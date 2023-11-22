德副总理怒批反犹主义 德国人怎么想？

面对德国日益高涨的反犹太主义，副总理哈贝克（Robert Habeck）立场鲜明： 在一段社交媒体视频中，他发表了主旨演讲，解释了为什么保护以色列是德国的“国家理性”。在这个问题上，德国人又真正是怎么想的呢？