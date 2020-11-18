“绿穹”珍宝盗窃大案 双胞胎弟兄之一归案

（德国之声中文网）德累斯顿"绿穹"盗窃大案的第四名嫌疑人归案。德累斯顿检察院周二（12月15日）宣布，一名21岁的嫌疑犯（为双胞胎兄弟之一）于周一晚19点21分在柏林新科隆区被逮捕。州刑事局特警（SEK）在一辆汽车旁边逮捕了他。他的双胞胎兄弟也是嫌疑人，目前检查机关正在"全力缉拿和公开通缉"后者。

这对兄弟属于柏林知名的一个阿拉伯大家族。该家族的成员也曾因其它大案被判刑，比如2017年柏林博德博物馆金币盗窃案。对此次案件中的双胞胎兄弟的国际通缉已近一个月。11月7日，尽管德累斯顿警方在柏林出动大规模警力，二人仍得以逃脱。另外三名该阿拉伯大家族的嫌疑人已经归案。

周二被逮捕的嫌犯

此次被捕的双胞胎弟兄之一周二将被送往德累斯顿，下午将带到调查法官面前。由于已有逮捕令，这名21岁男子预计将进入拘留审查。另三名嫌疑人也在拘留审查中。

2019年11月25日，多名案犯在一起数十年来最令人拍案惊奇的入室盗窃案中，从德累斯顿著名的"绿穹"珍宝馆窃取了几乎无法估量其价值的珠宝。

史上最耸人听闻的艺术品失窃案 2019：德累斯顿绿穹珍宝馆遭窃 窃贼从绿穹珍宝馆盗走了3套珠宝饰品。初步调查结果显示，破门而入者经由窗户登堂入室。一般情况下，参观者只能经由一个现代化的安全通道方能进入陈列着约3000件展品的珍宝厅。

史上最耸人听闻的艺术品失窃案 2017：在柏林，重达100公斤的金币不翼而飞 2017年3约，博德博物馆（Bode Museum）一块重100公斤的金币被人盗走。仅该币所用的材料便值近400万欧元。窃贼很可能是通过一扇窗户进入建筑物的。取名为“大枫叶”（Big Maple Leaf）的这块金币来自加拿大，直径53厘米，厚3厘米，正面铸伊丽萨白二世女王像。

史上最耸人听闻的艺术品失窃案 2008：欧洲迄今最大艺术盗窃事件 2008年，持枪蒙面者从苏黎世比勒收藏展览馆（Sammlung Bührle）窃走价值共1.8亿瑞士法郎的4幅油画：塞尚（Paul Cézanne）的《红夹克男孩》（1888年）、德加（Edgar Degas）的《会计师和女儿们》（1871年）、莫奈（Claude Monet）的《维特尼附近的罂粟花》（1879年）和本图上梵高（Vincent van Gogh）的《茂盛的栗树花》（1890年）。所幸，遭窃的这些名作后又重见天日。

史上最耸人听闻的艺术品失窃案 2004年：蒙克艺术博物馆遭武装盗窃 表现主义大师蒙克（Edvard Munch）的作品《呐喊》和《圣母玛丽亚》2004年在奥斯陆被盗。众目睽睽之下，两名武装窃贼冲入蒙克博物馆，将画作从墙上扯下。在一次搜查行动中，警方找到了这两幅名画。惜者，《呐喊》一画损坏过巨，再也无法修葺如初。

史上最耸人听闻的艺术品失窃案 2003：《纺织机旁的玛丽亚》遭窃 达·芬奇的这幅约值7000万欧元的油画2003年从苏格兰一宫殿被窃走。两名扮作游客进入展览厅的窃贼制服了德拉姆兰里格城堡的一名警卫，带着此画扬长而去。整整4年时间里，该名画杳无踪迹。直到2007年，在格拉斯哥（Glasgow）的一次搜查行动中，这幅名画方失而复得。

史上最耸人听闻的艺术品失窃案 1991：梵高数画作遭窃 1991年，一男子悄悄让人将自己锁进阿姆斯特丹梵高博物馆（Van Gogh-Museum）的一间厕所内，并在一名看守的帮助下，一口气窃走了20幅画作，其中就有本图所示的《自画像》。不过，失窃事件发生1小时后警方便在窃贼用以逃跑的车内查获了这些画作。两窃贼亦得以在数月内被擒。

史上最耸人听闻的艺术品失窃案 1990：迄今成谜的波士顿艺术盗窃事件 1990年，波士顿伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳博物馆（Isabella Steward Gardner Museum）13幅油画遭窃事件引起国际轰动。两名扮作警察的男子冲入博物馆，窃走名画，其中包括马奈（Édouard Manets ）的《切斯·托托尼》（Chez Tortoni）和本图所示的弗美尔（Jan Vermeer）的《音乐会》。窃贼留下的画框，今天依旧空悬原处。

史上最耸人听闻的艺术品失窃案 1966, 1973, 1981, 1986：史上被窃次数最多的油画 伦勃朗的油画《雅克·德 戈恩》先后4次从英国达利齐画廊（Dulwich Picture Gallery）被人窃走：1966、 1973、 1981、 1986年。因此，该画亦名“随身带走的伦勃朗”。令人欣慰的是，最后一次失窃后，该作仍得以完璧归赵。

史上最耸人听闻的艺术品失窃案 1911：当蒙娜丽莎的笑容消失 1911年，或许是世界上最有名的女性肖像画遭窃：达·芬奇的《蒙娜丽莎》。意大利青年佩鲁贾（Vincenzo Peruggia）从卢浮宫拿走了该画。当时，他扮作博物馆工作人员，将这幅尺寸算相对较小的画作藏掖在工作服内。1913年，该画重见天日，——此前，一名艺术品买卖人将佩鲁贾“出卖”给了警方。



苗子/叶宣（德新社）

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