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以绿色政治为诉求的政党，主要有三个基本目标：和平主义、社会公义和环境保护。
许多国家都有绿党。在德国之声的报道中，德国绿党出现最多。
今年的联邦大选中，绿党和自民党均在其竞选纲领中提出了加强对台关系的主张。那么，由上述两党参与执政的新一届德国政府上台后，德台关系会不会发生变化呢？
德国联邦宪法保卫局局长哈尔登旺表示，该部门发现，今年德国联邦大选期间，有人曾图谋影响大选，散布关于总理候选人的虚假消息。尤其是绿党候选人贝尔伯克是常常受到网络攻击的对象。
Tessa Ganserer和Nyke Slawik创造了历史。这两位绿党人士成为首次进入德国议会的跨性别人士。她们的政治目标是什么？让我们来了解一下。
经过一系列试探性会谈之后，社民党、绿党以及自民党将正式开启“红黄绿”组阁谈判。上述三个政党联合发布了一份12页的文件，罗列了迄今为止的谈判结果。
周四（10月7日），德国绿党、自民党和社民党开始进行为组阁做准备的摸底会谈。这三个党派能否最后组成较为被看好的“红绿灯”联合政府，还要经过漫长的谈判。
从“星期五为未来”到“公民不服从”上周德国联邦议院大选举行两天前，全德国范围内成千上万的气候保护者走上街头参与“星期五为未来”运动。现在大选结束了，星期五为未来运动宣布，10月22日将举行“公民不服从”运动。这意味着阻止气候变化的运动越来越激进化了吗？
德国大选结束，目前组阁形势仍不明朗。但选前对华政策表态强硬的绿党和自民党很有机会进入执政联盟。这对于未来的德中关系会产生怎样的影响？德国之声中文网专访波恩大学全球研究中心主任辜学武教授。
曾经12次出访北京的德国总理默克尔在中国享有极高的声誉，但新一届德国政府上台后，默克尔推行的温和对华路线还会得到延续吗？
德国大选后新政府是否会改变默克尔之前的中国政策？德中关系将面临哪些挑战？德国之声记者Rodion Ebbighausen就此采访了德国墨卡托中国研究所的Barbara Pongratz。
经历周日的联邦大选，DW在柏林进行街访，听听德国人对大选结果的看法。
艰难的组阁谈判，对默克尔的怀念以及两个小党所扮演的重要角色，这些都是国际媒体对本次联邦大选关注的焦点。
9月26日，德国举行联邦议会大选。初步计票结果显示，当前执政的联盟党、社民党分别都获得了24.1%、25.8%的选票，绿党获票14.6%，自民党、德国选项党则分获11.5%、10.5%的选票，左翼党得票仅4.9%。新一届政府将如何组阁?
欢呼雀跃，怒气冲天：德国联邦大选已经很久没有如此充满悬念。在各党的选举之夜活动上，初步计票结果公布后的反应各有不同。
9月26日是德国联邦议院选举的日子。目前，各投票站均已开放，德国公民被要求在下午6点前投出选票。在位16年的默克尔大选后将离任，而竞争总理宝座的三位候选人究竟谁将笑到最后，目前局势尚不明朗。
大选临近的德国，数月来各党派的竞选海报充斥街头。本月初，在萨克森的茨威考市（Zwickau）出现了一幅令人匪夷所思的海报，上书三个大字“Hängt die Grünen”——“吊死绿党”？
距离德国联邦议院大选还有一周，竞争总理职位的三个主要党派候选人周日参加了最后一场电视辩论。虽然内容了无新意，但三人之间的互动格局发生了变化。
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