 绿色和平：波恩气候保护会议毫无实质进展 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.06.2023

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新闻广角

绿色和平：波恩气候保护会议毫无实质进展

来自世界各国的五千多名代表参加了波恩为期十天的气候会议，目的是为今年年底在迪拜举行的全球气候会议进行筹备。绿色和平对会议结果感到失望。

UN-Klimakonferenz in Bonn

（德国之声中文网）环保组织“绿色和平”负责任凯泽（ Martin Kaiser），周四在波恩闭幕的联合国气象会议并没有取得任何实质性进展。凯泽对德新社表示："俄乌战争、中美紧张关系等地缘政治话题为相关谈判蒙上了阴影。原本期待发达国家能够对谈判起到推动作用，但这一希望也落空了。" 他表示，但愿迪拜会议前，情况会有关改观，"但波恩会议确实未能奠定良好的基础。"

环保组织"绿色和平"负责任凯泽（ Martin Kaiser），周四在波恩闭幕的联合国气象会议并没有取得任何实质性进展。凯泽表示，迪拜全球气候会议主席、阿联酋工业部长贾巴尔（ Sultan Ahmed Al Jaber）亲自来波恩参加会议，至少能说明他气候保护事宜的重视。"但他在波恩的一些表述，也令我们非常担忧。比如他只字不提退出化石能源的事情，只是谈到了如何降低化石能源的废气排放量。"凯泽表示，要想使地球升温幅度不超过工业化前的1.5摄氏度， 那么彻底退出化石能源是唯一的选择。

迪拜全球气候会议主席、阿联酋工业部长贾巴尔在波恩会议上发言。

迪拜全球气候会议主席、阿联酋工业部长贾巴尔在波恩会议上发言。

凯泽表示，德国及其他工业国家必须采取切实行动，履行对贫困国家气候保护努力提供财政支持的承诺。"只有这样，才能吸引中国和其他一些新兴工业国家也能为全球气候保护提供财政支持。"他表示，迪拜世界气候保护会议上，应在欧盟的推动下，对迄今为止的气候保护措施进行按行业划分的减排评估，并采取特殊的应对措施。如果做不到这一点，将升温幅度控制在1.5摄氏度的目标将无法达到。

（德新社）

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