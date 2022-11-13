德欧洲议员：习近平对外政策阻碍中国成为世界领导力量

尽管面对国际压力和国内的不满，习近平预计在二十大上连任中共最高领导。他对自身权力和国家实力的自信对于西方意味着什么？德国之声电视连线欧洲议会中国小组主席、绿党议员比蒂科夫（Reinhard Bütikofer），请他谈对此的看法。