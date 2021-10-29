为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

绿党

以绿色政治为诉求的政党，主要有三个基本目标：和平主义、社会公义和环境保护。

许多国家都有绿党。在德国之声的报道中，德国绿党出现最多。

FILE PHOTO: Chinese and Taiwanese national flags are displayed alongside a military airplane in this illustration taken April 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

德语媒体：德国新政府应为台湾仗义执言 29.10.2021

今年的联邦大选中，绿党和自民党均在其竞选纲领中提出了加强对台关系的主张。那么，由上述两党参与执政的新一届德国政府上台后，德台关系会不会发生变化呢？
16.06.2021 Annalena Baerbock (M), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (r, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik zusammen.

德宪法保卫局：有人试图干预德大选  总理候选人遭抹黑  28.10.2021

德国联邦宪法保卫局局长哈尔登旺表示，该部门发现，今年德国联邦大选期间，有人曾图谋影响大选，散布关于总理候选人的虚假消息。尤其是绿党候选人贝尔伯克是常常受到网络攻击的对象。 
Bild links: Tessa Ganserer bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen auf dem Kornmarkt. Nürnberg, 23.09.2021 *** Tessa Ganserer at a campaign event of the Green Party at the Kornmarkt Nuremberg, 23 09 2021 Foto:xD.xAnoraganingrumx/xFuturexImage Bild rechts: Nyke Slawik bei einem Wahlkampf-Auftritt für die Kölner Grünen auf dem Heumarkt. Köln, 22.09.2021

首度进入德国议会的跨性别人士 16.10.2021

Tessa Ganserer和Nyke Slawik创造了历史。这两位绿党人士成为首次进入德国议会的跨性别人士。她们的政治目标是什么？让我们来了解一下。

15/10/2021 Robert Habeck (l-r), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl ein Statement.

“红黄绿”三党正式启动组阁谈判 15.10.2021

经过一系列试探性会谈之后，社民党、绿党以及自民党将正式开启“红黄绿”组阁谈判。上述三个政党联合发布了一份12页的文件，罗列了迄今为止的谈判结果。
06.10.2021, Berlin - Eine Ampel vor dem Reichstagsgebäude leuchtet in einer Langzeitbelichtung in allen drei Phasen, wobei sich der Straßenverkehr als Leuchtspuren abzeichnet. (Aufnahme mit Langzeitbelichtung)

走向“红绿灯”？德国政府组阁拉开序幕 07.10.2021

周四（10月7日），德国绿党、自民党和社民党开始进行为组阁做准备的摸底会谈。这三个党派能否最后组成较为被看好的“红绿灯”联合政府，还要经过漫长的谈判。
People gather for a Fridays for Future global climate strike in Berlin, Germany, Friday, Sept. 24, 2021. (AP Photo/Markus Schreiber)

从“星期五为未来”到“公民不服从” 30.09.2021

从“星期五为未来”到“公民不服从”上周德国联邦议院大选举行两天前，全德国范围内成千上万的气候保护者走上街头参与“星期五为未来”运动。现在大选结束了，星期五为未来运动宣布，10月22日将举行“公民不服从”运动。这意味着阻止气候变化的运动越来越激进化了吗？

专访：绿黄两党“对中国将是巨大挑战” 28.09.2021

德国大选结束，目前组阁形势仍不明朗。但选前对华政策表态强硬的绿党和自民党很有机会进入执政联盟。这对于未来的德中关系会产生怎样的影响？德国之声中文网专访波恩大学全球研究中心主任辜学武教授。
Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen kommt zur Stimmabgabe. +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：德国绿党为何让北京忧心忡忡 28.09.2021

曾经12次出访北京的德国总理默克尔在中国享有极高的声誉，但新一届德国政府上台后，默克尔推行的温和对华路线还会得到延续吗？
FILE - In this Thursday, Sept. 23, 2021 file photo, People walk and drive past election posters of the three candidates for German chancellor , from right, Armin Laschet, Christian Democratic Union (CDU), Annalena Baerbock, German Green party (Die Gruenen) and Olaf Scholz, Social Democratic Party (SPD), at a street in Gelsenkirchen, Germany. Germany’s closely fought election on Sunday will set the direction of the European Union’s most populous country after 16 years under Angela Merkel, whose party is scrambling to avoid defeat by its center-left rivals after a rollercoaster campaign. (AP Photo/Martin Meissner, File)

专访：新的中国政策势在必行 28.09.2021

德国大选后新政府是否会改变默克尔之前的中国政策？德中关系将面临哪些挑战？德国之声记者Rodion Ebbighausen就此采访了德国墨卡托中国研究所的Barbara Pongratz。

大选之后：德国人怎么看选举结果？ 28.09.2021

经历周日的联邦大选，DW在柏林进行街访，听听德国人对大选结果的看法。

Indian newspapers, covering German Election. Date- 27.09.2021 place- New Delhi

国际媒体如何看德国联邦大选 27.09.2021

艰难的组阁谈判，对默克尔的怀念以及两个小党所扮演的重要角色，这些都是国际媒体对本次联邦大选关注的焦点。
Wahlhelfer bereiten im Veranstaltungs- und Ordercenter (MOC) der Messe München die Auszählung der Briefwahl-Unterlagen vor. Es wird damit gerechnet, dass diesmal so viele Menschen wie nie zuvor ihre Stimme per Briefwahl abgeben haben. +++ dpa-Bildfunk +++

德国大选初步结果出炉 谁能组阁? 26.09.2021

9月26日，德国举行联邦议会大选。初步计票结果显示，当前执政的联盟党、社民党分别都获得了24.1%、25.8%的选票，绿党获票14.6%，自民党、德国选项党则分获11.5%、10.5%的选票，左翼党得票仅4.9%。新一届政府将如何组阁?
Deutschland Wahlen I SPD I Reaktionen Prognose

德国大选之后 各党众生相 26.09.2021

欢呼雀跃，怒气冲天：德国联邦大选已经很久没有如此充满悬念。在各党的选举之夜活动上，初步计票结果公布后的反应各有不同。
25/09/2021*** Skaters taking part in the In-line Skating event of the Berlin Marathon speed past election campaign posters showing the three chancellor candidates in the September 26 federal election, (L-R) co-leader of Germany's Greens (Die Gruenen) Annalena Baerbock, German Finance Minister and Vice-Chancellor of the Social Democratic SPD Party Olaf Scholz and Christian Democratic Union CDU leader Armin Laschet are seen in Berlin on September 25, 2021. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

德国大选投票开始：谁将笑到最后 26.09.2021

9月26日是德国联邦议院选举的日子。目前，各投票站均已开放，德国公民被要求在下午6点前投出选票。在位16年的默克尔大选后将离任，而竞争总理宝座的三位候选人究竟谁将笑到最后，目前局势尚不明朗。

Ein umstrittenes Wahlplakat der Splitterpartei III Weg hängt über einem Plakat der grünen. Das Verwaltungsgericht Chemnitz entschied, dass die Plakate mit dem Slogan «Hängt die Grünen» der rechtsextremen Splitterpartei «III. Weg» trotz einer Verfügung der Stadt Zwickau hängen bleiben dürfen. Jedoch dürfe die Partei ihre Plakate nur in Abstand von mindestens 100 Metern zu Wahlwerbung der Grünen aufhängen. Die Grünen wollen daher eine Höchstzahl an Plakaten aufhängen. +++ dpa-Bildfunk +++

“吊死绿党”？德法院禁止争议竞选海报  22.09.2021

大选临近的德国，数月来各党派的竞选海报充斥街头。本月初，在萨克森的茨威考市（Zwickau）出现了一幅令人匪夷所思的海报，上书三个大字“Hängt die Grünen”——“吊死绿党”？ 
Olaf Scholz (l-r), SPD-Spitzenkandidat in der Bundestagswahl und Bundesfinanzminister, Annalena Baerbock, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen deren Parteivorsitzende, und Armin Laschet, Spitzenkandidat von CDU/CSU in der Bundetagswahl, CDU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, stehen vor Beginn des dritten TV-Triells, der Kanzlerkandidatendiskussion bei ProSieben und Sat.1, im Studio H im Stadtteil Adlershof beieinander.

大选前最后一场电视辩论：三人秀？二对一？ 20.09.2021

距离德国联邦议院大选还有一周，竞争总理职位的三个主要党派候选人周日参加了最后一场电视辩论。虽然内容了无新意，但三人之间的互动格局发生了变化。
显示更多文章