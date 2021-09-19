绿色和平：泄密文件显示多国企图修改联合国气候报告 

绿色和平组织的调查团队获得泄密文件，发现澳大利亚、沙特阿拉伯和日本等国为了本国经济利益，试图对即将发布的联合国气候报告进行修改。
（德国之声中文网）根据泄密文件，环保机构绿色和平组织上周四（10月21日）称，澳大利亚、沙特阿拉伯和日本等国试图对即将发布的联合国气候报告进行修改。该报告概述了遏制全球变暖的诸种措施。
绿色和平组织的调查团队Unearthed获得的泄密文件包括各国政府和其他有关机构对国际气候变化专门委员会（IPCC）撰写的报告草案提出的意见。该报告将于明年发布。
据Unearthed报道，尽管各国政府提交给IPCC的大部分意见都是为了改进报告，但几个主要的煤炭、石油、牛肉和动物饲料生产国却要求进行修改报告内容以符合其经济利益。
第 26 届联合国气候变化大会（COP 26）即将在苏格兰格拉斯哥举行。很多人认为，这次会议至关重要，将会决定人类造成的全球变暖是否会对地球造成不可挽回的损害。
在Unearthed读到的一个意见中，澳大利亚的一位高级官员对报告中被科学家认为是无可争议的结论提出质疑，即逐渐淘汰燃煤发电站是减少温室气体排放的重要步骤。澳大利亚国民收入的很大一部分都来自煤炭出口。
Unearthed说，作为主要的牛肉和动物饲料生产国，巴西和阿根廷游说IPCC团队，要求他们删除关于饮食以植物为主、减少肉类和乳制品消费有利于气候的说法。
泄密文件显示，沙特阿拉伯、伊朗、澳大利亚、日本和石油输出国组织欧佩克（OPEC）都认为，碳获取和储存可用于防止工业场所的温室气体排放，不应该从源头上停止二氧化碳的生产。这种说法与研究结果相悖。研究表明，以前采用的阻止二氧化碳的方法并不成功。
欧佩克特别反对逐步淘汰化石燃料。根据泄密文件，该组织希望报告作者删除"需要作出更多努力，积极淘汰用作能源的所有化石燃料，而不是仅仅进行燃料转换"等句子。
绝大多数气候科学家认为，如果想要世界不遭受全球变暖的灾难性影响，就必须迅速淘汰化石燃料。化石燃料的影响在过去几年中已经变得愈加明显。
IPCC在今年早些时候透露的《决策者摘要》草案中说，要想将升温限制在1.5-2摄氏度，"涉及大幅减少化石燃料的使用，大规模投资于低碳能源，转向建设低碳能源设施、提高能源效率和节约能源的努力"。
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