和平德国分部的资深核专家、上述报告的合著者之一布尔尼（Shaun Burnie）在接受美国有线电视新闻网CNN采访时指出，福岛储存的这些废水当中可能含有多达63.6GBq（千兆贝克勒尔）的碳-14。再加上其它的放射性物质，这些废水的危害可能持续数千年，有造成人类基因损害的潜在危险。因此必须要放弃将其排入大海的计划。

东京电力公司：每天喝两升都没事

福岛核电站的运营方东京电力公司则表示，相关核废水不会对人类健康造成威胁。该公司一名发言人在接受CNN采访时表示，福岛核废水测量得出的碳-14浓度在每升2到220贝克勒尔之间，“这些水即使每天喝下去2升，每年接受的放射性物质也不过是0.001到0.11毫西弗之间，这个剂量是不会对身体健康造成损害的”。





这位发言人还表示，东京电力公司会对这些废水进行二次处理，使其“符合含氚废水排放的标准”，也会尽可能降低废水中的碳-14等其它放射性物质含量。

邻国的担忧

福岛地区的渔民和居住户强烈反对这一排放计划。韩国方面也对相关计划可能造成的环境后果表示担忧。首尔政府目前仍然禁止从该地区进口水产。



中国方面也对日本的这一计划予以关注。《中国科学报》援引中国科学院电工研究所副研究员张子立表示，按正常情况运行的核电机组，其中排出的废水经过一系列处理后，可达到现行排放标准。但是福岛第一核电站是发生过核泄漏事故的反应堆，其堆芯被熔毁后产生的核废水与正常运行状态下产生的核废水有本质区别。不过，这位学者也指出，受太平洋环流影响，中国几个主要海域面临的辐射污染风险可能相对较低。

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