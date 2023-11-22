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以绿色政治为诉求的政党，主要有三个基本目标：和平主义、社会公义和环境保护。
许多国家都有绿党。在德国之声的报道中，德国绿党出现最多。
德国财政部叫停了几乎全部财政支出。因为此前联邦宪法法庭的一项裁决，导致德国政府的预算出现了高达600亿欧元的缺口。
面对德国日益高涨的反犹太主义，副总理哈贝克（Robert Habeck）立场鲜明： 在一段社交媒体视频中，他发表了主旨演讲，解释了为什么保护以色列是德国的“国家理性”。在这个问题上，德国人又真正是怎么想的呢？
正当对联邦政府执政满意度所进行的各项民调结果都在直线下降之际，贝塔斯曼基金会对联邦政府业绩进行的中期评估却相当正面：舒尔茨总理及其内阁信守诺言，并有较强的执行力。
根据德国弗莱堡市的规定，本学期开始，全市所有幼稚园和小学食堂只提供学童全素食。这种做法引起了不小的争议，巴符州农业部部长认为，营养均衡也要包含肉类食品。市政府做出这个决定的理由是什么呢？
因政府专机连续两次发生故障，德国外长贝尔伯克8月中旬被迫取消了访问澳大利亚等太平洋国家的行程。取消出访计划仅给德国外交部就带来逾10万欧元的损失。左翼党指责这位绿党外长言行不一，并呼吁她应多搭乘民航班机。
如果下周日举行联邦议院选举，德国右翼的选项党将获得18%的席位，与社民党相当。为什么会这样呢？
根据德国民意调查机构Insa最新民调，德国绿党的支持度下滑至13%，跌至2018年以来的新低。而德国选项党的支持度则持续上升。
德国曾以核能发电技术引以为傲，但与此同时这项技术也一直备受争议，以至于最终决定2023年4月15日是退出核能的日子。然而随着俄乌战争造成的能源危机不断加剧，告别核能的决定是否明智引发广泛讨论。
在这场选举中，基民盟是表现最好的党派。社民党的现任柏林市长则遭遇失败。未来究竟由哪个党派来管理这个德国首都，目前尚不确定。
德国总理肖尔茨对于是否向乌克兰提供豹2坦克犹豫不决，导致执政联盟内部意见分歧。自民党议员认为，德国至少应该放行让其他国家输送坦克。德国外长贝尔博克则表示，若有国家提出申请，德国不会阻拦豹2坦克出口。波兰已提出出口申请。
社民党、绿党和自民党组成的「红绿灯」政府执政一周年，其执政重点几乎都放在乌克兰战争的危机管理上。新政府这一年的表现如何？
德国希望摆脱对于单一国家的经济依赖，为了让经济更加「多样化」，德国政府除了与志同道合的友好国家做生意，也开始计画和「非民主国家」建立更紧密的合作关系。
德国总理肖尔茨在10月17日致函政府首长们，明确表示目前尚未关闭的三座核电站都可以继续运行到2023年4月中旬。联合政府中的自民党对此表示支持，但绿党则认为没有延长第三座核电站期限的必要性。
德国经济部长近日证实对华更为强硬的路线正在转化为实际的政策措施。德国经济亚太委员会(APA) 主席施特拉克批评指出，德国政府反复强调的在经济上与中国全面脱钩不符合德国的利益。
德国经济部长哈贝克证实经济部正在制定新的对华贸易政策，确保降低对中国原材料、电池和半导体产品的依赖性。他表示，反对中远海运入股汉堡港“福地”码头，且欧洲不应支持中国有关“一带一路”的倡议。
从备受追捧的新技术到令德国人谈“核”变色，从俄乌战争能源告罄给核能带来一线生机，到2023年4月15日坚定退核。核能在德国走过了一条跌宕起伏的道路。
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