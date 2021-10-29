从“星期五为未来”到“公民不服从”

从“星期五为未来”到“公民不服从”上周德国联邦议院大选举行两天前，全德国范围内成千上万的气候保护者走上街头参与“星期五为未来”运动。现在大选结束了，星期五为未来运动宣布，10月22日将举行“公民不服从”运动。这意味着阻止气候变化的运动越来越激进化了吗？