绿色和平：泄密文件显示多国企图修改联合国气候报告 

（德国之声中文网）根据泄密文件，环保机构绿色和平组织10月21日称，澳大利亚、沙特阿拉伯和日本等国试图对即将发布的联合国气候报告进行修改。该报告概述了遏制全球变暖的诸种措施。

绿色和平组织的调查团队Unearthed获得的泄密文件包括各国政府和其他有关机构对国际气候变化专门委员会（IPCC）撰写的报告草案提出的意见。该报告将于明年发布。

据Unearthed报道，尽管各国政府提交给IPCC的大部分意见都是为了改进报告，但几个主要的煤炭、石油、牛肉和动物饲料生产国却要求进行修改报告内容以符合其经济利益。

第 26 届联合国气候变化大会（COP 26）即将在苏格兰格拉斯哥举行。很多人认为，这次会议至关重要，将会决定人类造成的全球变暖是否会对地球造成不可挽回的损害。

这些国家想要修改什么？

在Unearthed读到的一个意见中，澳大利亚的一位高级官员对报告中被科学家认为是无可争议的结论提出质疑，即逐渐淘汰燃煤发电站是减少温室气体排放的重要步骤。澳大利亚国民收入的很大一部分都来自煤炭出口。

Unearthed说，作为主要的牛肉和动物饲料生产国，巴西和阿根廷游说IPCC团队，要求他们删除关于饮食以植物为主、减少肉类和乳制品消费有利于气候的说法。

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泄密文件显示，沙特阿拉伯、伊朗、澳大利亚、日本和石油输出国组织欧佩克（OPEC）都认为，碳获取和储存可用于防止工业场所的温室气体排放，不应该从源头上停止二氧化碳的生产。这种说法与研究结果相悖。研究表明，以前采用的阻止二氧化碳的方法并不成功。

欧佩克特别反对逐步淘汰化石燃料。根据泄密文件，该组织希望报告作者删除"需要作出更多努力，积极淘汰用作能源的所有化石燃料，而不是仅仅进行燃料转换"等句子。

气候变暖将导致可怕的洪灾将更频繁出现

气候科学家怎么说？

绝大多数气候科学家认为，如果想要世界不遭受全球变暖的灾难性影响，就必须迅速淘汰化石燃料。化石燃料的影响在过去几年中已经变得愈加明显。

IPCC在今年早些时候透露的《决策者摘要》草案中说，要想将升温限制在1.5-2摄氏度，"涉及大幅减少化石燃料的使用，大规模投资于低碳能源，转向建设低碳能源设施、提高能源效率和节约能源的努力"。

气候变化 灾难离我们越来越近 攸关岛国生死 2015年的《巴黎气候协定》确立了全球升温幅度“必须显著低于2摄氏度”之目标，并且应当努力实现更有雄心的“1.5摄氏度目标”。在许多环保组织看来，2摄氏度目标并不足够。一些岛国甚至视之为生死攸关的议题。马尔达夫总统在今年的联合国大会上就说，1.5度和2度之间的差异，对于马尔代夫而言“意味着死刑”。

气候变化 灾难离我们越来越近 突遭没顶之灾 气候变化背景下，面临淹没风险的不仅仅是沿海地区。就在今年夏天，中国河南、德国西部山区都遭遇了数百年不遇的极端强降水，引起了严重的洪涝灾害。世界银行估计，假如不采取坚决措施遏制气候变化，到2050年，将有2亿多人被迫背井离乡逃离灾害，经济损失更是数以万亿计。

气候变化 灾难离我们越来越近 热浪滚滚而来 今年夏天，不论是北美西海岸，还是日本、西班牙、巴基斯坦，北半球的许多地区都遭遇极端高温天气。由于气候变化，今后的高温热浪将更加频繁：假如升温1.5摄氏度，全球14%的人口将每五年遭受一次极端高温天气；如果升温2摄氏度，这一人口比例将突破1/3，全球每年因高温天气而额外死亡的人数将增加到490万人。

气候变化 灾难离我们越来越近 山火步步紧逼 极端高温天气还显著增加了森林大火的风险。就在今年，澳大利亚、印度尼西亚、摩洛哥、美国西部、意大利、希腊等地都遭受了严重的森林火灾。

气候变化 灾难离我们越来越近 农田颗粒无收 气候变化会显著改变一些地区的降水模式、季节分布，对农业生产造成巨大影响。在德国，2018年夏天的异常干旱天气就造成了大范围的农作物欠收。联合国今年8月更是警告，马达加斯加的大片耕地已经连续四年几乎没有任何降雨，该国将有可能成为首个遭遇“气候变化饥荒”的国家。

气候变化 灾难离我们越来越近 大步迈向地狱 联合国秘书长古特雷斯今年9月表示，人类已经走在“灾难性的道路上”，现在“要么拯救世界，要么陷入地狱般的未来”。根据气候学家的估算，即便当前世界各国做出的减排承诺都能得到兑现，全球平均气温也会在本世纪内上升到比工业革命前高2.7摄氏度的水平，这意味着部分地区的人类生存环境将急剧恶化。11月初在苏格兰召开的联合国气候峰会上，各国将就进一步加强气候保护展开拉锯谈判。



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