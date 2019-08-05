 绿党领袖：德国政府在香港问题上“胆小如鼠” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.12.2019

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时政风云

绿党领袖：德国政府在香港问题上“胆小如鼠”

德国绿党议会党团正副主席今天起开始对香港的访问，他们将同泛民派和亲北京人士举行会谈。

Deutschland Katrin Göring-Eckardt (Grüne) (Imago Images/C. Thiel)

格林-艾卡特资料照片

DW.COM

长年关注中国人权议题的德国联邦议院议员、人权委员会发言人鲍泽(Margarete Bause)认为，中国政府不能在香港、新疆问题上要求国际社会“不干涉内政”。她在接受德国之声专访时还呼吁，德国消费者应该向大众、西门子等经营新疆业务的德国企业施压。 (28.11.2019)

德国网民对香港目前的局面看法两极，有些人对香港人争取民主表达祝福与支持，也有人认为这场抗议最后无法实现真正的民主转型，而越发混乱的抗议场面有可能给北京提供出手“维护公共秩序”的理由。 (16.11.2019)

在接受《图片报》采访呼吁德国停止与中国的军事合作项目之后，香港反政府活动人士黄之锋又对德国《南德意志报》表示，只有和平抗议和暴力结合起来，才能达到目标。 (18.11.2019)

（德国之声中文网）周五上午，德国绿党联邦议会党团代表团主席格林-艾卡特（Katrin Goering-Eckardt）发推称："在中国的因特网长城之内，我无法使用推特，在自由的香港我终于可以随时发表观感了。今天我将会晤泛民派和亲北京的立法会议员。"

格林-艾卡特同绿党同仁科里舍尔（Oliver Krischer）将在香港逗留两天。此前，这两位德国绿党高层政治家还访问了北京和深圳。

在北京期间，他们同中国官员就香港民主运动以及中国人权问题交换了意见。格林-艾卡特对《南华早报》表示，在同中国外交部一位副部长会谈期间，这位副部长拒绝就香港警察暴力问题展开独立调查。格林-艾哈特没有陈述中方拒绝独立调查的理由。但她表示，她同中方在看待警察暴力以及如何化解香港危机等问题上的意见分歧极大。

格林-艾卡特对《南华早报》表示："德国非常关注香港发生的一切。而关注人权的绿党尤其关注香港。通过我在德国和中国开展的一系列会谈，我相信，对警方暴力展开独立调查会是平息香港局势的一个很好途径。"

Hongkong Proteste (picture-alliance/AP Photo/N. H. Guan)

格林-艾卡特：对警察暴力展开独立调查是使香港恢复秩序的好办法。

本周一，格林-艾卡特启程飞往北京前对《世界报》表示，绝不应当出于经济利益的考量，而对中国践踏人权的现象视而不见。她说，作为一名在民主德国生活过的人，她深知自由和民主的重要性。格林-艾卡特明确批评德国政府在香港和新疆问题上"胆小如鼠"。她认为，德国联邦政府在香港问题上的表现令人失望，她对《世界报》表示："我原本期望，德国政府从一开始就会对香港的示威者表示支持。德国外交部长也会亲赴香港，同泛民派和亲北京一派举行会谈。"

 

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