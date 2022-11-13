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以绿色政治为诉求的政党，主要有三个基本目标：和平主义、社会公义和环境保护。
许多国家都有绿党。在德国之声的报道中，德国绿党出现最多。
德国希望摆脱对于单一国家的经济依赖，为了让经济更加「多样化」，德国政府除了与志同道合的友好国家做生意，也开始计画和「非民主国家」建立更紧密的合作关系。
尽管面对国际压力和国内的不满，习近平预计在二十大上连任中共最高领导。他对自身权力和国家实力的自信对于西方意味着什么？德国之声电视连线欧洲议会中国小组主席、绿党议员比蒂科夫（Reinhard Bütikofer），请他谈对此的看法。
德国总理肖尔茨在10月17日致函政府首长们，明确表示目前尚未关闭的三座核电站都可以继续运行到2023年4月中旬。联合政府中的自民党对此表示支持，但绿党则认为没有延长第三座核电站期限的必要性。
德国经济部长近日证实对华更为强硬的路线正在转化为实际的政策措施。德国经济亚太委员会(APA) 主席施特拉克批评指出，德国政府反复强调的在经济上与中国全面脱钩不符合德国的利益。
德国经济部长哈贝克证实经济部正在制定新的对华贸易政策，确保降低对中国原材料、电池和半导体产品的依赖性。他表示，反对中远海运入股汉堡港“福地”码头，且欧洲不应支持中国有关“一带一路”的倡议。
从备受追捧的新技术到令德国人谈“核”变色，从坚定退核即将大功告成到走回头路考虑重拾核电。核能在德国走过了跌宕起伏的道路。
德国曾以核能发电技术引以为傲，但与此同时这项技术也一直备受争议，以至于最终决定退出核能发电。然而随着俄乌战争造成的能源危机不断加剧，核能发电很有可能被重新提上议事日程。
据德国《明镜周刊》报道，德国政府拒绝向沙特阿拉伯提供台风战斗机（Eurofighter）备件，理由是依据组阁协议条款，不得向也门战争直接参与方出口军备。
北威州议会选举是德国联邦政府权力更迭以来的第一次真正民情测验。社民党和自民党双双大跌。德国之声评论员Christoph Strack认为，尤其是总理肖尔茨所在的社民党有充分理由忧虑。
因各自候选人在总统选举中表现不佳，获得的支持率低于国家补贴的门槛，法国绿党和共和党均陷财务困境。
去年的联邦议院大选中，绿党以其激进的减排环保口号引起广泛关注。而在俄乌战争的大背景下，德国能源的“去普京化”显然要比减排变得更为迫切。为此目的，绿党籍经济部长哈贝克正在卡塔尔访问。
世界政治有的时候看上去有点像万花筒，经常会冒出常人不知的、戏剧性的故事。政治学者张俊华对最近中国政府针对德国所展开的一系列幕后外交活动进行梳理，并试图分析德国政府未来对华政策的走向。
新上任的德国外长贝尔博克力推价值观外交、和默克尔对华政策划清界限，还在欧盟形成共同立场之前抢先宣布不去北京冬奥，这一系列做法引发了主流德语报刊的批评。《新苏黎世报》呼吁德国外交部重回实用主义，《南德意志报》则指责她破坏了欧盟共同外交。
绿党女政治家贝尔博克担任外长之后，德国对中国是否会更加强硬？德国的对华外交政策，究竟谁说了算？德国波恩大学政治学教授辜学武回答了这些问题。
德国总理肖尔茨刚上任就面临是否和美国一道外交抵制北京冬奥会的难题。德国波恩大学政治学教授辜学武在接受德国之声专访时指出，新政府在这个问题上的模糊表态应该是在争取时间和欧盟伙伴协商共同对策。而分析“交通灯”三党联合执政纲领文件中关于中国的表述可以看出，新政府并不打算和中国正面对抗。
德国新政府一上任就面对内政外交的诸多棘手问题。面对美国推动的孤立俄罗斯和中国的策略，绿党籍外交部长贝尔伯克主张的"以价值观为导向"的外交政策和总理肖尔茨的务实路线，谁会占上风？
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