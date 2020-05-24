 绿色和平：德国塑料垃圾存储马来西亚 | 科技环境 | DW | 31.05.2020

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科技环境

绿色和平：德国塑料垃圾存储马来西亚

据绿色和平组织公布的消息，成千上万吨的德国塑料垃圾被存储在马来西亚的非法垃圾填埋场，对环境和人类健康构成威胁。

Vietnam Plastikmüll am Strand (picture-alliance/ANN//T. Dat)

DW.COM

马来西亚将150个集装箱的塑料垃圾送回来源国，其中主要是富裕国家。马来西亚方面本周一表示，该国不会当世界的"垃圾倾倒场"。 (20.01.2020)

中国开始将来自境外的塑料垃圾拒之门外，这对德国也有影响。德国业界人士称，为增加本国未来废料再利用比例，有必要增加相关装置、改善垃圾的回收利用。 (27.05.2018)

G20峰会希望解决塑料垃圾的处理以及污染海洋的问题。这也是东盟国家关注的焦点。目前这些国家正在抵制不断增加的进口塑料垃圾。 (30.06.2019)

（德国之声中文网）绿色和平组织周三（5月27日）发布的一份报告称，该组织从土壤样本中检测到有害化学物质和铅等重金属残留物。这些有害物质会损害人的神经系统，引起心血管疾病，并对儿童的发育具有抑制作用。

德国绿色和平组织的化学专家桑滕（Manfred Santen）说，垃圾填埋场附近河岸，池塘和运河的水样也显示含有有害物质，有可能会进入食物链，给居民的健康带来很大风险。因此，"迫切需要"尽快清洁土壤和水源。

报告还称，仅在2019年，就有超过13万吨的德国塑料废料运抵马来西亚进行回收。但是他们发现其中很大一部分是不可回收的塑料垃圾。这些塑料垃圾被存储在不受管制的区域或者被焚烧。

绿色和平组织驻来西亚代表恒凯春（Heng Kiah Chun）说，马来西亚不能再继续做世界的垃圾场。像德国这样的国家应该对自己的垃圾负责，而不是将其"驱逐出境"。恒凯春说，德国是继美国、日本和英国之后的第四大垃圾出口国。

化学专家桑滕说，塑料垃圾这一全球性问题只能通过大幅度减少一次性塑料的消耗来解决。 他强调指出："除了用于医疗目的之外，我们不需要一次性的塑料包装。"因此，制定可持续性使用塑料的方案以及建立名副其实的有效的回收系统迫在眉睫。"

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    作者: Ineke Mules


李京慧/乐然 （法新社）

 

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