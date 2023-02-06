绿色产业补贴争议：德法经济部长称访美取得进展

（德国之声中文网）据德国经济和能源部长哈贝克（Robert Habeck）称，美国政府已承诺在有关绿色技术补贴的争端中「完全透明」。这位绿党政治家在美国首都华盛顿与法国经济和财政部长勒梅尔（Bruno Le Maire）共同举行的新闻发布会上说，美国将披露「各种补贴制度是如何运作的，以及如何大致衡量这些数额」。

勒梅尔也指出获得了「实质性进展」，双方一致认为，欧盟也应该更好地制定某些产品的关键原材料规格。他表示：「现在是做决定的时候了。」

耶伦持谨慎态度

勒梅尔和德国经济部长哈贝克周二（2月7日）曾就涉及3700亿美元的《降低通货膨胀法》补贴方案，与美国财政部长耶伦和商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）等人会面。

耶伦在与哈贝克和勒梅尔谈话后的讲话则要保守得多。她强调需要「刺激大西洋两岸的创新和技术发展及应用，以加快向绿色能源的过渡，实现共同的气候目标」。美国财政部没有提供关于会谈内容的进一步细节。

欧洲担心降通胀法带来不利因素

目前会谈的背景是，欧洲人担心美国的法规将给欧洲公司带来不利因素。例如，一些税收优惠只有在电动汽车与车用电池在北美生产的情况下才能受益。不过，至少租赁车还属于例外情况，这点或许有利于欧洲的生产商。

勒梅尔说，双方都同意，让更多的欧洲产品从美国对可再生能源的新补贴中受益。这包括电动汽车、电池和稀土。美国和欧盟有一个共同的目标：「对抗气候变化」。

哈贝克补充说，最终目标是「创建一个绿色工业产品的共同市场」。此外，必须减少对重要原材料的依赖，实现供应链的多样化。

风力涡轮机、太阳能板、电池、电动汽车

欧盟委员会正在关注风力涡轮机、太阳能板、电池、电动汽车和氢能领域的制造商。国际能源署估计，到2030年，清洁能源解决方案的世界市场规模将增至目前的三倍，达到约6500亿美元，相关职缺数量也应该增加一倍以上。

哈贝克表示，在欧美贸易和技术理事会的框架下，应该建立一个联合工作团队努力减少对来自世界其他地区的重要原材料的依赖。目前，来自美国和欧盟的最高代表组成的委员会正在寻找应对《降低通货膨胀法》的解决方案。

（德新社、法新社、RTR）

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